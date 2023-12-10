Год идет за восемь: как живет новосибирская девочка, которая стремительно стареет — видеоистория

14-летняя Аня Корчагина из Новосибирска стала известная на всю страну — в ее блоге почти 900 тысяч подписчиков. Девочка рассказывает о своей жизни с прогерией — это редкое заболевание, которое проявляется стремительным старением. Один год жизни людей с прогерией идет за восемь. Недавно Аня вместе с папой приша в редакцию НГС, чтобы поделиться своей историей. Что нам удалось от нее узнать — смотрите в этом видео.
— Я понимала, что выгляжу как-то по-другому, но не осознавала, не задумывалась просто, — вспоминает Аня. — Я не знала, что ответить, а папа сказал: «Говори, что ты особенная». Так продолжалось до первого класса, а потом, ближе к 9, 11 годам я как-то начала сама разбираться, читать в интернете. Тогда и пришло осознание. Все было постепенно и поэтому я не могу сказать, что сильно грустила из-за этого.
В беседе с журналистом Аня рассказала о том, как реагирует на хейтеров и какие комментарии подписчиков ее особенно трогают. Аня увлекается макияжем и показывает, как делать стрелки на глазах. Самые большие проблемы девочки связаны со здоровьем — почти все лето ей пришлось лежать в больнице из-за очередного перелома. Но Аня не унывает и ставит цели — набрать миллион подписчиков и завести собаку. Смотрите историю девочки-эльфа в этом видео.
В прошлом году мы рассказывали про хрустального мальчика Сему Кравченко из деревни Дупленка Новосибирской области. У Семы тоже редкое заболевание, при котором перелом может случиться в любой момент.