Рецепт чая, который взбодрит, поможет лучше соображать и разгонит метаболизм

Еще один важный ингредиент — любой подсластитель. Это может быть как обычный сахар, так и мед или сахарозаменитель. Кстати, еще можно использовать сгущенку, она сделает вкус напитка еще более сливочным. В чай масала обязательно добавляют обычное цельное молоко.



Однако главная составляющая напитка — специи. Именно благодаря пряностям чай приобретает такой узнаваемый вкус и запах. Обычно используют корицу, кардамон, имбирь, гвоздику, мускатный орех, черный перец. Но вы можете экспериментировать и добавлять сочетания других специй по вкусу.

