Льготы только инвалидам? Пациентка в суде добилась бесплатных расходников для лечения — как ей это удалось

В поликлинике считали, что расходники к инсулиновой помпе пациентка должна купить за свой счет Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления Пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.



По закону в России существует бесплатное лекарственное обеспечение, но, как это обычно бывает со льготами, выдают не все препараты и не всем подряд. Есть строгие перечни лекарств и ряд условий, которые нужно соблюдать, чтобы препараты получить. Нередко, даже если все эти условия выполнены, добиться бесплатных лекарств не удается, и люди вынуждены покупать препараты, в том числе и дорогие, на свои деньги. Так, в Екатеринбурге молодой мужчина вынужден был сам покупать себе препараты во время лечения онкологического заболевания и обратился за помощью к журналистам, а в Иркутской области на аналогичную проблему массово жаловались родители детей с диабетом.



В нашей сегодняшней истории из зала суда тоже фигурирует диабет, но ситуация там немного другая. Детям из Иркутской области формально не отказывали в лекарствах, но бесплатных препаратов не было, а нашей героине из Москвы сказали, что ей льготные препараты и расходники просто не положены.



Имена участников судебного процесса изменены.



В материалах дела не указано, от какого заболевания лечилась пациентка, назовем ее Маргарита Прокопьева: суды не раскрывают такую информацию. Однако инсулиновую помпу, которую Маргарите установили в 2017 году, используют именно для лечения диабета, так что об основном диагнозе нетрудно догадаться. Другие материалы суда также указывают на диабет, который в России относят к социально-значимым заболеваниям.



Позже, в 2022 году, она попала на лечение в клинику медуниверситета имени И. М. Сеченова в Москве. Врачебная комиссия приняла решение, что установленную ранее инсулиновую помпу нужно заменить на аналогичную и дополнительно имплантировать устройство для непрерывного мониторирования глюкозы. Последнее было необходимо для предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний. В клинике провели операцию, пациентке объяснили, как пользоваться свежеустановленным оборудованием и отпустили с рекомендациями своевременно менять расходные материалы в устройствах.

После выписки из стационара Маргарита обратилась в поликлинику, чтобы получить расходники и выполнять назначения врача. Но ей отказали. Поликлиника и горздрав утверждали, что нужные ей расходники не входят ни в один из перечней медицинских изделий, разрешенных для льготной выписки больным сахарным диабетом. Такими изделиями обеспечивают только инвалидов и детей-инвалидов, а она ни к первой, ни ко второй категории не относится. Обращение в департамент здравоохранения не помогло, там ответили то же самое.

В августе 2022 года Маргарита подала заявление в суд. Прокопьева настаивала, что без расходников для инсулиновой помпы она не может ее использовать, а значит, не будет получать лечение, и ее состояние ухудшится. Она просила обязать поликлинику выдавать ей нужные медикаменты.

Суд дело рассмотрел, и в январе 2023 года Прокопьева получила отказ. Она попыталась обжаловать решение, но на ее сторону не встали ни апелляция, ни кассация. Тогда Маргарита дошла до Верховного суда — главной судебной инстанции страны.



Итог этой истории

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации изучила дело и нашла ошибки. Суды исходили из того, что Прокопьева не инвалид, а значит, не относится к числу получателей набора социальных услуг, в который входят нужные ей расходники для инсулиновой помпы. Однако они не учли, что в случае Маргариты установка помпы была жизненной необходимостью, которую ранее уже признала врачебная комиссия, — именно поэтому операция была за счет бюджетных средств. И в этом случае не имеет значения наличие инвалидности: медицинское изделие жизненно необходимо и его установили бесплатно, но использовать без расходников его невозможно, значит, расходники должны предоставлять бесплатно.



— В противном случае гражданин фактически лишается права на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, — заключил Верховный суд.



В высшей судебной инстанции также отметили, что в этой ситуации суды должны были учитывать решение врачебной комиссии, но эти материалы просто не исследовались. Вместо этого суды обосновали отказ в удовлетворении иска лишь мнением врача-эндокринолога из поликлиники, отказавшей Прокопьевой, — он считал, что необходимости в лечении именно таким способом нет. Хотя сама пациентка говорила, что без него она чувствует себя хуже.



Верховный суд упоминает в материалах еще один факт, достойный внимания: в клинику медуниверситета им. И. М. Сеченова Прокопьева весной поступала дважды, каждый раз в состоянии средней тяжести. Второй раз — уже после того, как ей впервые отказали в бесплатных расходниках для нового оборудования. Госпитализация стала следствием несвоевременной замены инфузионной системы — как раз одного из тех материалов, которые ей не предоставили бесплатно.



— Изложенное, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, свидетельствует о формальном подходе судебных инстанций к разрешению исковых требований [пациентки], страдающей социально значимым заболеванием, — говорится в определении суда.

