Доигрались. Как дети становятся зависимыми от компьютера и смартфона и что с этим делать прямо сейчас — интервью с психиатром

Все знают, что зависимость от алкоголя и наркотиков — это опасно. Но вред нашей психике могут нанести и вещи, которые задумывались полезными. Например, компьютер. Если проводить за ним полдня, то последствия могут быть плачевными. И сейчас речь не об офисных работниках, которые портят осанку и зрение. А о тех, кто погружается в виртуальный мир.
Что вредного в компьютерных играх, вызывают ли они зависимость, как ее распознать, почему подросткам вредно запираться в комнате, можно ли вылечиться от игромании и почему часто в ней могут быть виноваты родители — обо всём этом нашим тюменским коллегам из 72.RU рассказывает психиатр-нарколог Павел Петраков.
Игровую зависимость также называют игроманией или лудоманией. Термин включает зависимость от компьютерных и азартных игр. Финансовый аспект может присутствовать, а может и нет.
«Зависимый человек не может сказать нет»
Границу между обычной увлеченность и зависимостью от игр поначалу обозначить сложно. Настоящая болезнь состоит из двух компонентов: психического и химического. Второй более ярко выражен при зависимости от алкоголя, сигарет, наркотиков или медицинских препаратов. Игромания больше действует на психику.
— В случае игромании сначала возникает психогенная зависимость. Химическая лишь немножко выражена сначала, но затем увеличивается. Всё равно всё идет в паре. На первое место выходят симптомы физических изменений. Человек испытывает удовольствие, когда садится играть. У него в этот момент вырабатываются особые гормоны, называются эндорфины. Со временем в организме возникают химические изменения: эндорфины вырабатываются только в определенных моментах. Когда человек играет — да. Когда с мамой говорит — нет, — объяснил психиатр.
Взрослые зависимые — скрытные люди и могут умышленно маскировать симптомы.
Первым симптомом развивающейся психической зависимости является повышенная раздражительность. Со временем психика истощается, нервные импульсы слабеют. Зависимый человек не может сказать нет. Для того нужны духовные силы, а у него их больше нет.
— Зависимыми становятся, как правило, люди психически менее стабильные. С какими-то проблемами в воспитании, с психическими заболеваниями и особенностями развития, с черепно-мозговыми травмами. Но зависимыми становятся не все, а те, а кто не умеет правильно реагировать на стресс. Игромания — это уход в свои собственные ощущения. Только там человек получает удовольствие. Он замыкается, по сути дела, на своих внутренних системах эндорфинов и удовольствия, — рассуждает Павел Петраков.
«В игре хорошо, там награждают»
Зависимость развивается у всех по-разному, но средний срок составляет один год. Причем первые симптомы могут появиться только через полгода. Кто-то может «подсесть» и за пару раз — всё зависит от человека. Между детьми и взрослыми есть разница в том, когда окружающие заметят: что-то не так. Первые — более скрытные люди и могут умышленно маскировать симптомы. Дети же более эмоционально открыты, поэтому сразу можно увидеть какие-то изменения в их поведении.
— Тем не менее поймать начальную фазу зависимости родителям будет очень сложно. Но можно обратить внимание на такие вещи, как: раздражительность, уединение, отключение от общественной жизни. Средний возраст возникновения игровой зависимости — это 15–16 лет. Часто для игровой зависимости нужен мотив. Например, деньги. Недостаточно средств, а ребенок очень хочет новые кроссовки. А тут он бац — выиграл соточку! Теперь и бургером можно угостись друга. Естественно, самооценка сразу поднимается. Но это только первое время, потом-то она падает существенно, — пояснил нарколог.
Если речь о компьютерных играх, то работает система наград: «Я больше всех убил врагов, я выше всех уровень получил, я больше всех танков подбил». Человек чувствует себя победителем.
— Нам всем важно это ощущать, люди к этому стремятся. Но если в жизни этого не получается, можно пойти в игру. Родители ругают, школа воспитывает. А в игре хорошо, там награждают. Сразу настроение лучше, мир радостнее. Чем чаще человек уходит в онлайн, тем сложнее ему будет в жизни. Но проще в игре. Мальчики-подростки статистически этому больше подвержены, чем девочки. Женщины — более эмоциональные создания, чаще имеют другие интересы, лежащие в сфере общения. А юноша запросто может залезть в свой кокон и сидеть там, — считает Павел Петраков.
«Запретный плод сладок»
Для лечения нужно обращаться к специалисту. К психологу, наркологу, психиатру или психотерапевту, который лечит игровую зависимость. Хорошая новость в том, что она лечится. Плохая — очень долго.
— Наш мозг состоит из нейронов. У ребенка в голове формируются определенные тропинки, по которым «ходят» мысли. Стало плохо? Надо уединиться и поиграть — станет хорошо. Это логично и просто. Так формируется нейронный путь, человек не умеет по-другому. Нужно учиться радоваться и расслабляться другими способами. Взрослых обучить альтернативному поведению проще. С подростками сложнее. Они не всегда понимают, зачем им это вообще нужно, — поделился психиатр.
Игровой зависимости, которая бы давала постоянную прибыль, я ни у кого еще не видел.
Строгость не даст положительного эффекта, а, скорее наоборот: усугубит зависимость. Запретный плод сладок! Если говорить о лечении подростков от игромании, то всё начинается с коррекции поведения родителей. Если взрослые готовы изменить стиль своего общения, то напряжение в семье потихоньку спадает и нужные процессы запускаются. Если этого не происходит, то всё серьезно усложняется.
— Нужны разумные ограничения и работа с психологом. Это важно, потому что все люди воспитываются по определенным схемам. Они создаются поколениями и передаются от родителей к детям. Они же могут формировать особенности характера. Разрушить эти схемы очень тяжело, потому что за ними всегда что-то стоит. Ничего же просто так не происходит, из воздуха не берется. Почему люди поколениями пьют или бьют своих жен, а те терпят? Потому что это сформированная норма в этой семье. Они не знают, как по-другому, а неизвестность пугает. Кому-то это кажется странным, но женщине, которая выросла с отцом-алкоголиком, может быть не по себе, когда муж не приходит домой пьяным. Она не знает, что делать и как себя с ним вести. И такие вещи очень сложно переломить — это «работа» десятков и сотней людей в вашем роду. Не может человек без серьезной работы над собой взять и измениться. Исключения редко бывают, — размышляет Павел Петраков.
Подобные вещи часто становятся катализатором разных зависимостей. Ребенок своим детским умом не понимает поведение родителей, например агрессию. И чтобы от нее спрятаться, он уходит в себя, в игры. Он чувствует, что его не понимают и осуждают, и эмоционально отстраняется от семьи.
— Ребенок не может жить с родителями, не хочет. И чем дальше это заходит, тем меньше человек вообще хочет жить в обществе. Сейчас много таких молодых людей: сидят дома с завешенными окнами, на улицу не ходят, продукты заказывают. Никто им не мешает. А как появляется в их мире человек — сразу паника и избегание. Если бы уединение было хорошей практикой, заключенных не сажали бы в одиночные камеры в наказание. Люди с ума от этого сходят. Человек — социальное существо, — уверен нарколог.
«Стабильных людей становится всё меньше»
Психиатр считает, что социальные сети и тренды в них могут повлиять на детей. Большинство поищет покемонов, потапает хомяка и успокоится. Но всегда будут те, кто пострадает или впадет в зависимость.
— Социальные сети подготавливают ту психологическую базу, на основании которой начинается разрушение и поддерживается. Человек охотно идет туда, где простые удовольствия и достижения. О, я собрал монетки, какой я молодец! Это выброс эндорфинов. Но, к сожалению, в играх, где участвуют деньги, выигрывают люди куда реже, чем проигрывают. Выиграл сотку, проиграл полмиллиона. Игровой зависимости, которая бы давала постоянную прибыль, я ни у кого еще не видел. Существует в мире 8−10 профессионалов, которые умеют прийти в казино и выиграть большие деньги. Остальные только копят долги, но бьют себя в грудь, что скоро отыграются, — рассказал психиатр.
Павел Петраков считает, что для психически нестабильных людей нет безопасного варианта ни компьютерных, ни азартных игр. Рано или поздно это приведет их к проблемам.
— Стабильных людей становится всё меньше и меньше с каждым годом. Игры лишают людей общения. Даже если они в процессе разговаривают, то только об игре ведь или около того. Они же не идут вместе кофе попить, фильм обсудить, на маму пожаловаться, о тренировке рассказать. В игре разговор: «Иди туда, а я пойду сюда. Я этого подбил, а ты этого добей». Это не жизнь ведь, — говорит врач.
Лудомания — явление не новое. Но в последнее время увеличилось количество обращений на фоне зависимости от компьютерных игр. К сожалению, не только от них.
— Время нестабильное в психическом смысле. Много в мире разного рода конфликтов, тревоги, перемен. На детей это тоже влияет, даже если они не читают новости. Они же родителей чувствуют, их состояние считывают. Поэтому важно в любых ситуациях сохранять спокойствие и уделять внимание воспитанию, — заключает психиатр.
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