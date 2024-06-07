Вирус стал еще более заразным. Врач предупредил об опасной вспышке

В России появился новый вид ковида Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России растет заболеваемость ковидом. Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал E1.RU, что подъем числа пациентов был зарегистрирован в мае.



— С одной стороны, наблюдается снижение заболеваемости в целом — гриппом и ОРВИ, но с другой, продолжает увеличиваться заболеваемость ковидом и количество госпитализаций. В большей степени это связано, конечно, с распространением нового штамма. FLiRT в России начал распространяться с февраля, это вариант KS.1, который был только на территории страны. А в мае зарегистрировали первые случаи распространения тех вариантов «флирта» (KP.2, KP.3), которые в других странах распространялись, — отметил эксперт.

По словам медика, эпидситуация в разных странах развивается со своими особенностями: сказывается возможное появление региональных штаммов, интенсивность инфекционного процесса, которая была в предшествующем периоде и доступность вакцин.



— Симптомы за последнее время не изменились, сохранился тот же набор основных симптомов: усталость, мышечные боли, температура, боль в горле, в последующем присоединяющийся кашель, — объяснил Соловьев. — Но новый штамм FLiRT более заразный по сравнению с предыдущими. С появлением каждого варианта коронавируса его уровень заразности повышается. Вирус меняется, чтобы лучше передаваться от человека к человеку, способность уклоняться от антител тоже улучшается. Тяжесть не ухудшается, к счастью, для всех нас.



Александр Соловьев отметил, что те страны, которые осуществляют мониторинг содержания коронавируса в сточных водах, демонстрируют максимальные показатели за весь период пандемии. В отдельных городах замечено превышение концентрации, по сравнению с периодом появления омикрона. Всё это свидетельствует о том, что летняя волна ковида, охватывающая разные страны, достигнет и России.



Врач добавил, что, по официальной статистике, на протяжении нескольких недель идет увеличение заболеваемости и госпитализации. По данным на 4 июня, за прошлую неделю в стране госпитализировали 1908 человек (рост составил 9,2% по сравнению с неделей ранее). Увеличение числа больных ковидом в клиниках замечено в 39 субъектах.



Источник: E1.RU











— Из-за распространения иностранных вариантов «флирта» нас ждет летнее ухудшение эпидситуации. Фактически два раза в год происходит очередной рост заболеваемости ковидом. Первое осенне-зимнее, второе летнее. Опять же, понятно, что статистика заболеваемости в значительной степени не отражает реальную ситуацию, потому что не каждый человек сейчас с симптомами ОРВИ идет и обследуется на ковид, как это было в первые годы пандемии. С момента ухудшения эпидситуации и зафиксированного распространения новых вариантов коронавируса обычно проходит примерно два — два с половиной месяца до выхода на пик заболеваемости. И дальше начинается снижение, такая обычно цикличность.

Как защититься?

До этого журналисты MSK1.RU спросили у директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сможет ли вакцина «Спутник V» защитить от новых штаммов коронавируса. В декабре ученым удалось выпустить в оборот новый антигенный состав вакцины «Спутник V». На тот момент он защищал от всех циркулирующих штаммов коронавируса. Но штаммов группы FLiRT у Центра имени Н. Ф. Гамалеи нет, поэтому может ли прививка защитить россиян от нового варианта вируса, неизвестно, заявил MSK1.RU Гинцбург.

— Тем более что, по данным Анны Юрьевны Поповой, руководителя Роспотребнадзора, у нас в стране «флирта» нет. Я не очень в это верю. Контагиозность (заразительность. — Прим. ред.) у него повышена. Два месяца назад у нас 70 человек умирало [от коронавируса] в неделю, сейчас порядка 50, что в 3,5−4 раза больше, чем при гриппе, — уточнил микробиолог.



По словам Гинцбурга, с декабря Центр имени Гамалеи выпустил в гражданский оборот 600 тысяч доз обновленной вакцины, но это «совершенно смешное количество». Всё дело в том, что вакцина «Спутник V» входит в календарь прививок по эпидпоказаниям и закупают ее не централизованно, а каждый регион самостоятельно.



— Для того чтобы они ее закупали на бюджетные деньги, должно быть инструктивное письмо со стороны местных органов, что эпидобстановка такова, надо эту вакцину покупать. Но если вы знаете, Роспотребнадзор выступает всё время и говорит, что вакцинироваться от COVID-19 не надо, — сказал Гинцбург. — Поэтому это вопрос не научный, не организационный, а чисто административный.



Микробиолог считает, что поставлять вакцину в достаточном количестве начнут только тогда, когда Роспотребнадзор признает ситуацию с коронавирусной инфекцией опасной и даст сигнал к необходимости вакцинировать население.



Сейчас ученые также думают о создании комбинированной вакцины, которая будет защищать население и от гриппа, и от коронавируса. Но если ситуация с гриппом более-менее понятна, то спрогнозировать мутации ковида не представляется возможным.



— Это не как с гриппом: мы набрали 2000 штаммов этих гриппов и просто идет каждый год то один штамм, то другой из этой панельки. У коронавируса, видите, модель непонятная совершенно. Он выдает по несколько новых штаммов в год. Сколько это еще будет продолжаться, тоже непонятно, — объяснил Болибок.



Он считает, что рост заболеваемости будет, но вряд ли будут вводиться какие-то ограничительные меры, такие как масочный режим, социальная изоляция, карантин и так далее. У каждого должна быть своя ответственность, свое здоровье. Желательно, чтобы люди из группы риска нашли возможность сделать прививку, — заключил он.

