Все обсуждают сломанный член омича. Мы спросили у врача, правда ли дело в размере и какие позы опасны

1
Почему член может сломаться?
Антон Цуканов говорит, что перелом члена — очень редкая ситуация.
— Перелом в данной ситуации — это несколько образное слово. Смысл в том, что половой член имеет «футляр», в котором заключены два кавернозных тела, они имеют плотные стенки и напоминают по структуре и плотности сухожилия мышц. Внутри них множество ячеек, которые заполняются кровью во время эрекции, создавая высокое давление внутри. Во время травмы эти тела разрываются, также может повредиться мочеиспускательный канал, — объяснил врач-уролог.
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2
Дело в размере?
Со слов врача, перелом члена может спровоцировать его размер. Чем орган длиннее, тем выше риски.
— У каждого мужчины свои анатомические особенности. У более длинного органа риски выше, — коротко ответил врач.
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3
Какие позы и действия могут травмировать половой орган?
Из потенциально опасных сексуальных поз доктор назвал ту, когда партнерша сверху (поза наездницы) — ее движения могут отклониться от вертикальной оси. Также травму можно получить в случае, когда мужчина находится сзади и может случайно упереться в промежность.
— Конечно, трудно говорить о контроле во время полового возбуждения. Травма полового члена может произойти при грубом сексе, если мужчина агрессивен и напорист — половой член может «сойти с дистанции», резко и внезапно упереться во что-то твердое. Обычно это возникает, когда контроль теряется или он находится в состоянии алкогольного опьянения.
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4
Может ли спровоцировать травму общее состояние здоровья?
По словам Антона Цуканова, помимо ситуационных предпосылок на перелом члена может повлиять и общее состояние здоровья мужчины.
— Например, есть такое врожденное состояние — дисплазия соединительной ткани. Проще говоря, хрупкость сухожилий и связок, когда «мягкий» скелет менее прочный. У таких людей риск сломать половой орган больше. Дисплазию можно распознать по слабости в суставах, по проблемам с осанкой, такие пациенты склонны к плоскостопию, варикозной болезни, опущению почек, патологии сердца, — рассказал уролог.
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5
Каковы симптомы перелома полового члена?
В момент перелома будет слышан треск или хруст. Мужчина почувствует боль, начнется отек полового органа, кровотечение, сформируется подкожное скопление (гематома).
— Нужно обязательно вызвать скорую помощь и дождаться помощи медиков. В домашним условиях практически невозможно оказать первую помощь. Максимум зафиксировать и сжать член рукой, — посоветовал врач.
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