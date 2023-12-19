«Впереди нас ждет взрывной рост»: врач рассказал, какой будет новая волна ковида

Врач считает, что ситуация в очередной раз разворачивается неблагоприятно, ковид опять изменился. Появился новый вариант — «пирола», и у него несколько десятков мутаций.

— Среди всех вариантов коронавируса этот распространяется быстрее всех, он однозначно приведет к заражению большого количества людей, — поделился Соловьев. — Мы это уже можем видеть по тем странам, где он начал доминировать. Вслед за ростом заболеваемости растет и уровень госпитализаций, и смертность, причем во всех возрастах.