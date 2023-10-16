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Девочка, которая родилась без челюсти, выжила благодаря матери. Показываем, как она выглядит спустя 10 лет

Дарину Шпенглер прооперировали в Англии

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Жительница небольшого сибирского поселка Елена Шпенглер родила своего долгожданного четвертого ребенка в 42 года. О том, что у младенца есть серьезные врожденные патологии, мать даже не подозревала. Во время УЗИ плода врач видел, что девочка прикрывает лицо ладонью. Когда она родилась, стало понятно почему.

— У Дарины не было нижней челюсти. Вместо нее внизу висел выпирающий осколок кости. Он был очень здоровый, — сквозь слезы рассказывала Елена Шпенглер нашим коллегам из NGS24.RU. — У меня в голове никогда не появлялось мыслей кого-то предать или бросить. Я спросила у мужа, и он тоже сказал: «Нет, дочь мы не бросим». Хотя тогда мы не понимали, что нас ждет и что будет с ребенком. Но я понимала одно: она мой ребенок и она нуждается во мне. Я разделю ее участь. К счастью, всё сложилось хорошо. И муж, и старшие дети — все меня поддержали.

Историю 10-летней Дарины из Красноярского края, которая, вопреки всем прогнозам, выжила и пошла учиться в обычную школу, смотрите в коротком видео чуть выше.

А здесь можно прочитать большую историю про особенного ребенка.

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