«Мне 25, а я до сих пор боюсь, что меня поругают»: с какими проблемами мужчины и мальчики приходят к психологу — 6 историй

Мальчику 8 лет. Диагноз: нервные тики. В школу пошел в шесть с небольшим, так как в первый класс отдавали сестру-погодку. Со слов мамы, родители так хотели убить двух зайцев, ведь первый раз в первый класс два года подряд для родителей то еще удовольствие. Мама и папа решили отдать детей в школу вместе и отмучиться сразу.



Вот и мучился. Младший в семье мальчик.



— Я грустный, потому что мне тяжело учиться в школе. Меня часто ругают и наказывают. Сестру хвалят, мы с ней в одном классе учимся. В конце года я принес похвальную грамоту, думал, мама с папой обрадуются. Но у сестры их оказалось много, вот такая стопка, — показывает руками, как много, маленький пациент. — Она отличница, танцами занимается, выступает в школе, в конкурсах участвует, ее много кто знает. Я на борьбу ходил, но драться мне не нравится и никогда не нравилось. Я ничего не выигрывал. Папа ругался, говорил, что я должен быть сильным, а не как девчонка. А потом врачи драться запретили, потому что я нервничаю и глазами часто моргаю.



Виктория Бобылева предложила представить мальчику, что у него в руках волшебная палочка, и нарисовать свои мечты. Мальчик нарисовал волшебника с палочкой в руках и сказал, что хотел бы превратиться в отличника.



— Я стал отличником в школе, меня хвалят, дома тоже, — рассказывает мальчик, представляя, как нарисовал развешанные на стене фотографии в рамках, и довольно улыбается. На одну из них он мечтательно показывает: — В рамке — это я. Это родители в коридоре развесили мои фотографии. Всем, кто к нам приходит, они рассказывают, какой я молодец. А сестры на фотографиях здесь нет нигде. Только мои.



На следующей встрече ребенок «нарисовал» волшебной палочкой свою семью, представив их в образе деревьев.



— Это яблоня — мама, на ней много яблок. Сестра — березка, самая обычная. Я елка. У елки на верхушке красная звезда. Она яркая и мигает, все на нее смотрят, говорят: «Смотрите, какая красивая, и радуются», — мальчик посмотрел на рисунки с прошлой встречи, грустно вздохнул и понял, что не бывать ему отличником.



Психолог предложила описать, как живут отличники. Сравнить, как сестра делает уроки и мальчик.



— Сестра учит уроки долго, тщательно выводит каждую букву, пересказывает. Я в это время телевизор смотрю, потом быстренько уроки сделаю и гулять, с мальчишками на велосипедах катаемся, зимой на горке, — рассказывает ребенок.



Психолог обсудил с мальчиком, как бы изменилась жизнь, если бы он стал отличником. При этом, сместив уже фокус с внешней действительности на внутренние обязанности, ответственность и силу воли. Мальчик взял ластик и стер себя из рамочек и нарисовал в них сестру.



— Нет, не хочу быть отличником. Пусть сестра на одни пятерки учится, — облегченно вздыхает. — Мне уже не так грустно. Хоть я и не отличник.



Снова берёт карандаш и рисует себя и старшего брата — сына мамы от первого брака. Тому 15 лет. Недавно он переехал к бабушке, потому что сильно ругался с отчимом. Мама защищала сына, но потом случались скандалы. Старший переехал, а младший теперь без него скучает. Позже рисует семью и подписывает: «Семья и лето». А потом еще раз, только с другой подписью: «Я хочу, чтобы мы жили дружно, без ссор».



Уходя из кабинета психолога, мальчуган был уже менее скован. Психоэмоционального напряжения стало меньше. Парнишка и выговорился, и отреагировал актуальные переживания.

Виктория Бобылева провела психологическое консультирование с мамой. Далее с проблемой в семье предстояло работать уже родителям.



— Папа строгий, ничего не получится. А сын, знаете, он специально делает так. Батон куплю, идем по улице, он из пакета вытащит, бежит довольный. В автобусе никого не стесняется, — описывает ребенка мама. — Вы мне лучше скажите, что делать с его поведением. И еще с этими тиками теперь.



На прощание психолог показала маме рисунок елки с красной звездой на верхушке. Той, что ярко горит и нравится людям.

