Похищают счастье. Психолог назвала 6 предметов в доме, которые портят нам настроение

Дом — это место, где можно расслабиться и чувствовать себя спокойно и уютно. Если же атмосфера к этому не располагает, внимательно посмотрите по сторонам. Психолог лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик рассказала «Доктору Питеру», какие предметы в домашней обстановке способны испортить нам настроение.
Рабочие документы на видном месте
— Это то, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека. Они возвращают наше внимание к сложным задачам и стрессовым рабочим ситуациям, не давая расслабиться, — объяснила Валерия Рыжик. — Постарайтесь держать документы в порядке и не перед глазами. Лучше найти для них отдельный стеллаж или хранить в ящике стола.
Эксперт категорически не рекомендует держать рабочие документы в местах отдыха — на кухне или в спальне.
Много зеркал в доме
Психолог предупреждает, что если регулярно заглядывать в зеркала и выискивать недостатки собственной внешности, то низкая самооценка и плохое настроение не заставят себя долго ждать.
Увядшие цветы
— Сами по себе растения — прекрасное украшение интерьера, — говорит Валерия Рыжик. — Но если они засохли, почернели или облетели, скорее всего, это скажется на настроении, так как цветы у нас ассоциируются с витальностью — способностью жить, расти и развиваться.
Эксперт рекомендует тщательно ухаживать за зелеными питомцами, завести неприхотливые растения или вообще отказаться от цветов в доме, если ни сил, ни времени следить за ними нет.
Сломанные вещи
— Если в доме их накопилось слишком много, то у человека может появиться ощущение, что и в жизни у него сплошные неполадки. Безусловно, оптимизма это не прибавляет, — объясняет Валерия Рыжик. — Действительно полезные вещи лучше отремонтировать. А испорченные предметы или откровенный хлам можно спокойно выбросить, освободив пространство в доме.
Вещи, несущие тяжелые воспоминания
— Это могут быть вещи бывших партнеров, если вы еще эмоционально не отпустили расставание, или какие-то конфликтные ситуации, предметы, напоминающие о тяжелом периоде жизни или тяжелом событии, — говорит психолог. — С такими вещами можно ритуально проститься — сжечь или выкинуть с прощальными словами.
Разбросанные или скомканные вещи
— Хаотичные скопления одежды в вашем доме иногда могут годами ждать своего часа, — объясняет эксперт. — При этом беспорядок в вещах со временем порождает ощущение беспорядка и в жизни. Чтобы этого не допустить, стоит набраться сил, включить подходящую музыку и разобрать завалы и шкафы. Чаще всего это занимает намного меньше времени, чем кажется на первый взгляд.
В чем секрет счастливой жизни
О том, что делает нас по-настоящему счастливыми (и это не деньги) ранее нашим коллегам из Е1.RU рассказал психолог Михаил Лабковский.
— Михаил, люди любят говорить, что не в деньгах счастье. Как вы считаете, зависит ли счастье от достатка?
— Счастье от достатка не зависит никоим образом, и если вам нужен пример, то индекс счастья самый высокий в тех странах, где бедность, в странах Латинской Америки. А в странах, где денег много, высокий процент суицида, в Швейцарии, например.
— Если деньги для счастья не важны, то, например, секс важен? Например, для супружеской пары.
— Даже семья не играет никакой роли в вопросах счастья. Для счастья необходим легкий характер, отсутствие обид, разочарований, зависти, низкой самооценки, тревоги и страхов. Счастье — это эмоция, кратковременная, кстати.
— То есть невозможно долгое время быть счастливым?
— Возможно создать счастливый фон, что вы довольны своей жизнью, довольны собой, тем, как вы живете, себя принимаете и мир вокруг себя, у вас внутренняя и внешняя гармония. Тогда вы счастливы. Тогда и человек реализуется. Счастье в труде.
— Есть ощущение, что особенно в России люди любят пострадать, как будто это некая болезнь. Как ее вылечить?
— Перестать страдать. Это же выбор, когда человек так хочет жить или по-другому.
Полностью интервью с Михаилом Лабковским можно прочитать здесь.