Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж

Полина Бородкина Корреспондент NGS24.RU

Красноярка отказалась от сахара во имя здоровья Источник: Татьяна Ковригина











О вреде сахара сказано уже многое, но не все спешат от него отказаться. Наша коллега из NGS24.RU Полина Бородкина разыскала человека, который его совсем не ест. 33-летняя управляющая магазином Татьяна Ковригина из Красноярска уже год живет без сахара и чувствует себя прекрасно. Она поделилась своим личным опытом отказа от этого продукта. Приводим ее мнение дословно, а также публикуем мнение нутрициолога и рекомендации Роспотребнадзора о минимизации этого продукта в своем рационе. Мы узнали, что фруктоза не менее вредна, чем сахар.



— Уже больше пяти лет мы с мужем не употребляем алкоголь. Подумали, что нужно пойти дальше, ведь мы не молодеем и здоровья не прибавится, если не следить за ним. Еще одним шагом был отказ от сахара и снижение в рационе углеводов из-за отрицательного влияния на здоровье, хотелось улучшить свой иммунитет и снизить риск развития хронических заболеваний. Не скажу, что мы какие-то эталонные зожники, но, как можем, пытаемся.

Больше года назад мы с мужем решили устроить челлендж, сколько мы продержимся без сахара. Мы начали изучать разную информацию о вреде сахара и его влиянии на организм. Поискали разные блоги, телеграм-каналы, видео на ютьюбе, статьи о здоровом питании. Информации очень много, постоянно появляются новые исследования. Например, про те же сахарозаменители пишут, что они вреднее сахара. Мы просто решили отказаться от продуктов, содержащих в своем составе сахар, и тут стало уже интересненько.

Хотелось улучшить свой иммунитет и снизить риск развития хронических заболеваний. Татьяна Ковригина

Одной из самых сложных частей была адаптация к новому рациону. Помню наш первый поход в магазин за продуктами без сахара в составе. Если раньше обращали внимание только на натуральность состава, то теперь к этому еще добавилось слово «сахар», а он содержится, как оказалось, везде, даже в несладких продуктах, он есть даже в детском питании, фруктовых и овощных консервах, в некоторой моло́чке, хлебобулочных — список длинный, поэтому у нас ушло очень многое из рациона.

Отказ от сахара у нас случился в теплое время года, когда уже начали появляться фрукты, на которые тоже особо нельзя налегать, но по опыту много их не съесть. Они и стали нашей заменой сладкого. Кроме того, мы столкнулись с трудностями в приготовлении блюд, которые содержат сахар, пришлось адаптировать их либо вообще исключать. Это некоторая выпечка, без которой, как оказалось, можно спокойно жить. Некоторые рецепты требовали заменителей сахара, которые не всегда были доступны, да и лишний раз не хотелось к ним прибегать, в итоге мы ни разу их не покупали.

Мы столкнулись с трудностями в приготовлении блюд, которые содержат сахар, пришлось адаптировать их либо вообще исключать. Татьяна Ковригина

Татьяна печет булочки без сахара Источник: Татьяна Ковригина











А также имеет опыт выпечки маффинов из овсянки, также без сахара Источник: Татьяна Ковригина











Мы питаемся преимущественно растительной пищей, включая овощи, фрукты, зерновые и бобовые. Также употребляем нежирные источники белка, такие как рыба, морепродукты и яйца. Наш рацион включает в себя много воды и разнообразных чаев. Сейчас наши топовые продукты: фрукты и овощи, яйца, крупы, моло́чка, рыба и мясо, орехи. Как ни странно, времени на закупку продуктов стало уходить меньше, потому что со временем мы уже с ходу начали понимать, в каких продуктах есть сахар и всякое другое неприятное. Денег на еду стало уходить меньше, что тоже плюс. Примерно 15 тысяч в месяц.

Один из завтраков Татьяны Источник: Татьяна Ковригина











Один из завтраков Татьяны Источник: Татьяна Ковригина











Один из обедов Татьяны Источник: Татьяна Ковригина











Один из обедов Татьяны Источник: Татьяна Ковригина











У нас составлено меню на неделю вперед. Примерный рацион: завтрак — овсянка на воде или на растительном молоке с добавлением ягод и орехов (миндаль, грецкие орехи и т. п.), сырники в духовке или микроволновке или просто творог со сметаной, омлет с овощами (помидор, шпинат, грибы) и зеленью или просто вареные яйца, кофе или чай; обед — салат из зелени и овощей, зерновой гарнир с тушеными овощами (брокколи, цветная капуста, морковь) плюс яйца или рыба, овощной суп с добавлением лука, моркови, картошки и зелени, чай, цикорий или кэроб; ужин — запеченная рыба или куриная грудка со специями, овощи в духовке (картофель, баклажаны, перец, смотря что хочется), легкий салат из зелени с добавлением оливок или оливкового масла для заправки или фруктовый салат, яблоко, сухофрукты. Или хлебец с урбечем. Травяной чай.

Денег на еду стало уходить меньше, что тоже плюс. Примерно 15 тысяч в месяц. Татьяна Ковригина

На примере стандартного праздничного стола для нас не подходят салаты с майонезом, с копченостями и консервированными овощами и фруктами, выпечка, в составе которой есть сахар, а чаще всего в тесте он есть, пакетированные соки и нектары, все сладости, кроме приготовленных своими руками или ПП с заменителями сахара.

Татьяна называет это блюдо новогодним суши-салатом, специально для него девушка нашла и заказала майонез без сахара Источник: Татьяна Ковригина











В кафе, конечно, особо не разгуляешься, если оно не спец по ПП-питанию. Заранее смотрим меню, стоит ли идти туда или заказывать доставку, выбираем подходящие блюда, это прямо какой-то квест — найти для себя что-то вкусное в меню.



Татьяна показала пример еды в кафе — нашлось одно веганское блюдо на всё меню Источник: Татьяна Ковригина











В кафе особо не разгуляешься, но и там можно что-то найти для себя. Татьяна Ковригина

«О, а зачем? Худеете, что ли? Вам это не надо!» или классика «Вы что? Мозг чем-то питаться должен» — именно такие вопросы нам задают, когда узнают, что мы не едим сахар. Это в основном люди старшего поколения нам говорили, ровесники воспринимали нормально и, наоборот, интересовались, как изменилась жизнь, спрашивали советы. По привычке родители и бабушки нам пытались вручить банки с консервами, но потом и они привыкли и уже больше не предлагают.

«О, а зачем? Худеете, что ли? Вам это не надо!» или классика «Вы что? Мозг чем-то питаться должен» — именно такие вопросы нам задают. Татьяна Ковригина

У меня не было цели похудеть, вес у меня был в норме, но скажу, что самочувствие у меня улучшилось, появилось больше энергии, стало легче соблюдать режим сна. Стала тренироваться дома, даже какие-то мышцы стали проявляться. Я думаю, для хорошего самочувствия все эти правила просты, но, как обычно, нужно просто начать, лучше, конечно, когда в семье придерживаются режима и диете все вместе.



Мой муж раньше имел лишний вес. Когда мы отказались от алкоголя, с которым ушли и закуски, вся мусорная еда, он уже начал терять в весе. За последний год с приходом в нашу с ним жизнь еще большей активности и отказа от вредной еды, он достиг такого веса, которого и в студенчестве не было, он даже влез в свою баскетбольную форму времен старших классов.

Я рекомендую начать с изучения информации о вреде сахара и его влиянии на организм. Затем постепенно начать изменять свой рацион, исключая из него продукты с высоким содержанием сахара. Но не рекомендую садиться на какую-то диету без консультации с врачом. Не бойтесь экспериментировать с новыми рецептами, добавлять в блюда приправы без соли и сахара для вкуса. Найти ресторан или доставку, где в меню есть подходящая еда. Важно также помнить, что отказ от сахара — это процесс, который требует времени и усилий, но он может улучшить ваше здоровье и качество жизни. Сейчас лето, берите с собой на прогулку бутылку воды и контейнер с вымытыми овощами и фруктами вместо спонтанной покупки того же мороженого.

Отказ от сахара — это процесс, который требует времени и усилий, но он может улучшить ваше здоровье и качество жизни. Татьяна Ковригина

Может вывести из депрессии

— Сахар — это углевод. Организму быстрее получить энергию из быстрого углевода, но качество этой энергии очень низкое, поэтому и запас ее очень мал. В результате это приводит к тому, что после сладкого чувство голода приходит быстрее, а значит, и ест человек больше, объясняет нутрициолог Анна Мещерякова. — Но это не значит, что углеводы надо исключать из рациона, так как это может привести к другим нарушениям в работе организма.

ВОЗ рекомендует сократить потребление сахара до 5% суточной нормы калорий и исключить его вовсе из рациона детей до года. В противном случае человек может столкнуться с рядом заболеваний, таких как кариес, ожирение и сахарный диабет второго типа.

— Сахар с точки зрения ЖКТ это продукт, провоцирующий в организме воспаление. Самое главное, что это воспаление чаще всего не проявляется резко, а протекает в латентной форме. По сути, человек может и не чувствовать изменений, но с возрастом будут проявляться заболевания, которые он даже не будет связывать с употреблением сахара, — рассказала нутрициолог. — У детей чаще всего из-за употребления сахара страдает нервная система. Ребенок может быть гиперактивным, у него могут проявляться резкие перепады настроения, он может внезапно кого-то ударить, укусить и тому подобное. Также часто воспаление проявляется кожными высыпаниями, дерматитом, псориазом.

Кроме этого, продолжает Анна Мещерякова, минимизация сахара или вовсе отказ от него может наладить и психологическое состояние.

— Сейчас ученые проводят связь «кишечник — мозг». Из-за сахара микробиом кишечника сдвигается в сторону преобладания патогенных грибов и бактерий. С этого и начинаются дальнейшие процессы, которые влияют на психику человека. Поэтому зачастую исключение или минимизация сахара в рационе приводит к нормализации психического состояния человека, в том числе и выхода из депрессии, — пояснила нутрициолог.



Отдельно Анна Мещерякова отметила маркетинговую составляющую темы. По ее словам, фруктоза гораздо опаснее сахара.

— В связи с тем что появились исследования в отношении сахара, маркетологи уловили это волнение и начали предлагать всем диетические продукты, где сахар заменен фруктозой. Но на самом деле употребление фруктозы намного опаснее, чем употребление обычного сахара. Не надо демонизировать сахар и бежать закупаться продуктами с фруктозой. Это еще хуже будет для них.



Сахар может убить?

Излишнее потребление добавленного сахара может нанести серьезный вред организму, говорили эксперты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание». Причем речь может идти даже о смертельной опасности, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на научные исследования.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже не первый год призывает сократить ежедневное потребление этого вещества, а российские эксперты по здоровому питанию назвали допустимую норму: менее 50 г (12 чайных ложек) в сутки.

— На долю добавленного сахара должно приходиться не более 10% калорийности всего рациона. Если брать за среднюю калорийность 2000 ккал, то максимально допустимая норма сахара — не более 50 г (12 чайных ложек) в сутки. Превышение этой нормы ведет к появлению лишнего веса, развитию диабета, кариеса и других неинфекционных заболеваний, — рассказывали в Роспотребнадзоре. — Потребление добавленного сахара рекомендуется дополнительно сократить до 25 г (6 чайных ложек) в день, это принесет дополнительную пользу для здоровья.