Доигрались. Как дети становятся зависимыми от компьютера и смартфона и что с этим делать прямо сейчас — интервью с психиатром

Павел Константинович лечит зависимости в кабинете анонимного обращения Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Все знают, что зависимость от алкоголя и наркотиков — это опасно. Но вред нашей психике могут нанести и вещи, которые задумывались полезными. Например, компьютер. Если проводить за ним полдня, то последствия могут быть плачевными. И сейчас речь не об офисных работниках, которые портят осанку и зрение. А о тех, кто погружается в виртуальный мир.

Что вредного в компьютерных играх, вызывают ли они зависимость, как ее распознать, почему подросткам вредно запираться в комнате, можно ли вылечиться от игромании и почему часто в ней могут быть виноваты родители — обо всём этом нашим тюменским коллегам из 72.RU рассказывает психиатр-нарколог Павел Петраков.

Игровую зависимость также называют игроманией или лудоманией. Термин включает зависимость от компьютерных и азартных игр. Финансовый аспект может присутствовать, а может и нет.

«Зависимый человек не может сказать нет»

Границу между обычной увлеченность и зависимостью от игр поначалу обозначить сложно. Настоящая болезнь состоит из двух компонентов: психического и химического. Второй более ярко выражен при зависимости от алкоголя, сигарет, наркотиков или медицинских препаратов. Игромания больше действует на психику.

— В случае игромании сначала возникает психогенная зависимость. Химическая лишь немножко выражена сначала, но затем увеличивается. Всё равно всё идет в паре. На первое место выходят симптомы физических изменений. Человек испытывает удовольствие, когда садится играть. У него в этот момент вырабатываются особые гормоны, называются эндорфины. Со временем в организме возникают химические изменения: эндорфины вырабатываются только в определенных моментах. Когда человек играет — да. Когда с мамой говорит — нет, — объяснил психиатр.

Взрослые зависимые — скрытные люди и могут умышленно маскировать симптомы. Павел Петраков

Первым симптомом развивающейся психической зависимости является повышенная раздражительность. Со временем психика истощается, нервные импульсы слабеют. Зависимый человек не может сказать нет. Для того нужны духовные силы, а у него их больше нет.

— Зависимыми становятся, как правило, люди психически менее стабильные. С какими-то проблемами в воспитании, с психическими заболеваниями и особенностями развития, с черепно-мозговыми травмами. Но зависимыми становятся не все, а те, а кто не умеет правильно реагировать на стресс. Игромания — это уход в свои собственные ощущения. Только там человек получает удовольствие. Он замыкается, по сути дела, на своих внутренних системах эндорфинов и удовольствия, — рассуждает Павел Петраков.

«В игре хорошо, там награждают»

Зависимость развивается у всех по-разному, но средний срок составляет один год. Причем первые симптомы могут появиться только через полгода. Кто-то может «подсесть» и за пару раз — всё зависит от человека. Между детьми и взрослыми есть разница в том, когда окружающие заметят: что-то не так. Первые — более скрытные люди и могут умышленно маскировать симптомы. Дети же более эмоционально открыты, поэтому сразу можно увидеть какие-то изменения в их поведении.

— Тем не менее поймать начальную фазу зависимости родителям будет очень сложно. Но можно обратить внимание на такие вещи, как: раздражительность, уединение, отключение от общественной жизни. Средний возраст возникновения игровой зависимости — это 15–16 лет. Часто для игровой зависимости нужен мотив. Например, деньги. Недостаточно средств, а ребенок очень хочет новые кроссовки. А тут он бац — выиграл соточку! Теперь и бургером можно угостись друга. Естественно, самооценка сразу поднимается. Но это только первое время, потом-то она падает существенно, — пояснил нарколог.

Зависимые люди страдают от многих сопутствующих психологических проблем Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Если речь о компьютерных играх, то работает система наград: «Я больше всех убил врагов, я выше всех уровень получил, я больше всех танков подбил». Человек чувствует себя победителем.

— Нам всем важно это ощущать, люди к этому стремятся. Но если в жизни этого не получается, можно пойти в игру. Родители ругают, школа воспитывает. А в игре хорошо, там награждают. Сразу настроение лучше, мир радостнее. Чем чаще человек уходит в онлайн, тем сложнее ему будет в жизни. Но проще в игре. Мальчики-подростки статистически этому больше подвержены, чем девочки. Женщины — более эмоциональные создания, чаще имеют другие интересы, лежащие в сфере общения. А юноша запросто может залезть в свой кокон и сидеть там, — считает Павел Петраков.



«Запретный плод сладок»

Для лечения нужно обращаться к специалисту. К психологу, наркологу, психиатру или психотерапевту, который лечит игровую зависимость. Хорошая новость в том, что она лечится. Плохая — очень долго.

— Наш мозг состоит из нейронов. У ребенка в голове формируются определенные тропинки, по которым «ходят» мысли. Стало плохо? Надо уединиться и поиграть — станет хорошо. Это логично и просто. Так формируется нейронный путь, человек не умеет по-другому. Нужно учиться радоваться и расслабляться другими способами. Взрослых обучить альтернативному поведению проще. С подростками сложнее. Они не всегда понимают, зачем им это вообще нужно, — поделился психиатр.



Игровой зависимости, которая бы давала постоянную прибыль, я ни у кого еще не видел. Павел Петраков

Строгость не даст положительного эффекта, а, скорее наоборот: усугубит зависимость. Запретный плод сладок! Если говорить о лечении подростков от игромании, то всё начинается с коррекции поведения родителей. Если взрослые готовы изменить стиль своего общения, то напряжение в семье потихоньку спадает и нужные процессы запускаются. Если этого не происходит, то всё серьезно усложняется.



— Нужны разумные ограничения и работа с психологом. Это важно, потому что все люди воспитываются по определенным схемам. Они создаются поколениями и передаются от родителей к детям. Они же могут формировать особенности характера. Разрушить эти схемы очень тяжело, потому что за ними всегда что-то стоит. Ничего же просто так не происходит, из воздуха не берется. Почему люди поколениями пьют или бьют своих жен, а те терпят? Потому что это сформированная норма в этой семье. Они не знают, как по-другому, а неизвестность пугает. Кому-то это кажется странным, но женщине, которая выросла с отцом-алкоголиком, может быть не по себе, когда муж не приходит домой пьяным. Она не знает, что делать и как себя с ним вести. И такие вещи очень сложно переломить — это «работа» десятков и сотней людей в вашем роду. Не может человек без серьезной работы над собой взять и измениться. Исключения редко бывают, — размышляет Павел Петраков.

Поэтому так важно создавать здоровую атмосферу в семье Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Подобные вещи часто становятся катализатором разных зависимостей. Ребенок своим детским умом не понимает поведение родителей, например агрессию. И чтобы от нее спрятаться, он уходит в себя, в игры. Он чувствует, что его не понимают и осуждают, и эмоционально отстраняется от семьи.

— Ребенок не может жить с родителями, не хочет. И чем дальше это заходит, тем меньше человек вообще хочет жить в обществе. Сейчас много таких молодых людей: сидят дома с завешенными окнами, на улицу не ходят, продукты заказывают. Никто им не мешает. А как появляется в их мире человек — сразу паника и избегание. Если бы уединение было хорошей практикой, заключенных не сажали бы в одиночные камеры в наказание. Люди с ума от этого сходят. Человек — социальное существо, — уверен нарколог.



«Стабильных людей становится всё меньше»

Психиатр считает, что социальные сети и тренды в них могут повлиять на детей. Большинство поищет покемонов, потапает хомяка и успокоится. Но всегда будут те, кто пострадает или впадет в зависимость.

— Социальные сети подготавливают ту психологическую базу, на основании которой начинается разрушение и поддерживается. Человек охотно идет туда, где простые удовольствия и достижения. О, я собрал монетки, какой я молодец! Это выброс эндорфинов. Но, к сожалению, в играх, где участвуют деньги, выигрывают люди куда реже, чем проигрывают. Выиграл сотку, проиграл полмиллиона. Игровой зависимости, которая бы давала постоянную прибыль, я ни у кого еще не видел. Существует в мире 8−10 профессионалов, которые умеют прийти в казино и выиграть большие деньги. Остальные только копят долги, но бьют себя в грудь, что скоро отыграются, — рассказал психиатр.



Момент игры никогда не забудется. Бывших игроков, как и наркоманов, не бывает Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Павел Петраков считает, что для психически нестабильных людей нет безопасного варианта ни компьютерных, ни азартных игр. Рано или поздно это приведет их к проблемам.

— Стабильных людей становится всё меньше и меньше с каждым годом. Игры лишают людей общения. Даже если они в процессе разговаривают, то только об игре ведь или около того. Они же не идут вместе кофе попить, фильм обсудить, на маму пожаловаться, о тренировке рассказать. В игре разговор: «Иди туда, а я пойду сюда. Я этого подбил, а ты этого добей». Это не жизнь ведь, — говорит врач.



Лудомания — явление не новое. Но в последнее время увеличилось количество обращений на фоне зависимости от компьютерных игр. К сожалению, не только от них.

— Время нестабильное в психическом смысле. Много в мире разного рода конфликтов, тревоги, перемен. На детей это тоже влияет, даже если они не читают новости. Они же родителей чувствуют, их состояние считывают. Поэтому важно в любых ситуациях сохранять спокойствие и уделять внимание воспитанию, — заключает психиатр.

Вы сталкивались с игровой зависимостью? Да, сам(а) играю Да, зависим близкий человек Только знаком с такими людьми (коллеги, соседи, знакомые и т. д.) Не сталкивался никогда