Рецепт чая, который взбодрит, поможет лучше соображать и разгонит метаболизм

Идеальная пауза в зимнее время — отложить ненадолго дела и выпить чашку горячего чая. Если привычные варианты вроде черного или зеленого вам уже наскучили, попробуйте чай масала. Этот традиционный индийский напиток удивит вас необычным вкусом. А еще он весьма полезен для здоровья. Рецепт наши коллеги из «Доктора Питера» узнали у экспертов Роспотребнадзора.
Из чего готовят чай масала
Основа напитка — обычный чай. Если вы хотите приготовить его в домашних условиях, используйте хороший черный листовой чай без добавок и ароматизаторов, чтобы не перебить вкус других пряностей и компонентов.
Еще один важный ингредиент — любой подсластитель. Это может быть как обычный сахар, так и мед или сахарозаменитель. Кстати, еще можно использовать сгущенку, она сделает вкус напитка еще более сливочным. В чай масала обязательно добавляют обычное цельное молоко.
Однако главная составляющая напитка — специи. Именно благодаря пряностям чай приобретает такой узнаваемый вкус и запах. Обычно используют корицу, кардамон, имбирь, гвоздику, мускатный орех, черный перец. Но вы можете экспериментировать и добавлять сочетания других специй по вкусу.
Рецепт
Для начала приготовьте смесь для чая. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 3 чайные ложки черного листового чая;
- 0,5 литра молока;
- сахар по вкусу;
- специи — корень имбиря, корица, кардамон, гвоздика, душистый перец.
Мелко измельчите все специи в ступке. Подогрейте молоко с чаем и сахаром. Когда смесь закипит, добавьте специи и подержите на медленном огне примерно 5 минут.
После этого снимите кастрюльку с огня и оставьте напиток немного настояться под крышкой некоторое время. Затем процедите и подавайте чай.
Полезные свойства
В чае масала сочетаются полезные свойства чая, молока и пряностей. Поэтому этот чай отлично бодрит, что будет очень кстати по утрам холодной зимой. Во-вторых, комбинация ингредиентов активизирует сразу несколько систем в нашем организме.
Чай масала помогает наладить пищеварение, стимулирует работу головного мозга. Полезен он и для сердечно-сосудистой системы, особенно если у вас есть проблемы с кровообращением.
Напиток придется по вкусу тем, кто хочет сбросить лишний вес: он помогает ускорить обмен веществ. Наконец, благодаря специям в составе он отлично согревает.
Добавки, которые сделают чай еще полезнее
Ранее мы рассказывали, что можно добавить в чашку, чтобы разнообразить вкус чая и сделать напиток еще более полезным для здоровья.
Ягоды облепихи
Терпкая облепиха не всем по вкусу в свежем виде, а вот облепиховый чай нравится многим. Его можно смело считать рекордсменом по содержанию полезных веществ.
В облепиховом чае есть аскорбиновая кислота, витамины групп В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты. Облепиха полезна для ЖКТ, укрепляет иммунную защиту организма, что особенно важно в холодное время года.
Чабрец
Еще одна нестареющая классика — чай с чабрецом. Необычный вкус и изысканный аромат поднимут вам настроение. В чабреце есть тимол, борнеол, цинеол, фенолы, карвакрол, флавоноиды. Эти вещества укрепляют сосуды и оздоравливают печень. Понравится напиток и тем, кто хочет похудеть: чабрец помогает снизить аппетит.
Чай с такой добавкой особенно хорош при бронхите, простуде и гриппе. Поэтому, если заболели, добавьте эту приправу в чашку.
О других добавках в чай, а также о том, кому травяные чаи противопоказаны, читайте в материале.