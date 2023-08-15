Главная причина — не в пьянстве. Почему мужчины умирают от болезней сердца чаще женщин: объясняет врач-кардиолог

По статистике, мужчины в России живут меньше, чем женщины. Одна из главных причин смертности среди сильного пола, связанных со здоровьем, — сердечно-сосудистые заболевания. Врач из Архангельска Ольга Голубева отмечает, что проблемы с сердцем могут возникать по разным причинам. Но одна из важнейших — снижение уровня тестостерона. Что его провоцирует и как изменить ситуацию, медик рассказала в своей колонке в рубрике «Разговоры о здоровье» нашим коллегам из 29.RU.
Ольга Голубева — практикующий врач-кардиолог высшей категории со стажем работы более 35 лет. Участница международных и общероссийских конгрессов кардиологов. Член российского и европейского общества кардиологов. Участница многих международных исследовательских проектов. Имеет грамоту от ведущих кардиологов 6 стран Европы и Америки за вклад в науку. Нутрициолог. Специалист по профилактической медицине. Ведет свой блог о здоровье в телеграме и во «ВКонтакте».
По данным Росстата, показатель ожидаемой продолжительности жизни в России на 2022 год был: у женщин — 77,79 года, у мужчин — 67,6. Но и без статистики, просто наблюдая, можно отметить: на лавочках летом сидят в основном одинокие старушки.
Основная причина смертности в России — сердечно-сосудистые (кардиологические) заболевания. На них приходится около 48–50% процентов смертей. Болезни сердца уносят жизни миллионов людей по всему миру, но в России эта причина смертности непропорционально велика.
Но почему же именно мужчины умирают раньше? Причина явно не только в высоком уровне пьянства. Есть и более «пьющие» по формальным показателям страны: например, Франция и Германия. Но показатели мужской смертности там при этом ниже.
Хотя алкоголь вносит свой вклад в высокую смертность, это лишь одна из ряда причин.
Это основной половой гормон, андроген. Синтезируется из холестерина в яичках у мужчин, в небольших количествах яичниками у женщин, а также корой надпочечников и у мужчин, и у женщин. У мужчин уровень циркулирующего тестостерона в 15–20 раз выше, чем у детей или женщин любого возраста. В женском организме тестостерон тоже вырабатывается, но в минимальных количествах — он помогает в распределении жировой ткани, способствует созреванию фолликула во время овуляции, регулирует половое влечение.
Для женщин критично увеличение этого гормона. Оно приводит к повышенному росту волос на теле, набору мышечной массы и проблемам с менструальным циклом.
У мужчин уровень тестостерона играет ключевую роль в формировании сперматозоидов, а также влияет на развитие костной и мышечной тканей. Пик уровня тестостерона приходится на возраст 20 лет, когда мы активны, энергичны, жизнерадостны, пребываем в хорошей физической форме (не имеем ожирения).
Начиная с 30 лет уровень тестостерона физиологически снижается примерно на 1–2% в год. Но есть факторы, вызывающие его катастрофическое падение. А это уже влечет развитие атеросклероза (холестерин для синтеза тестостерона уже не используется, и его избыток идет в стенки сосудов). Давайте перечислим эти факторы.
Низкая физическая активность. Не нужно добывать мамонта — не нужен тебе и тестостерон. Уважающий себя мужчина ездит на машине, в лифте, имеет систему «умный дом». Но все эти атрибуты респектабельности несут за собой проблемы. Даже если вы правильно питаетесь, но не двигаетесь, развивается инсулинорезистентность на клеточном уровне! При физической (но не чрезмерной) нагрузке естественным путем повышается тестостерон, он помогает строить мышцы, не расти жиру на талии (она должна быть до
Злоупотребление сладким, выпечкой, сладкими напитками и другой «мусорной» едой. Большое количество простых углеводов дает скачок инсулина, который подавляет выработку тестостерона. Идеальный рацион для мужчины — кусок рыбы или мяса, пучок зелени и тазик свежего салата, тарелка с гречей, холодной зимой плюсом будет кусок сала с чесноком. Но не забываем: на фоне физической активности!
Употребление алкоголя, особенно пива. Из-за этой привычки растет висцеральный жир (обычно говорят про пивной животик), развивается инсулинорезистентность, затем диабет и рушатся сосуды. Инсульты, инфаркты, отрезаются стопы из-за поражения сосудов ног диабетом и атеросклерозом — особенно у курильщиков. Снижение тестостерона у мужчин при ожирении и сахарном диабете — более 50%.
Стресс в острой и хронической форме, дефицит сна. Переработки, отсутствие отпуска, тревога за семью выливаются в нарушение выработки тестостерона. Распознать проблему можно, заметив нарушение потенции. Кортизол, выделяющийся в стрессовых ситуациях, блокирует выработку тестостерона.
Витаминно-минеральные дефициты, особенно нехватка витамина Д. Без этого нет нормального синтеза тестостерона.
Отмечу, что все эти факторы ведут, конечно, не только к сердечно-сосудистым патологиям, но и к другим болезням. Это может вызывать и рак простаты, и рак кишечника. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью!