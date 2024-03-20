Метеозависимым приготовиться: Землю накрыла мощная магнитная буря

Магнитные бури зависят от космической погоды — это изменения, вызванные вспышками на Солнце Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Сильная магнитная буря достигла Земли, об этом сообщил сайт Spaceweather.com, публикующий информацию о космической погоде. Предполагается, что она будет продолжаться 20 и 21 марта. В эти дни метеочувствительные люди могут замечать ухудшение самочувствия. Хотя у астрофизиков и медиков нет точных данных о влиянии магнитных бурь на состояние здоровья, некоторые люди отмечают, что во время магнитных бурь чувствуют себя хуже, чем обычно.

— В этот период могут напомнить о себе прошлые травмы, может проявиться болевой синдром или дискомфорт в послеоперационной области, — говорит врач лабораторной диагностики, терапевт Надежда Подкорытова. — У многих в период магнитных бурь наблюдается снижение остроты внимания и быстроты реакций, поэтому при недомогании лучше отказаться от вождения и работы, требующей особой внимательности.



Врачи советуют людям в дни магнитных бурь быть более внимательными к своему здоровью. Особенно это касается тех, кто относится к так называемым группам риска. Среди них люди старше 50 лет, люди, перенесшие операции на сердце, а также пациенты с болезнями сердца, гипертонией или сахарным диабетом.