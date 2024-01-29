«Врач просто на глаз поставил диагноз». Пациентке удалили здоровые органы из-за несуществующего рака

— Мне ничего не объяснили. Сказали, мы вам всё удаляем, у вас рак, нужно срочно делать операцию, и больше ничего. В согласии отсутствует информация, что у меня мог развиться гипопаратиреоз (состояние, при котором снижена или отсутствует секреция паратиреоидного гормона, вырабатываемого околощитовидными железами и ответственного за регуляцию обмена кальция и фосфора в организме. — Прим. ред.), — объяснила она.

Нехватка кальция

По словам Юлии, удаление органов сильно поменяло качество ее жизни. Например, теперь она не может выпить больше одной кружки кофе в день — напиток выводит кальций. А на смену узлам щитовидки пришли намного более серьезные проблемы.

— У меня начались проблемы с глазами, катаракта. Из-за того, что я пью кальций, у меня в сердце нашли микрокальцинат. И в почках у меня тоже стали находить кальций. Понимаете, он же не так усваивается, как заложено природой. Сейчас-то у меня всё искусственно идет, поэтому, конечно, начались серьезные проблемы со здоровьем, — рассказала женщина.