Певица МакSим лечится от алкоголизма. Подробности и кадры из клиники, где она сейчас находится

Певица МакSим записала видеообращение к своим поклонникам, в котором призналась, что лечится от алкогольной зависимости. Злоупотребление алкоголем она объяснила тем, что слишком рано начала гастролировать после перенесенного коронавируса в тяжелой форме. В каком состоянии сейчас находится певица? Подробности и кадры из клиники смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
В 2021 году МакSим два месяца провела в больнице. Тогда звезду поддерживала вся страна, поклонники устраивали акции и флешмобы в ее поддержку. Но после того, как певица вернулась на сцену, фанаты начали замечать некоторые странности в ее поведении.
С начала 2023-го певица отправилась в свой тур «Я буду жить». В марте она выступила в Краснодаре, затем — в Сочи. Но курортный концерт был сорван: артистка начала странно себя вести, не попадала в ноты, а затем и вовсе молча ушла со сцены. Наши коллеги из 93.RU вспомнили, что происходило до и после сорванного концерта. Сама же МакSим объяснила свое состояние поднявшимся давлением. Всем зрителям пообещали вернуть деньги, а дальнейший тур планировалось провести без изменений.
Но после концерта в Сочи ситуация повторилась в Твери. Фанаты снова услышали хриплый голос и несвязную речь. И если после сочинских объяснений, что певице стало плохо, что ей вызвали скорую, что у нее поднялось давление и что она не пьет спиртное, люди поверили, то после второго похожего факта уже засомневались.
И только 13 июля певица МакSим прояснила ситуацию. Она записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась, что лечится от алкогольной зависимости:
— Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось.