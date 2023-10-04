«Таблетки для аборта» будут продавать по новым правилам

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Их внесли в перечень предметно-количественного учета лекарственных средств, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. В частности, в списке появились препараты мизопростол и мифепристон.
О том, что в России будут жестко контролировать оборот препаратов для прерывания беременности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
— По предметно-количественному учету препаратов для прерывания беременности — это была в том числе наша инициатива, мы считаем, что это нужно сделать, — сказал Михаил Мурашко. — Предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление. Проект приказа разработан.
Предметно-количественный учет лекарственных средств — это регистрация в специальных журналах учета любых операций, связанных с обращением препаратов, при которых (операциях) изменяется количество лекарственных средств или их состояние.
Во время выступления министр не уточнил, о каких препаратах идет речь. В частности, на рынке существуют таблетки экстренной контрацепции, которые принимаются в течение нескольких суток после незащищенного секса (чтобы прервать возможную беременность). В Минздраве РФ порталу E1.RU пояснили, что Михаил Мурашко говорил не о таблетках экстренной контрацепции, а исключительно о препаратах для медикаментозного прерывания беременности. Сейчас они отпускаются по рецепту, но учета поштучно в аптеках не ведут, поэтому теоретически фармацевт может продать препарат и без рецепта. Новым законопроектом хотят ужесточить контроль за продажей.