Смертельная, но недооцененная болезнь, которая проявляется одышкой и ОРВИ. Профессор назвал ее симптомы, чтобы успеть распознать

По данным официальной статистики, этой болезнью легких страдает около 1% жителей нашей страны. Однако реальные цифры могут на порядок отличаться.



— Выборочные эпидемиологические исследования, которые проводились в различных регионах России, говорят о том, что ХОБЛ страдает около 10% взрослого населения, — комментирует эксперт.



Проблема ХОБЛ в том, что диагноз ставится очень поздно, обычно после 40 лет, когда легочные изменения становятся выраженными и лечение приносит меньший эффект.