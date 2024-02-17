Россия отказалась переходить на современную классификацию болезней. Что это значит и чем грозит — отвечаем в карточках

1
Что такое МКБ?
МКБ — международная классификация болезней, которую составляет Всемирная организация здравоохранения при участии специалистов из разных стран мира. Согласно системе, каждое заболевание имеет свой код. Например, сахарный диабет 1-го типа — это 5А10, шизофрения — 6А20, рак молочной железы — 2С60. Таким образом, врачи во всём мире могут ставить одинаковые диагнозы и понимать друг друга.
МКБ позволяет посчитать показатели заболеваемости и смертности населения и сформировать медицинскую статистику государства, с помощью которой власти понимают, какими болезнями чаще болеют люди и как спланировать расходы на здравоохранение (закупку лекарств и обучение медиков).
Международную классификацию болезней стремились пересматривать раз в десять лет, однако это оказалось неподъемной задачей. Сейчас в России действует МКБ-10, которая была принята в 1990 году.
11-й пересмотр классификации начали еще в 2007 году. В течение десяти лет в нее вносили правки, и 1 января 2022 года МКБ-11 официально вступила в силу. На полный переход к ней отводилось три года.
Поделиться
2
Зачем нужно обновлять МКБ?
Медицина не стоит на месте, а ее достижения обязательно должны отражаться в классификации: врачи из разных стран могут называть одно и то же заболевание по-разному. Чтобы этого избежать, медики используют МКБ и понимают, о какой конкретной болезни идет речь.
Кроме того, медицинская статистика разных стран должна быть сопоставима. Для этого и существуют единые международные правила и классификаторы.
Поделиться
3
В чем разница между 10-й и 11-й версиями МКБ?
МКБ не обновляли более 30 лет. Ее 11-я версия включила в четыре раза больше кодов: 55 тысяч против 14,4 тысячи в МКБ-10.
В новой версии изменили систему кодирования и упростили структуру. Включили многие анатомические термины, химические вещества, лекарственные препараты и прочие вещи, которые позволяют уточнить диагноз до мелочей.
— Например, если в МКБ-10 у нас был перелом предплечья как один диагноз, то в МКБ-11 его расширили: перелом костей предплечья, левого и правого, со смещением и без смещения, при автомобильной травме, полученный пешеходом, — объяснил MSK1.RU эксперт в области здравоохранения Николай Прохоренко.
В МКБ-11 появились большие разделы, касающиеся разных видов хронической боли и нарушений иммунной системы. В классификаторе подробно описали типы диабета, включили генетические заболевания, расстройства цикла «сон — бодрствование». Помимо новых заболеваний, расширили число влияющих на здоровье факторов, например отношения с учителями и одноклассниками.
Самые большие изменения коснулись раздела с психическими расстройствами. Они связаны с тем, что в современной медицине меняются представления о заболеваниях и состояниях.
Так, «трансгендерность» в МКБ-11 перенесли из блока «Расстройств личности и поведения в зрелом возрасте» в новый раздел «Состояния, относящиеся к сексуальному здоровью». «Педофилию» в обновленном классификаторе определяют как «педофильное расстройство». Кроме того, ВОЗ предлагает ставить такой диагноз только при попытке человека на практике реализовать свои фантазии или при ощущении дискомфорта.
В одну группу объединили расстройства аутического спектра. Теперь в МКБ нет разделения на детский и атипичный аутизм, синдром Аспергера. Появились такие диагнозы, как «игровая зависимость», «синдром дефицита внимания и гиперактивности», «дисморфическое расстройство», «расстройство накопительства» и другие.
Из МКБ-11 исключили диагноз «транссексуализм». Вместо него фигурирует «гендерное несоответствие», которое входит не в группу психических расстройств, а в группу состояний, связанных с сексуальным здоровьем. Также в классификаторе больше нет «гермафродитизма».
Поделиться
4
Почему Россия отказалась переходить на МКБ-11?
В Минздраве РФ сообщили, что приостановили внедрение МКБ-11 в России из-за жалоб в части возможного противоречия классификации традиционным ценностям.
— Решение о приостановлении реализации плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов РФ и депутатов Госдумы Федерального собрания РФ в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством РФ, — цитирует ведомство ТАСС.
В Минздраве также уточнили, что данное решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи россиянам, а, наоборот, позволит изучить опыт стран мира по внедрению и переходу на МКБ-11.
Поделиться
5
Как это повлияет на врачей и пациентов?
По словам Николая Прохоренко, отказ от перехода на МКБ-11 ни пациенты, ни врачи никак не почувствуют, так как российские доктора лечат людей не по классификаторам, а в соответствии с нормативными документами, клиническими рекомендациями и ведомственными приказами.
О том, что отказ от перехода не имеет большого значения для здравоохранения, говорит и психиатр Александр Теслер.
— Желательно перейти на новый кодификатор, чтобы вокабуляр был общий. Но по определенным соображениям многие вещи не принимаются в новой классификации. Для лечения больных это абсолютно никакого значения не имеет, только для статистики, — пояснил он.
Поделиться
6
Психиатр сможет помочь пациенту, руководствуясь МКБ-10?
Александр Теслер считает, что да, так как психиатры лечат не нозологию, а комплекс синдромов.
— Нозология — это болезнь, а синдром — комплекс симптомов. Конечно, заболевание основное указывается, но, например, шизофрения очень многоликая. А лечат синдром — галлюциноз, бред и так далее.
Врач подчеркнул, что изменение формулировок не влияет на план лечения. Например, в МКБ-9 был диагноз «психопатия». Эксперты сочли, что это неэтичный диагноз, и в следующей версии назвали его «расстройством личности».
Поделиться
7
К каким последствиям это приведет?
Если на лечении пациентов отказ от перехода никак не отразится, то ученые и статистики довольно быстро ощутят его в своей работе, убежден Прохоренко.
— Что произойдет через 5–10 лет? Дело в том, что в мире начнут выходить программные средства, разные публикации, классификации, которые будут использовать МКБ-11, — рассказал эксперт. — И, соответственно, не имея внутри механизма быстрого подключения этих исследований и ориентировки в них в нашей стране, мы себя будем дальше отодвигать от того прогресса, который будет идти в мире.
Поделиться
8
Могут ли МКБ-11 всё-таки внедрить в России?
Теоретически да, ведь некоторые страны переходили на МКБ-10 с большим опозданием. По мнению Прохоренко, Минздрав прекрасно понимает пользу и прогрессивность классификации и должен найти какой-либо компромисс.
— Нужно просто найти некий компромисс между законодательными требованиями в отношении гендеров, ЛГБТ* и психических отклонений. В конце концов, применить свою классификацию, ВОЗ позволяет это делать совершенно спокойно.
— То есть можно дописать любые коды, можно заблокировать какие-то коды, и каждая страна вольна делать, честно говоря, всё что угодно в этом плане, — объяснил он.
Кстати, какое-то время Минздрав так и планировал. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что МКБ-11 может использоваться в сокращенном виде с учетом принятия новых законов. Ситуация обсуждалась в Госдуме в связи с предлагаемым запретом на операции по смене пола в стране.
* Деятельность ЛГБТ запрещена и признана экстремистской на территории РФ.
Поделиться