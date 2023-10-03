120 тысяч за болезнь: как считать больничные по новым правилам

Как начисляются деньги за больничный

Естественно, сразу все 122 808 рублей вам за больничный никто платить не будет. На итоговую сумму влияет несколько факторов, и от этого зависит минимальная и максимальная стоимость вашего отсутствия на работе из-за болезни. Грубо говоря, всё зависит от того, насколько вы ценный кадр.

Главный параметр при расчете больничного — страховой стаж. В него входит всё время, когда вы работали вбелую, то есть когда уплачивали страховые взносы.