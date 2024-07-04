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Здоровье Это вообще законно? обзор Льготы только инвалидам? Пациентка в суде добилась бесплатных расходников для лечения — как ей это удалось

Льготы только инвалидам? Пациентка в суде добилась бесплатных расходников для лечения — как ей это удалось

Женщина судилась с поликлиникой почти два года

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37 комментариев
В поликлинике считали, что расходники к инсулиновой помпе пациентка должна купить за свой счет

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления Пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

По закону в России существует бесплатное лекарственное обеспечение, но, как это обычно бывает со льготами, выдают не все препараты и не всем подряд. Есть строгие перечни лекарств и ряд условий, которые нужно соблюдать, чтобы препараты получить. Нередко, даже если все эти условия выполнены, добиться бесплатных лекарств не удается, и люди вынуждены покупать препараты, в том числе и дорогие, на свои деньги. Так, в Екатеринбурге молодой мужчина вынужден был сам покупать себе препараты во время лечения онкологического заболевания и обратился за помощью к журналистам, а в Иркутской области на аналогичную проблему массово жаловались родители детей с диабетом.

В нашей сегодняшней истории из зала суда тоже фигурирует диабет, но ситуация там немного другая. Детям из Иркутской области формально не отказывали в лекарствах, но бесплатных препаратов не было, а нашей героине из Москвы сказали, что ей льготные препараты и расходники просто не положены.

Имена участников судебного процесса изменены.

В материалах дела не указано, от какого заболевания лечилась пациентка, назовем ее Маргарита Прокопьева: суды не раскрывают такую информацию. Однако инсулиновую помпу, которую Маргарите установили в 2017 году, используют именно для лечения диабета, так что об основном диагнозе нетрудно догадаться. Другие материалы суда также указывают на диабет, который в России относят к социально-значимым заболеваниям.

Позже, в 2022 году, она попала на лечение в клинику медуниверситета имени И. М. Сеченова в Москве. Врачебная комиссия приняла решение, что установленную ранее инсулиновую помпу нужно заменить на аналогичную и дополнительно имплантировать устройство для непрерывного мониторирования глюкозы. Последнее было необходимо для предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний. В клинике провели операцию, пациентке объяснили, как пользоваться свежеустановленным оборудованием и отпустили с рекомендациями своевременно менять расходные материалы в устройствах.

После выписки из стационара Маргарита обратилась в поликлинику, чтобы получить расходники и выполнять назначения врача. Но ей отказали. Поликлиника и горздрав утверждали, что нужные ей расходники не входят ни в один из перечней медицинских изделий, разрешенных для льготной выписки больным сахарным диабетом. Такими изделиями обеспечивают только инвалидов и детей-инвалидов, а она ни к первой, ни ко второй категории не относится. Обращение в департамент здравоохранения не помогло, там ответили то же самое.

В августе 2022 года Маргарита подала заявление в суд. Прокопьева настаивала, что без расходников для инсулиновой помпы она не может ее использовать, а значит, не будет получать лечение, и ее состояние ухудшится. Она просила обязать поликлинику выдавать ей нужные медикаменты.

Суд дело рассмотрел, и в январе 2023 года Прокопьева получила отказ. Она попыталась обжаловать решение, но на ее сторону не встали ни апелляция, ни кассация. Тогда Маргарита дошла до Верховного суда — главной судебной инстанции страны.

Итог этой истории

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации изучила дело и нашла ошибки. Суды исходили из того, что Прокопьева не инвалид, а значит, не относится к числу получателей набора социальных услуг, в который входят нужные ей расходники для инсулиновой помпы. Однако они не учли, что в случае Маргариты установка помпы была жизненной необходимостью, которую ранее уже признала врачебная комиссия, — именно поэтому операция была за счет бюджетных средств. И в этом случае не имеет значения наличие инвалидности: медицинское изделие жизненно необходимо и его установили бесплатно, но использовать без расходников его невозможно, значит, расходники должны предоставлять бесплатно.

— В противном случае гражданин фактически лишается права на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, — заключил Верховный суд.

В высшей судебной инстанции также отметили, что в этой ситуации суды должны были учитывать решение врачебной комиссии, но эти материалы просто не исследовались. Вместо этого суды обосновали отказ в удовлетворении иска лишь мнением врача-эндокринолога из поликлиники, отказавшей Прокопьевой, — он считал, что необходимости в лечении именно таким способом нет. Хотя сама пациентка говорила, что без него она чувствует себя хуже.

Верховный суд упоминает в материалах еще один факт, достойный внимания: в клинику медуниверситета им. И. М. Сеченова Прокопьева весной поступала дважды, каждый раз в состоянии средней тяжести. Второй раз — уже после того, как ей впервые отказали в бесплатных расходниках для нового оборудования. Госпитализация стала следствием несвоевременной замены инфузионной системы — как раз одного из тех материалов, которые ей не предоставили бесплатно.

— Изложенное, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, свидетельствует о формальном подходе судебных инстанций к разрешению исковых требований [пациентки], страдающей социально значимым заболеванием, — говорится в определении суда.

Все решения по этому делу Верховный суд отменил, сейчас первая судебная инстанция должна рассмотреть его снова — на этот раз с учетом всех норм закона.

ПО ТЕМЕ
Деньги Лечение Верховный суд РФ Бесплатные лекарства Инсулиновая помпа Диабет
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Комментарии
37
котичек
4 июля 2024, 10:46
Гипертоникам тоже никто не выдает лекарства от гипертонии, если они не льготники. А от нее тоже можно умереть... Да и диабетикам, которым, вроде бы, положены бесплатные лекарства независимо от льгот, эти лекарства выдают далеко не всегда, так как их нет в наличии... Самые большие очереди в поликлинике именно на выписку бесплатных лекарств. Человек отстоит эту очередь, а потом выходит и говорит, что или вообще ничего нет, или из большого списка только что-то одно есть... И вот ведь что интересно - все эти люди сначала пришли к терапевту, чтобы тот сделал запись, что за текущий месяц лекарства нужно выписать, даже если назначение сделано узким специалистом. Тот же диабет требует пожизненного приема лекарств. И терапевт ничего не меняет в назначениях эндокринолога. Так зачем нужно идти к терапевту ежемесячно? Скажете, для контроля вашего состояния? Так терапевту НЕКОГДА что-либо контролировать, у него 12 минут на пациента, да еще куча повторных без талонов по больничным, которых тоже нужно принять... А с другой стороны, у родственницы большой мешок с лекарствами. Она их ежемесячно получает бесплатно. Но выпивает НЕ ВСЕ... И всё-равно ежемесячно идет за новыми (а то и два-три раза, если в первый приход лекарств нет в наличии). Спрашиваю её, зачем ходит. Ответ убил! - Если я не приду получать, то потом мне уже не дадут, скажут, что мне не нужны лекарства.
Пегас
4 июля 2024, 08:12
Позорище. Почему суд должен решать жить или не жить? Где бесплатная медицина? Хальзов все шире и шире.
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