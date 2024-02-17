Россия отказалась переходить на современную классификацию болезней. Что это значит и чем грозит — отвечаем в карточках

МКБ не обновляли более 30 лет. Ее 11-я версия включила в четыре раза больше кодов: 55 тысяч против 14,4 тысячи в МКБ-10.

В новой версии изменили систему кодирования и упростили структуру. Включили многие анатомические термины, химические вещества, лекарственные препараты и прочие вещи, которые позволяют уточнить диагноз до мелочей.

— Например, если в МКБ-10 у нас был перелом предплечья как один диагноз, то в МКБ-11 его расширили: перелом костей предплечья, левого и правого, со смещением и без смещения, при автомобильной травме, полученный пешеходом, — объяснил MSK1.RU эксперт в области здравоохранения Николай Прохоренко.

В МКБ-11 появились большие разделы, касающиеся разных видов хронической боли и нарушений иммунной системы. В классификаторе подробно описали типы диабета, включили генетические заболевания, расстройства цикла «сон — бодрствование». Помимо новых заболеваний, расширили число влияющих на здоровье факторов, например отношения с учителями и одноклассниками.

Самые большие изменения коснулись раздела с психическими расстройствами. Они связаны с тем, что в современной медицине меняются представления о заболеваниях и состояниях.



Так, «трансгендерность» в МКБ-11 перенесли из блока «Расстройств личности и поведения в зрелом возрасте» в новый раздел «Состояния, относящиеся к сексуальному здоровью». «Педофилию» в обновленном классификаторе определяют как «педофильное расстройство». Кроме того, ВОЗ предлагает ставить такой диагноз только при попытке человека на практике реализовать свои фантазии или при ощущении дискомфорта.

В одну группу объединили расстройства аутического спектра. Теперь в МКБ нет разделения на детский и атипичный аутизм, синдром Аспергера. Появились такие диагнозы, как «игровая зависимость», «синдром дефицита внимания и гиперактивности», «дисморфическое расстройство», «расстройство накопительства» и другие.

Из МКБ-11 исключили диагноз «транссексуализм». Вместо него фигурирует «гендерное несоответствие», которое входит не в группу психических расстройств, а в группу состояний, связанных с сексуальным здоровьем. Также в классификаторе больше нет «гермафродитизма».