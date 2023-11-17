Чем пахнет диабет: о каких болезнях говорят неприятные запахи тела

1
Запах аммиака изо рта
Если в запахе изо рта угадывается аммиак, то следует обратить внимание на печень и почки, уверена врач Нина Зубова. По ее словам, характерный запах аммиака может указывать на вирусный или токсический гепатит, фиброз или цирроз печени, а также на заболевания почек — хроническую почечную недостаточность или пиелонефрит.
— Аммиак — это продукт жизнедеятельности организма. В норме он утилизируется в печени и выводится через почки с мочой, — рассказала Нина Зубова. — Но если работа печени нарушена или если почки не в состоянии вывести продукты распада из организма, то аммиак накапливается в циркулирующей крови, проникает в легкие и в итоге оказывается в выдыхаемом воздухе.
Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Избыток аммиака в организме приводит к сбою в работе внутренних органов и замедлению обмена веществ. При этом сам человек может страдать от головных болей, чувствовать постоянную усталость и слабость.
Избавиться от неприятного запаха аммиака изо рта получится только после решения проблемы с самим заболеванием.
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2
Гнилостный или сладковатый запах
Одним из симптомов воспалений в полости рта становится гнилостный или сладковатый запах изо рта, отмечает Нина Зубова. Часто он сопровождает ангину или синусит.
Такой запах говорит об активном размножении патогенных микроорганизмов в очаге воспаления. Избавиться от него жвачкой и чисткой зубов не выйдет, зловонный запах исчезнет только после полного выздоровления.
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3
Сильный запах пота
Одной из причин неприятного запаха от человека может стать гипергидроз — состояние, при котором организм выделяет намного больше пота, чем необходимо. Как рассказала врач Виолетта Бурдакова, патология может распространяться как по всему телу, так и вызывать обильное потоотделение на отдельных участках, например, на ладонях или в подмышках.
— Различают два вида патологии: первичный — когда повышенное потоотделение обусловлено особенностями организма, часто это увеличенное количество потовых желез, — отмечает Виолетта Бурдакова. — Вторичный — когда гипергидроз протекает на фоне какого-то заболевания. Речь может идти о расстройствах эндокринной или нервной системы, инфекционных заболеваниях, гипертонических кризах или панических атаках.
Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.
Большое количество пота — комфортная среда для размножения кожных бактерий, именно они создают неприятный запах. Врач отмечает, что сам гипергидроз не угрожает здоровью человека, но может стать причиной для психологического дискомфорта.
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4
Запах ацетона изо рта
Неприятный запах ацетона может указывать на сахарный диабет. Врач Нина Зубова отмечает, что причина зловонного аромата кроется в нехватке инсулина.
— При таком нарушении уровень глюкозы превышает норму в три и более раза. В крови, а затем и в моче появляются токсичные соединения — кетоновые, или, как их еще называют, ацетоновые тела, — отмечает Нина Зубова.
Кроме того, у человека может участиться мочеиспускание, появиться постоянная жажда, пропасть аппетит и начать постоянно болеть живот. Эти симптомы — показания для экстренной госпитализации.
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5
Затхлый, «мышиный» запах кожи
Если вы чувствуете затхлый «мышиный» запах кожи или мочи, то, возможно, у вас редкое наследственное заболевание фенилкетонурия. Из-за генетической мутации в организме вырабатывается слишком мало фермента, который расщепляет фенилаланин, после чего вещество накапливается в организме и повреждает внутренние органы и нервную систему.
— Побочный продукт фенилаланина — фенилуксусная кислота. Именно она придает коже и моче своеобразный «мышиный» запах, — заявила Нина Зубова. — Другие симптомы болезни — эпизоды тошноты и рвоты, светочувствительность, приступы эпилепсии, психические отклонения, кожные высыпания на любых участках тела.
Врач отметила, что фенилкетонурия неизлечима, но, если придерживаться специальной диеты, можно заморозить развитие болезни и избавиться от симптомов. Людям с таким заболеванием следует исключить из рациона все продукты, в которых есть фенилаланин: яйца, курицу, печень, говядину, молоко и соевые бобы.
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6
Другие запахи-симптомы
Многие неприятные запахи могут быть симптомами болезни. Помимо описанных выше случаев, врачи также назвали такие примеры:
- рыбный запах — симптом нарушения обмена веществ;
- пот с запахом мокрой овечьей шерсти — проблемы с надпочечниками;
- запах старости — нарушения гормонального фона;
- аромат ржаного хлеба — симптом брюшного тифа;
- сладковатый печеночный запах — декомпенсированный цирроз или желтуха.
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