Год идет за восемь: как живет новосибирская девочка, которая стремительно стареет — видеоистория

14-летняя Аня Корчагина из Новосибирска стала известная на всю страну — в ее блоге почти 900 тысяч подписчиков. Девочка рассказывает о своей жизни с прогерией — это редкое заболевание, которое проявляется стремительным старением. Один год жизни людей с прогерией идет за восемь. Недавно Аня вместе с папой приша в редакцию НГС, чтобы поделиться своей историей. Что нам удалось от нее узнать — смотрите в этом видео.