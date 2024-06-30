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Здоровье «Мы понимаем, что Славы рано или поздно не станет»: история 5-летнего мальчика, который не чувствует боли

«Мы понимаем, что Славы рано или поздно не станет»: история 5-летнего мальчика, который не чувствует боли

Врачи долгое время не могли поставить точный диагноз

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Маленький Слава из Тюменской области родился недоношенным. Врачи смогли его выходить, огромную работу проделали родители, которые ни на секунду не отходили от своего второго ребенка. Но потом начали замечать за мальчиком что-то странное. Он не боялся боли, ему не были интересны игры, он не просился на ручки, как обычно это делают маленькие дети.

Однажды Слава разбил губу. Ему ее зашили без наркоза, мальчик даже не реагировал на медицинские манипуляции. Врач, который проводил операцию, посоветовал обратиться к психиатру — потому что это ненормально. За всю свою пятилетнюю жизнь Слава видел очень много врачей, сдавал множество анализов и долго лежал в больнице.

Врачи долгое время не могли поставить точный диагноз. Потом определились — сенсоро-вегетативная невропатия 4-го типа. При таком диагнозе мальчик просто не чувствует боли, потому что нарушены нейронные связи. Помимо этого, у него выявили еще ряд сопутствующих болезней.

Историю маленького Славы смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

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