freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 88.95
eur 96.59
Срочно15 нарушений в расследовании посадки самолета
Чем пахнет диабет: о каких болезнях говорят неприятные запахи тела
Карточки

Чем пахнет диабет: о каких болезнях говорят неприятные запахи тела

Таким образом организм сигнализирует, что с ним не всё в порядке

1 120

Не нужно страдать из-за неприятного запаха — нужно обратиться ко врачу

Поделиться

Когда от человека плохо пахнет, это не нравится никому: ни ему, ни окружающим его людям. Но иногда неприятный запах возникает не из-за плохой гигиены, а из-за болезни. В таком случае надо не маскировать его, а попытаться понять, откуда он взялся. О том, на какие проблемы со здоровьем могут указать неприятные запахи тела, мы спросили у врачей, и вот что они ответили.

1

Запах аммиака изо рта 

Если в запахе изо рта угадывается аммиак, то следует обратить внимание на печень и почки, уверена врач Нина Зубова. По ее словам, характерный запах аммиака может указывать на вирусный или токсический гепатит, фиброз или цирроз печени, а также на заболевания почек — хроническую почечную недостаточность или пиелонефрит.

— Аммиак — это продукт жизнедеятельности организма. В норме он утилизируется в печени и выводится через почки с мочой, — рассказала Нина Зубова. — Но если работа печени нарушена или если почки не в состоянии вывести продукты распада из организма, то аммиак накапливается в циркулирующей крови, проникает в легкие и в итоге оказывается в выдыхаемом воздухе.

Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Избыток аммиака в организме приводит к сбою в работе внутренних органов и замедлению обмена веществ. При этом сам человек может страдать от головных болей, чувствовать постоянную усталость и слабость.

Избавиться от неприятного запаха аммиака изо рта получится только после решения проблемы с самим заболеванием.

Поделиться

2

Гнилостный или сладковатый запах 

Одним из симптомов воспалений в полости рта становится гнилостный или сладковатый запах изо рта, отмечает Нина Зубова. Часто он сопровождает ангину или синусит.

Такой запах говорит об активном размножении патогенных микроорганизмов в очаге воспаления. Избавиться от него жвачкой и чисткой зубов не выйдет, зловонный запах исчезнет только после полного выздоровления.

Поделиться

3

Сильный запах пота 

Одной из причин неприятного запаха от человека может стать гипергидроз — состояние, при котором организм выделяет намного больше пота, чем необходимо. Как рассказала врач Виолетта Бурдакова, патология может распространяться как по всему телу, так и вызывать обильное потоотделение на отдельных участках, например, на ладонях или в подмышках.

— Различают два вида патологии: первичный — когда повышенное потоотделение обусловлено особенностями организма, часто это увеличенное количество потовых желез, — отмечает Виолетта Бурдакова. — Вторичный — когда гипергидроз протекает на фоне какого-то заболевания. Речь может идти о расстройствах эндокринной или нервной системы, инфекционных заболеваниях, гипертонических кризах или панических атаках.

Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.

Большое количество пота — комфортная среда для размножения кожных бактерий, именно они создают неприятный запах. Врач отмечает, что сам гипергидроз не угрожает здоровью человека, но может стать причиной для психологического дискомфорта.

Поделиться

4

Запах ацетона изо рта 

Неприятный запах ацетона может указывать на сахарный диабет. Врач Нина Зубова отмечает, что причина зловонного аромата кроется в нехватке инсулина.

— При таком нарушении уровень глюкозы превышает норму в три и более раза. В крови, а затем и в моче появляются токсичные соединения — кетоновые, или, как их еще называют, ацетоновые тела, — отмечает Нина Зубова.

Кроме того, у человека может участиться мочеиспускание, появиться постоянная жажда, пропасть аппетит и начать постоянно болеть живот. Эти симптомы — показания для экстренной госпитализации.

Поделиться

5

Затхлый, «мышиный» запах кожи 

Если вы чувствуете затхлый «мышиный» запах кожи или мочи, то, возможно, у вас редкое наследственное заболевание фенилкетонурия. Из-за генетической мутации в организме вырабатывается слишком мало фермента, который расщепляет фенилаланин, после чего вещество накапливается в организме и повреждает внутренние органы и нервную систему.

— Побочный продукт фенилаланина — фенилуксусная кислота. Именно она придает коже и моче своеобразный «мышиный» запах, — заявила Нина Зубова. — Другие симптомы болезни — эпизоды тошноты и рвоты, светочувствительность, приступы эпилепсии, психические отклонения, кожные высыпания на любых участках тела.

Врач отметила, что фенилкетонурия неизлечима, но, если придерживаться специальной диеты, можно заморозить развитие болезни и избавиться от симптомов. Людям с таким заболеванием следует исключить из рациона все продукты, в которых есть фенилаланин: яйца, курицу, печень, говядину, молоко и соевые бобы.

Поделиться

6

Другие запахи-симптомы

Многие неприятные запахи могут быть симптомами болезни. Помимо описанных выше случаев, врачи также назвали такие примеры:

  • рыбный запах — симптом нарушения обмена веществ;
  • пот с запахом мокрой овечьей шерсти — проблемы с надпочечниками;
  • запах старости — нарушения гормонального фона;
  • аромат ржаного хлеба — симптом брюшного тифа;
  • сладковатый печеночный запах — декомпенсированный цирроз или желтуха.

Поделиться

По теме

ЗдоровьеЗапахНеприятный запахБолезньПроблемы со здоровьем
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter