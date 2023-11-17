Чем пахнет диабет: о каких болезнях говорят неприятные запахи тела

Если в запахе изо рта угадывается аммиак, то следует обратить внимание на печень и почки, уверена врач Нина Зубова. По ее словам, характерный запах аммиака может указывать на вирусный или токсический гепатит, фиброз или цирроз печени, а также на заболевания почек — хроническую почечную недостаточность или пиелонефрит.



— Аммиак — это продукт жизнедеятельности организма. В норме он утилизируется в печени и выводится через почки с мочой, — рассказала Нина Зубова. — Но если работа печени нарушена или если почки не в состоянии вывести продукты распада из организма, то аммиак накапливается в циркулирующей крови, проникает в легкие и в итоге оказывается в выдыхаемом воздухе.



Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».



Избыток аммиака в организме приводит к сбою в работе внутренних органов и замедлению обмена веществ. При этом сам человек может страдать от головных болей, чувствовать постоянную усталость и слабость.



Избавиться от неприятного запаха аммиака изо рта получится только после решения проблемы с самим заболеванием.

