Похищают счастье. Психолог назвала 6 предметов в доме, которые портят нам настроение

Увядшие цветы

— Сами по себе растения — прекрасное украшение интерьера, — говорит Валерия Рыжик. — Но если они засохли, почернели или облетели, скорее всего, это скажется на настроении, так как цветы у нас ассоциируются с витальностью — способностью жить, расти и развиваться.



Эксперт рекомендует тщательно ухаживать за зелеными питомцами, завести неприхотливые растения или вообще отказаться от цветов в доме, если ни сил, ни времени следить за ними нет.



Сломанные вещи

— Если в доме их накопилось слишком много, то у человека может появиться ощущение, что и в жизни у него сплошные неполадки. Безусловно, оптимизма это не прибавляет, — объясняет Валерия Рыжик. — Действительно полезные вещи лучше отремонтировать. А испорченные предметы или откровенный хлам можно спокойно выбросить, освободив пространство в доме.