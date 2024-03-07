«С днем рождения, Маша!»: новосибирский хирург сделал неоднозначное фото в операционной с вырезанным сердцем

Известный в Новосибирске пластический хирург и косметолог Рустам Курманбаев выложил в своих социальных сетях серию необычных фото из операционной.
На кадрах он и коллеги позируют с фигурой, напоминающей сердце. Из чего сделан предмет, в аккаунте не уточняется, но внешне создается впечатление, что он вырезан из органического материала.
Внимание НГС на снимки обратила пациентка Курманбаева.
— Я увидела это, и мне стало как-то не по себе. Хотелось бы придать это огласке с целью общественного обсуждение этичности подобного поведения врача, — рассказала жительница Новосибирска, попросив не указывать ее имя.
На снимках в Инстаграм* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) врач написал: «С днем рождения» — и отметил аккаунт некой Марии Бубнышевой. По всей видимости, это его коллега (на своей странице Мария регулярно позирует с коллегами в белых халатах). Она отказалась отвечать на вопросы журналиста НГС.
Рассказать НГС историю этих неоднозначных снимков сам Курманбаев на момент публикации этого материал не пожелал.
— Я передала ваш контакт менеджеру, по возможности с вами свяжутся, — сказала журналисту НГС помощница Рустама Курманбаева.
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