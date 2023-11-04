«Не только "давление поднялось"». Невролог назвал причины метеозависимости и рассказал, как с ней справиться

Если человек примерно знает, в какую погоду он почувствует себя хуже, то это можно спрогнозировать и подготовить себя к непогоде. Некоторые врачи советуют вести записи и отслеживать свое самочувствие.



— Сейчас это сделать достаточно просто: открываете приложение погоды в смартфоне, и там атмосферное давление будет указано даже по вашей геолокации. Когда в конце дня или недели пациент будет открывать дневник, то в нем будет понятно, что при определенном атмосферном давлении и погоде на улице он хорошо себя чувствует, а при другой погоде — плохо, — пояснил Артем Науменко.



Таким же образом можно спрогнозировать и скачки давления. Тогда за несколько дней до этого можно слегка увеличить дозу принимаемых лекарств, желательно связавшись со своим врачом.



— Если вы понимаете, что при изменении погоды у вас могут образоваться симптомы вегетативной дисфункции, есть препараты, которые улучшают работу нервной системы. Если прийти заранее к врачу, получить необходимую поддержку в виде определенных комплексов препаратов, то можно подготовить свою нервную систему к тому, чтобы при смене погоды не было осложнений.



Если человек при смене погоды страдает мигренью, то ее приступы тоже можно спрогнозировать. Например, заранее купить необходимые препараты.

