120 тысяч за болезнь: как считать больничные по новым правилам

Еще немного, и болеть в России станет немного выгоднее — с 2024 года увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщают в Минтруде, при расчете больничных теперь будут учитывать единый тариф и единую облагаемую базу страховых взносов. Рассказываем, сколько теперь будет стоить больничный, как он рассчитывается и как долго можно болеть.
Как увеличится максимальный размер больничных в 2024 году
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит
Как начисляются деньги за больничный
Естественно, сразу все
Главный параметр при расчете больничного — страховой стаж. В него входит всё время, когда вы работали вбелую, то есть когда уплачивали страховые взносы.
Не работали последние два года или средняя зарплата у вас ниже минимального размера оплаты труда? Получите больничный по минималке. Она рассчитывается по текущему МРОТ. В 2024 году его, кстати, проиндексируют, после чего он подрастет на три тысячи рублей.
Если вы работали официально менее пяти лет (неважно, была это одна работа, на которую вы устроились в 18 лет, или несколько мест), то получите 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми — 100%.
В расчет идет каждый день, что вы находитесь на больничном. Даже выходные и праздники. Оплачиваются они по среднему дневному заработку за 2 последних года. Чтобы узнать этот средний заработок, поделите всю сумму, которую вы получили за это время, на количество дней, которые вы отработали.
Как получить больничный
Если вы проснулись и поняли, что на работу идти не в состоянии, то для официального больничного вам необходим электронный больничный лист, он же электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Начиная с 2022 года, все больничные листы оформляются только в электронном виде. Бумажный лист могут получить только работники, сведения о которых составляют гостайну, находящиеся под госзащитой, а также в новых регионах РФ.
Чтобы получить больничный, нужно прийти в больницу или вызвать врача на дом (но не скорую помощь — врачи скорой не могут открывать больничный). Можно обратиться как в государственную, так и в платную больницу. Если вы и правда больны, то после осмотра врач откроет больничный и назначит дату повторного приема, на котором он либо закроет, либо продлит ЭЛН.
В течение двух дней в личный кабинет на «Госуслугах» придет уведомление о том, что больничный открыт. Там же можно посмотреть и все сведения о больничном, в том числе размер пособия.
Можно ли продлевать больничный вечно
По закону работник не может бесконечно находиться на больничном. По решению врачебной комиссии ЭЛН может продлеваться не более 10 месяцев, в некоторых случаях, предусмотренных программой лечения после операции или травмы, — до 12 месяцев. При этом каждые 15 дней пациент должен снова приходить к врачу и проходить осмотр, после которого больничный будет продлен.
По прошествии 10 или 12 месяцев больничный больше не продлевают. Либо работник возвращается на работу, либо медико-социальная экспертиза рассматривает возможность оформления сотруднику инвалидности.
Могут ли уволить во время больничного
Даже если работник засиделся на больничном и не спешит на работу, уволить его нельзя. Работодателю придется дождаться, пока больной вылечится и придет на работу, и уже после этого начинать процедуру увольнения. А вот сам работник уволиться на больничном может. Для этого нужно подать заявление лично или почтовым письмом. В таком случае дни нетрудоспособности засчитываются в 14 дней перед увольнением.
Правда, шанс потерять работу во время больничного все-таки есть: если работодатель — индивидуальный предприниматель, который прекратил свою деятельность.