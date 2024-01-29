«Врач просто на глаз поставил диагноз». Пациентке удалили здоровые органы из-за несуществующего рака

— Когда меня выписывали из больницы, мне сказали: «Радуйтесь, что у вас нет рака». Мне удалили здоровые органы, а я должна радоваться?
Эта история
С тех пор Юлия мучается от последствий — в ее организме не вырабатывается кальций. У москвички село зрение и появились проблемы с сердцем. Медиков, которые назначили Киняевой операцию, так и не наказали.
Журналисты MSK1.RU поговорили с Юлией о том, как врачебная ошибка разделила ее жизнь на до и после и почему она до сих пор не может добиться справедливости (выписные эпикризы и другие медицинские документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
«Удалили всё, что можно и нельзя»
В мае 2021 года Юлия пришла в ГКБ имени
Юлия от госпитализации отказалась, забрала стекла с анализами и отправилась в НМИЦ имени
30 июня Юлию госпитализировали в онкологическое отделение хирургических методов лечения
— Одним днем прооперировали, удалили всё, что можно и нельзя. Через пять дней, уже по факту удаления органа, пришла гистология, и выяснилось, что образование было доброкачественное, — рассказала женщина.
Самое страшное началось позже. Оказалось, что Юлии удалили не только щитовидку, но и паращитовидные железы. Их основная функция — регуляция уровня кальция в организме. А теперь регулировать кальций нечем. Позднее москвичка выяснит, что никаких показаний к их удалению не было — у женщины отсутствовали метастазы.
— У меня были гипокальциемические кризы (патологическое состояние, развивающееся на фоне повышения концентрации в плазме кальция. — Прим. ред.). Они приводят к летальному исходу, если вовремя не сделать укол внутривенно, — отметила Юлия.
Согласно статье 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», врачи должны были предупредить пациентку о возможных последствиях удаления органов и перечислить варианты хирургического вмешательства, однако в согласии на медицинское вмешательство информации об этом не содержалось.
По словам Киняевой, ей должны были удалить только часть щитовидной железы, но врачи даже не предложили этот вариант. Обо всех нарушениях москвичка узнала уже потом, когда стала изучать медицинскую литературу.
— Мне ничего не объяснили. Сказали, мы вам всё удаляем, у вас рак, нужно срочно делать операцию, и больше ничего. В согласии отсутствует информация, что у меня мог развиться гипопаратиреоз (состояние, при котором снижена или отсутствует секреция паратиреоидного гормона, вырабатываемого околощитовидными железами и ответственного за регуляцию обмена кальция и фосфора в организме. — Прим. ред.), — объяснила она.
Нехватка кальция
По словам Юлии, удаление органов сильно поменяло качество ее жизни. Например, теперь она не может выпить больше одной кружки кофе в день — напиток выводит кальций. А на смену узлам щитовидки пришли намного более серьезные проблемы.
— У меня начались проблемы с глазами, катаракта. Из-за того, что я пью кальций, у меня в сердце нашли микрокальцинат. И в почках у меня тоже стали находить кальций. Понимаете, он же не так усваивается, как заложено природой. Сейчас-то у меня всё искусственно идет, поэтому, конечно, начались серьезные проблемы со здоровьем, — рассказала женщина.
Еще пациентка каждый год вынуждена ложиться в больницу на обследование и пожизненно принимать препараты. Лекарства Киняева покупает за собственный счет — в присвоении группы инвалидности Юлии отказывают, потому что у нее не подтвердился диагноз «онкология».
Хотя врачи медицинского центра, где москвичка проверяет свое здоровье, рекомендовали установить группу инвалидности.
«Не хочу жить так, как я живу сейчас»
Сразу после случившегося Юлия обратилась в Следственный комитет. Там начали проверку, но спустя почти три года после операции уголовное дело так и не возбудили. За это время Киняевой провели две судмедэкспертизы: одну в бюро, вторую — в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.
Эксперты выявили два дефекта в оказании медицинской помощи — неправильно поставленный диагноз в ГКБ имени
По словам Юлии, эксперты должны были выявить и еще один дефект — отсутствие вариантов хирургического вмешательства в информированном согласии. По незнанию она не задала этот вопрос на экспертизе, а специалисты «не стали это подсвечивать».
Из-за того, что уголовное дело так и не возбудили, женщина не может участвовать в следственных действиях и назначить очные ставки, хотя у нее есть вопросы к медикам.
— Это же не простая больница поставила мне неверный диагноз, а федеральный центр, один из лучших в стране, а врачи дальше продолжают работать. Им вообще ничего за это. Я стала инвалидом, я не хочу жить так, как я живу сейчас, — признается москвичка.
Как такое получилось? Отвечает онколог
По словам онколога, заслуженного врача России Андрея Коржикова, подобные ситуации встречаются редко. Это могло произойти по нескольким причинам. Например, из-за ошибочной диагностики.
— Бывает такое иногда, когда гипердиагностика (ошибочное медицинское заключение о наличии у обследуемого болезни или ее осложнений, которые на самом деле отсутствуют. — Прим. ред.) подтверждена цитологическими исследованиями. А в дальнейшем оказывается, что это другой процесс, — объяснил он.
Коржиков отметил, что перед операцией пациентке также должны были провести компьютерную томографию грудной клетки, УЗИ внутренних органов и исследование костей скелета. Если это было сделано, то врачи действовали грамотно.
Удалить паращитовидные железы медики могли по двум причинам. Во-первых, потому что железы очень маленькие и не всегда заметные — их могли случайно захватить во время операции. Если же железы удалили специально, значит, органы вовлекались в опухолевый процесс. Полное удаление щитовидки должно быть обосновано тем, что у женщины были поражены обе доли органа.
— К сожалению, очень маленький процент таких ситуаций бывает. Не желая навредить человеку, врачи при установленном диагнозе выполняют радикальную операцию. В результате могут пострадать какие-то другие органы или ткани. Потому что цель врачей — сделать всё радикально, чтобы возврата к болезни не было, — сказал онколог.
Врачи не ответят?
MSK1.RU также обсудил ситуацию Елены с президентом общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александром Саверским. По его словам, добиться уголовного преследования врачей, допустивших ошибку, будет непросто.
— Ей нужно обжаловать решение Следственного комитета, а дальше через суд добиваться уголовного преследования. Это сложно, потому что статистика СК показывает, что уголовная ответственность в России против врачей абсолютно не работает. Это и не надлежащий инструмент, и не работающий. Это пыль в глаза, — убежден Саверский.
Президент организации уточнил, что гражданскую ответственность несут учреждения, а не медики. По статистике СК, из шести тысяч заявлений возбуждают две тысячи дел, и только порядка 150–170 приговоров в год значатся против врачей.
— А если бы все приговоры были против врачей, то мы в течение 10 лет вымыли бы специальности хирургов, акушеров, скоропомощников и реаниматологов. Просто некому было бы нас лечить, — добавил он.
Саверский уточнил, что у Елены остается единственный путь — обратиться в гражданский суд с иском о причинении морально-материального вреда. Но этот иск будет адресован не врачу, а организации.
Редакция MSK1.RU направила официальные запросы в ГКБ имени Ф. И. Иноземцева и НМИЦ имени Н. Н. Блохина, чтобы узнать мнение медиков на этот счет. Как только нам придет ответ, мы опубликуем его на сайте.
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