Антибиотикам не поддается, а врачи не могут распознать. Что за пневмония, которой дети болеют во всём мире и уже в России

Что же это за напасть, в чём ее особенность, почему ее сложно диагностировать и лечить и при чём тут ковид? Разбирались с экспертами.



Непростая диагностика

— Микоплазма — это микроб, который живет только внутри клеток, поэтому диагностировать ее обычными способами вроде посева невозможно, — рассказала врач-микробиолог Валерия Газина. — Единственный способ — ПЦР-диагностика. Но есть нюансы. Да, в рутинной практике можно пойти сдать мазок из носа на микоплазму, но результаты могут быть неоднозначными или не отразят реального положения дел.

