Главная причина — не в пьянстве. Почему мужчины умирают от болезней сердца чаще женщин: объясняет врач-кардиолог

Ольга Голубева — практикующий врач-кардиолог высшей категории со стажем работы более 35 лет. Участница международных и общероссийских конгрессов кардиологов. Член российского и европейского общества кардиологов. Участница многих международных исследовательских проектов. Имеет грамоту от ведущих кардиологов 6 стран Европы и Америки за вклад в науку. Нутрициолог. Специалист по профилактической медицине. Ведет свой блог о здоровье в телеграме и во «ВКонтакте».



По данным Росстата, показатель ожидаемой продолжительности жизни в России на 2022 год был: у женщин — 77,79 года, у мужчин — 67,6. Но и без статистики, просто наблюдая, можно отметить: на лавочках летом сидят в основном одинокие старушки.