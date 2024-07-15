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Здоровье Метод «2/2/2». Американский эксперт по похудению рассказала, как избавиться от лишнего веса

Метод «2/2/2». Американский эксперт по похудению рассказала, как избавиться от лишнего веса

А также улучшить самочувствие и состояние кожи

700
3 комментария
Две порции фруктов в день должны дополнять рацион, а не заменять ужин

Как хорошо, если бы мы зависели не от сладкого, а от спорта, когда тело бы само требовало нагрузок и тренировок и не подчиниться этому было бы невозможно. Но на деле заставить себя встать с дивана и изменить свой образ жизни очень непросто, рассказывает «Доктор Питер».

Американский тренер и эксперт по снижению веса Дженна Риццо дает совет, какая хитрость поможет вам похудеть. Ее метод называется «три двойки», или «2/2/2».

— Если следовать этому методу всего три недели, ваше тело будет чувствовать себя так хорошо, что вы захотите продолжать и дальше, — заявила Дженна, пишет издание New York Post.

Делайте так каждый день

Метод Риццо включает в себя три простых ежедневных действия, их нужно добавить к обычному распорядку дня:

  • выпивать каждый день 2 большие бутылки чистой воды;

  • употреблять 2 порции овощей и фруктов;

  • совершать 2 прогулки.

Количество воды может быть чуть больше или чуть меньше 2 литров, уточняет эксперт. Потребность в жидкости у каждого конкретного человека зависит от уровня его активности в течение дня, температуры воздуха на улице и общего состояния здоровья.

— Важно также, что две порции фруктов и овощей должны дополнять ваш рацион питания, а не заменять его, — добавляет Риццо.

Что касается физической активности, эксперт советует «не слишком усложнять», а просто добавить в течение дня небольшие прогулки, на которые у вас есть время. Например, пройтись с работы до следующей остановки автобуса или чуть дальше, чем до ближайшего метро, подняться домой не на лифте, а по лестнице и так далее.

— Если вы будете делать так каждый день, это станет вашей ежедневной минимальной потребностью, войдет в привычку, — отметила эксперт. Риццо уверяет, что разницу вы заметите уже после трех недель применения метода «2/2/2».

— Ваша кожа станет чистой, у вас будет больше энергии, вы будете лучше спать и, вероятно, сбросите несколько килограммов, — сказала она.

Врач рассказала, почему никак не получатся сбросить вес

Ранее эндокринолог назвала причины, по которым вам никак не удается похудеть, несмотря на все старания. Вот лишь некоторые из них:

  • прием пищи за просмотром телефона, ТВ. В этом случае организм теряет способности отслеживать вовремя чувство насыщения, из-за этого мы переедаем;

  • высокий уровень стресса. Если в данный момент вами управляет кортизол, любая диета пойдет насмарку. Вначале нужно успокоиться, прийти в себя, а уж после следить за своим весом;

  • много перекусов. Печенье с чаем, маленькая конфетка, кусочек пирожка — кто не грешил подобным между основными приемами пищи.

— Мы можем не замечать, не отслеживать количество калорий, которые употребляем во время перекусов, а часто именно они и становятся причиной лишнего веса, — сказала Елена Яровова.

Все причины — в материале.

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Комментарии
3
Zemb
15 июля 2024, 17:14
мясо дешевле фруктов.
Гость
15 июля 2024, 17:18
Во время 10 летней зимы лишние килограммы спасут...
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