«Объективно — мы не знаем, что делать»: профессор из США — о болезни Х и возможных последствиях для человечества

Профессор полагает, что все заявления о болезни Х носят теоретический характер, а высказывания экспертов заключаются лишь в попытках наметить хоть какие-то планы реагирования.



— С одной стороны, нужно уже и так встревоженных ковидом людей всё же успокоить, а с другой — все понимают, что опасность новой пандемии никуда не ушла, — объясняет Анча Баранова. — Объективно — у нас нет плана, что делать, если вдруг случится что-то глобальное даже в масштабах отдельной среднего размера страны, я уже не говорю о масштабах земного шара. Да и потом экономики XXI века не плановые, а рыночные. Все рынки по определению стремятся к максимальной эффективности, а значит, у нас очень маленький запас по безопасности для функционирования всего. Например, США. Казалось бы, огромная страна с большим административным ресурсом, всё хорошо. Но когда началась пандемия, выяснилось, что стратегические запасы масок и прочего давно покрылись плесенью вместе с резервными аппаратами ИВЛ. С точки зрения перспективного планирования борьбой с пандемией надо заниматься, не исключая и того варианта, что, возможно, придется не градусники ставить, а эвакуироваться. И если придется, то как это делать: толпой, давя всех, или всё же организованно? И может ли быть ситуация, когда эвакуироваться уже поздно? Ответы на эти трудные вопросы надо искать заранее, но при этом помнить, что уже сам факт обсуждения этих вопросов испугает людей.