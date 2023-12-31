Они питаются вашими эмоциями. Психолог назвал 5 типов людей — энергетических вампиров, с которыми лучше не общаться

Пять типов вампиров

Нарцисс

Для него ценен и важен только он сам — его внутренний мир, задачи и цели. Он всегда всё использует в своих интересах. Для него характерен подход win — loose. Когда вы проигрываете, они выигрывают.

Жертва

Всегда жалуется, но не делает ничего, чтобы изменить ситуацию.

Контролер

Это человек, который оценочно относится ко всему, что делают другие: вешает ярлыки, контролирует процесс.

— На самом деле в мире нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного, — отмечает психолог. — Та или иная оценка возникает, когда человек сопоставляет то, что происходит, с тем, чего он хочет, что, по его мнению, должно происходить. У каждого человека эти представления свои. Дождь плохой для тех, кто хотел пойти на прогулку, и хороший для желающих полить огород «чужими руками».

