Певица МакSим лечится от алкоголизма. Подробности и кадры из клиники, где она сейчас находится

С начала 2023-го певица отправилась в свой тур «Я буду жить». В марте она выступила в Краснодаре, затем — в Сочи. Но курортный концерт был сорван: артистка начала странно себя вести, не попадала в ноты, а затем и вовсе молча ушла со сцены. Наши коллеги из 93.RU вспомнили, что происходило до и после сорванного концерта. Сама же МакSим объяснила свое состояние поднявшимся давлением. Всем зрителям пообещали вернуть деньги, а дальнейший тур планировалось провести без изменений.