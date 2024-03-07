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«С днем рождения, Маша!»: новосибирский хирург сделал неоднозначное фото в операционной с вырезанным сердцем

Из чего выполнена фигура, хирург не уточнил

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Фото с импровизированным сердцем было сделано несколько

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Известный в Новосибирске пластический хирург и косметолог Рустам Курманбаев выложил в своих социальных сетях серию необычных фото из операционной.

На кадрах он и коллеги позируют с фигурой, напоминающей сердце. Из чего сделан предмет, в аккаунте не уточняется, но внешне создается впечатление, что он вырезан из органического материала.

Внимание НГС на снимки обратила пациентка Курманбаева.

— Я увидела это, и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждение этичности подобного поведения врача, — рассказала жительница Новосибирска, попросив не указывать ее имя.

На снимках в Инстаграм* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) врач написал: «С днем рождения» — и отметил аккаунт некой Марии Бубнышевой. По всей видимости, это его коллега (на своей странице Мария регулярно позирует с коллегами в белых халатах). Она отказалась отвечать на вопросы журналиста НГС.

Рассказать НГС историю этих неоднозначных снимков сам Курманбаев на момент публикации этого материал не пожелал.

— Я передала ваш контакт менеджеру, по возможности с вами свяжутся, — сказала журналисту НГС помощница Рустама Курманбаева.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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