Устраивать бардак и еще две плохие привычки, которые на самом деле могут говорить о высоком IQ

Психологи из Университета Миннесоты обнаружили, что люди, у которых в комнатах царил беспорядок, были умнее и имели более высокий IQ. Действительно, когда ваш ум занят важными и интересными делами, порядок в комнате — наименьшая из забот. Более того, беспорядок может говорить о том, что вы очень творческая личность и можете мыслить нестандартно.



По словам руководителя исследования Кэтлин Вохс (Kathleen Vohs), беспорядочная обстановка может вдохновлять на отказ от традиций и привести к новым озарениям. И наоборот, порядок вокруг может поощрять условности и осторожность.

