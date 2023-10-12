Все обсуждают сломанный член омича. Мы спросили у врача, правда ли дело в размере и какие позы опасны

Из потенциально опасных сексуальных поз доктор назвал ту, когда партнерша сверху (поза наездницы) — ее движения могут отклониться от вертикальной оси. Также травму можно получить в случае, когда мужчина находится сзади и может случайно упереться в промежность.

— Конечно, трудно говорить о контроле во время полового возбуждения. Травма полового члена может произойти при грубом сексе, если мужчина агрессивен и напорист — половой член может «сойти с дистанции», резко и внезапно упереться во что-то твердое. Обычно это возникает, когда контроль теряется или он находится в состоянии алкогольного опьянения.