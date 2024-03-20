НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

зап.

 749мм 50%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,22
EUR 100,10
Реклама

СРОЧНО

Никиту Кологривого доставили в полицию — онлайн

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Как будут строить метро
Дома, о которых все говорят
Криминальное авто из салона
Доступное протезирование зубов
Где дети убившей младенца
Как подковывают лошадей
НГС в Telegram
Здоровье

Метеозависимым приготовиться: Землю накрыла мощная магнитная буря

Штормить будет два дня

84
Написать комментарий
Магнитные бури зависят от космической погоды — это изменения, вызванные вспышками на Солнце

Сильная магнитная буря достигла Земли, об этом сообщил сайт Spaceweather.com, публикующий информацию о космической погоде. Предполагается, что она будет продолжаться 20 и 21 марта. В эти дни метеочувствительные люди могут замечать ухудшение самочувствия. Хотя у астрофизиков и медиков нет точных данных о влиянии магнитных бурь на состояние здоровья, некоторые люди отмечают, что во время магнитных бурь чувствуют себя хуже, чем обычно.

— В этот период могут напомнить о себе прошлые травмы, может проявиться болевой синдром или дискомфорт в послеоперационной области, — говорит врач лабораторной диагностики, терапевт Надежда Подкорытова. — У многих в период магнитных бурь наблюдается снижение остроты внимания и быстроты реакций, поэтому при недомогании лучше отказаться от вождения и работы, требующей особой внимательности.

Врачи советуют людям в дни магнитных бурь быть более внимательными к своему здоровью. Особенно это касается тех, кто относится к так называемым группам риска. Среди них люди старше 50 лет, люди, перенесшие операции на сердце, а также пациенты с болезнями сердца, гипертонией или сахарным диабетом.

В период бурь медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, избегать стрессов и недосыпа. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо принимать назначенные врачом таблетки и иметь их при себе. Врачи также отмечают, что симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии, так что при сильном ухудшении состояния следует обращаться к врачу.

ПО ТЕМЕ
Магнитные бури Здоровье Метеочувствительность Вспышки на Солнце
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

VS, 40

Alex, 57

В активном поиске, 48

P140, 34

Сергей, 62

Павел, 40

Начать знакомиться
Объявления

Натяжные потолки матовые

60 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление