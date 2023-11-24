Аня Добби: как живет девушка, которая стремительно стареет, — она мечтает о мальтипу и миллионе на YouTube

Первые вопросы о своей особенности Аня задала папе, когда в садике ее спросили: «Что с тобой?»



— Я понимала, что выгляжу как-то по-другому, но не осознавала, не задумывалась просто, — вспоминает девочка. — Я не знала, что ответить, а папа сказал: «Говори, что ты особенная». Так продолжалось до первого класса, а потом, ближе к 9, 11 годам я как-то начала сама разбираться, читать в интернете. Тогда и пришло осознание. Все было постепенно и поэтому я не могу сказать, что сильно грустила из-за этого.