«Впереди нас ждет взрывной рост»: врач рассказал, какой будет новая волна ковида

Ковид никуда не исчез из нашей жизни, а наоборот, стал активно о себе напоминать. По всей стране с конца лета растет заболеваемость, но трудно представить, какой будет новая волна — ведь мы пережили всё: от заполненных больниц и огромного количества смертей до легкого «омикрона», которым болели буквально все вокруг.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, который ни на день не прекращал наблюдения за ситуацией с ковидом в мире, дал прогноз, какой будет новая волна коронавируса в 2023–2024 году. Подробности в материале наших коллег из E1.RU.
Врач считает, что ситуация в очередной раз разворачивается неблагоприятно, ковид опять изменился. Появился новый вариант — «пирола», и у него несколько десятков мутаций.
— Среди всех вариантов коронавируса этот распространяется быстрее всех, он однозначно приведет к заражению большого количества людей, — поделился Соловьев. — Мы это уже можем видеть по тем странам, где он начал доминировать. Вслед за ростом заболеваемости растет и уровень госпитализаций, и смертность, причем во всех возрастах.
Эксперт отметил, что это можно видеть уже даже по российской официальной статистике, хотя у нас «пирола» только начинает распространяться. Ухудшение эпидситуации по ковиду в России началось с конца августа, и первоначально оно было связано с тем, что у людей снизился общий иммунитет к ковиду.
— Происходит старение антител, в отсутствии постоянного напоминания организму о возбудителе иммунная система перестает в большом количестве продуцировать эти тела, это приводит к снижению уровня защиты, — объяснил Александр Соловьев. — На этом фоне с конца августа началось очередное ухудшение, и оно уже вылилось в кратный рост заболеваемости, госпитализаций и смертности. По последним данным оперштаба, за неделю с 4 по 10 декабря в России 148 человек скончались от ковида, а в начале сентября речь шла о нескольких десятках умерших. Впереди нас ждет взрывной рост, который будет связан уже с новыми вариантами.
Александр Соловьев предполагает, что доминирование «пиролы» придется на январь. Первые мутации этого штамма были выявлены в России и загружены в международную базу в начале октября. Эксперт пояснил, что с момента обнаружения до доминирования проходит примерно 2,5–3 месяца, а сейчас рост заболеваемости в нашей стране связан еще с прежними вариантами коронавируса.
Почему «пирола» еще не дала рост
По мнению эксперта, сказывается целый ряд факторов, первый и основной — это уровень международного обмена возбудителями:
— У нас резко сократилось общение с целым рядом стран. И поэтому в странах, где более интенсивные международные маршруты, крупные транспортные узлы, любые возбудители распространяются быстрее. Великобритания — одна из первых стран в этом списке. Китай в этом отношении сейчас идет своим путем, у них так же, как у нас, еще не доминирует «пирола». Китай позже всех стран открылся после ковида, это произошло только в декабре прошлого года, и у них резко ухудшилась эпидситуация. С декабря до конца марта Китай активно болел, можно сказать, большая часть жителей перенесли «омикрон».
Ковид сквозь года: на чем основаны прогнозы
Эксперт напомнил, что в 2020–2021-м доминировал вариант «дельта», он давал более тяжелые формы заболевания, к тому же тогда еще значительная часть населения впервые сталкивалась с ковидом. Был резкий рост госпитализаций, много тяжелых случаев, были перегружены скорая помощь и реанимационные отделения. Именно тогда была высокая смертность и страшные новости о том, что мест в реанимациях нет.
В прошлом году на планете доминировал «омикрон», было более широкое и масштабное распространение, большее число людей было заражено в один момент, но течение ковида было легче, поэтому самая большая нагрузка легла на амбулаторную службу. В 2022 году в России ухудшение эпидситуации было в ноябре-декабре, потом в январе-феврале 2023-го, в 2024 году будет так же.
Судя по данным других стран, можно предполагать, что будет примерно такая же ситуация, считает Александр Соловьев. Перегрузки стационарного звена не произойдет, тем не менее придется вернуться к открытию коек для ковидных пациентов с пневмонией, но не к такому масштабному, как это было в предыдущие годы. Количество обращений в поликлиники заметно возрастет.
Есть ли иммунитет у россиян
В России давно не было серьезного всплеска заболеваемости, люди не прививались, так как не было и вакцины с обновленными штаммами. Остался ли у нас какой-то иммунитет к ковиду?
— Иммунитет есть у большинства людей, он, как правило, комбинированный, более 60–70% граждан было вакцинировано, — рассказал эксперт. — И при этом уже большая часть людей как минимум один раз встретилась с тем или иным вариантом коронавируса, а некоторые — 2–3 раза. То есть у нас у большинства людей сформирован иммунитет, но он, как дырявая стена, не сдержит распространения новых вариантов, но и тяжелых случаев заболевания будет немного.
Когда будет пик заболеваемости
Александр Соловьев проанализировал статистику по странам — страдают от нового штамма ковида все группы населения. Поэтому нельзя говорить, что уязвимы только люди старшего возраста или дети.
— Возможно, мы переживем несколько пиков, если сравнивать с другими странами северного полушария, где ухудшение ковидной ситуации началось на месяц раньше (в июле). У них первый подъем заболеваемости завершился в начале октября, а сейчас идет разгон новой волны, уже связанный с «пиролой», — заметил эксперт. — И у нас будет ровно такая же ситуация, мы ничем не отличаемся от других стран, просто у нас это произойдет с задержкой на месяц.
Соловьев обратил внимание, что первое ухудшение ковидной ситуации уже было, сейчас относительный пик, возможно, мы увидим небольшое послабление к концу декабря, этому, как обычно, поспособствует Новый год, каникулы, так как школьники перестанут встречаться и заражать друг друга. А к середине января подоспеет «пирола», которая к этому времени распространится и начнет преобладать. Во второй половине января — начале февраля мы, скорее всего, увидим новую волну, уже обусловленную «пиролой».
Почему россияне стали чаще болеть ковидом и опасно ли это — отвечаем в пяти карточках. Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона из США рассказала, чего ждать от нового штамма COVID-19.