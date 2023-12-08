Антибиотикам не поддается, а врачи не могут распознать. Что за пневмония, которой дети болеют во всём мире и уже в России

Волна массовых госпитализаций детей с атипичной пневмонией, вызванной бактерией микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), наблюдается в Нидерландах и во Франции — там этот уровень достиг невиданного за последние 10 лет. Замечен рост детских пневмоний и в России. Врачи признались «Доктору Питеру», что «такого давно не видели». Так, в детской клинической больнице
Что же это за напасть, в чём ее особенность, почему ее сложно диагностировать и лечить и при чём тут ковид? Разбирались с экспертами.
Непростая диагностика
— Микоплазма — это микроб, который живет только внутри клеток, поэтому диагностировать ее обычными способами вроде посева невозможно, — рассказала врач-микробиолог Валерия Газина. — Единственный способ — ПЦР-диагностика. Но есть нюансы. Да, в рутинной практике можно пойти сдать мазок из носа на микоплазму, но результаты могут быть неоднозначными или не отразят реального положения дел.
Валерия Газина — клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики, бактериолог.
Имеет огромное значение, как именно берут мазок, ведь инфекция внутриклеточная. Очень важно качество и достаточное количество материала.
— В лабораториях могут просто прикоснуться, не полезут глубоко, пожалев пациента. В этом случае можно получить ложноотрицательный результат, — объясняет врач.
Золотым стандартом диагностики инфекции считается четырехкратное и более нарастание титра антител в сыворотке крови, взятой в острую фазу болезни и через 3–4 недели.
Как понять, что это микоплазма
Точно определить, что у пациента — микоплазменная пневмония, довольно непросто даже в условиях больницы.
— Рентген пациенту с подозрением на атипичную пневмонию сделают, скорее всего, только в стационаре. При этом маленьким детям он вообще не рекомендуется. Да и рентген может запутать врача, есть очень много важных и тонких нюансов, — объясняет Валерия Газина. — А при легком течении пневмонии и легко купируемом заболевании вообще не делают рентген.
Лечение атипичной пневмонии антибиотиками врачи начинают сразу: жалобы у пациента обычно очень характерные.
Симптомы
— Это кашель, продолжающийся больше 2–3 недель. Как правило, есть эпизод лихорадки, хотя в целом болезнь может и не протекать с высокой температурой, а также затрудненность дыхания, — говорит Валерия Газина. — Частота пневмоний, причина которой — микоплазма, растет с пяти лет, для нее характерна высокая температура в течение 2–10 дней, но без выраженной интоксикации, при сохранении активности ребенка. Один из характерных симптомов пневмонии — асимметрия разнокалиберных хрипов, с одной стороны их может быть больше, с другой — меньше. Иногда развивается бронхообструктивный синдром. Характерно также покраснение конъюнктив.
Кстати, у маленьких детей, у которых еще нет иммунитета к M. pneumoniae, встреча с патогеном может привести к тяжелому течению, вплоть до смертельного, и требует госпитализации.
Тяжелое наследие ковида
— Сначала любую пневмонию лечат бета-лактамными антибиотиками, но вот бактерия микоплазма природно к ним устойчива из-за особенностей своего строения, — объясняет Валерия Газина. — Не получив должного эффекта, к терапии подключают антибиотики-макролиды, к ним относятся эритромицин и азитромицин.
Именно их в России назначали всем подряд в самом начале ковидной пандемии, это было прописано в клинических рекомендациях.
— Из-за этого просто бешено вырос уровень резистентности к ним, и мы не можем лечить сейчас этими антибиотиками, — рассказывает микробиолог. — Ковид сыграл злую шутку: мы их практически потеряли. Они были препаратами первого выбора при терапии, и поэтому сейчас с инфекциями, которые лечатся схожими антибиотиками, справляться тяжело.
Важно и то, что такое интенсивное лечение антибиотиками небезопасно.
— Антибиотики влияют на работу организма в целом, а именно: на почки и печень. Ведь их нужно переработать и вывести. Из-за этого интоксикация нарастает еще больше, — говорит врач.
Кстати, про коклюш: он ослабляет иммунитет и на его место с легкостью приходит микоплазма.
Не удивляйтесь, если всё будет плохо
— Эта история как бы намекает, с чем нам придется жить уже очень скоро. Это «приквел» будущей массовой устойчивости бактерий к большинству имеющихся антибиотиков, — говорит о проблеме молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Собственно, она уже убивает миллионы людей: в 2019 году исследователи насчитали почти 5 миллионов смертей, связанных с заражением устойчивыми штаммами.
Но пока резистентные штаммы опасны главным образом для людей в больницах, с тяжелыми недугами или пожилых. Так что общество в целом предпочитает эту проблему не замечать, хотя врачи и кричат о ней уже много лет.
Что же касается устойчивой микоплазмы, мы, вероятно, еще не раз о ней услышим, особенно учитывая азитромициновое ковидное безумие. Так что не удивляйтесь, если всё будет плохо.
Как принимать антибиотики: две частые ошибки
— Две частые ошибки, приводящие к антибиотикорезистентности: маленькие дозы препарата либо слишком короткий курс его приема, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — При малых дозировках в организме не возникает бактерицидная концентрация, которая уничтожает все бактерии. Часть из них остается и приобретает резистентность. Поскольку эти бактерии выжили, они начинают активно размножаться. У них есть эволюционное преимущество перед другими видами этой же бактерии, и, размножаясь, они распространяются дальше в популяции.
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».
Антибиотики следует принимать строго по назначению врача. Важно исключить разовые приемы препарата, предупреждает врач.
— Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием препарата. Оптимальный вариант — перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок, — говорит доктор.
Исследователи из Университета Британской Колумбии решили рассмотреть вопрос с новой стороны и выяснить, как дефицит витаминов и элементов может повлиять на сообщество бактерий, вирусов и грибков, обитающих в пищеварительном тракте мышей. Материал на эту тему вышел в журнале Nature Microbiology.
Ученые нашли еще одну причину, почему люди невосприимчивы к антибиотикам
Ученые все силы бросили на то, чтобы понять, почему не все люди восприимчивы к лечению антибиотиками, и дело совсем не в том, что они ими часто пользовались. А в том, что в организме не хватает микроэлементов и витаминов.
К сожалению, проблема дефицита важных микроэлементов очень распространена в современном мире, причем даже в развитых странах. По статистике, около 340 миллионов детей в возрасте младше 5 лет страдают от недостатка витаминов и минералов. Это влияет не только на их рост и развитие, но и на микробиом кишечника. Из-за недостаточного поступления в организм питательных веществ малышам часто прописывают антибиотики.
Однако, как показали эксперименты с грызунами, именно кишечный микробиом может быть особенно устойчивым к антибиотикам, если у человека есть дефицит питательных микроэлементов.
Часть мышей ученые специально ограничили в питании так, чтобы они не получали достаточно цинка, фолиевой кислоты, железа, витаминов А и В12. Другая группа животных получала обычный рацион.
Затем ученые провели метагеномное секвенирование образцов кала грызунов. Эта процедура помогла узнать, какие виды микроорганизмов были в кишечнике мышек на протяжении эксперимента.
Оказалось, что грызуны, которым еще в детстве не хватало микроэлементов и витаминов, обладали особенным микробиомом кишечника. Так, у них был более высокий уровень бактерий и грибков, которым антибиотики были нипочем. И это несмотря на то, что подобные препараты животным никогда не давали. Ученые также узнали, что нехватка питательных элементов была связана с повышенной встречаемостью отдельных генов и набором генов, связанных с устойчивостью к антибиотикам.
Ученые пришли к заключению, что происходит так из-за стресса, который обрушивается на микробиом на фоне нехватки витаминов. Именно поэтому даже в бедных странах, где нет большого выбора доступных антибиотиков, препараты могут не работать, даже если человек никогда не получал подобного лечения.