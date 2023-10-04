«Таблетки для аборта» будут продавать по новым правилам

О том, что в России будут жестко контролировать оборот препаратов для прерывания беременности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

— По предметно-количественному учету препаратов для прерывания беременности — это была в том числе наша инициатива, мы считаем, что это нужно сделать, — сказал Михаил Мурашко. — Предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление. Проект приказа разработан.

