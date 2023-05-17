«Молчаливый» симптом. Врачи назвали первый признак, который говорит о том, что в сосудах уже образовываются тромбы

Опасные кровяные сгустки могут спровоцировать серьезные осложнения и даже летальный исход. Но если обнаружить их вовремя, то можно обойтись без пугающих последствий. Об этом «Доктору Питеру» рассказали врачи.
— Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой, — говорит кардиолог Ирина Яснова.
Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта.
Различают два основных типа тромбоза:
- венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;
- артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.
Самое сложное — это заподозрить смертельную патологию. Люди зачастую игнорируют неприятные симптомы, думая, что к врачу идти необязательно.
Так, вас точно должен насторожить один симптом: это внезапно появившаяся ноющая боль в ноге или руке, говорят врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Вы точно знаете, что не ударялись этим местом, там нет гематомы или припухлости (это уже признаки, что тромб довольно внушительный), однако почему-то какое-то место вас сильно беспокоит. Причем боль может то уходить, то появляться вновь — это довольно типичное состояние, когда кровяной сгусток только начинает образовываться.
По словам британских хирургов, такой симптом часто называют молчаливым, ведь болеть может по разным причинам, совсем не обязательно думать, что дело в тромбозе. Специалисты предупреждают: если дискомфорт длится больше двух недель, то обязательно запишитесь на прием к врачу.
Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
По словам кардиолога Ольги Бокерии, на образование тромба также могут указать эти 12 признаков (рядом с жалобой — процент людей, у которых встречался такой же симптом):
- расстройство дыхания — 84%;
- боль в груди, плеврит — 74%;
- сильная тревога — 59%;
- кашель — 53%;
- кровохарканье — 30%;
- потливость — 27%;
- синкопе (обмороки) — 13%;
- тахипноэ (учащенное дыхание) > 20 мин. — 92%;
- тахикардия — 44%;
- лихорадка, температура тела выше 37,8 градуса — 14%;
- тромбофлебит — 32%;
- отеки ног — 24%.
Про профилактику тромбоза
Самое важное — это уделять внимание питанию и избегать малоподвижного образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, больше ходите и занимайтесь спортом, говорит Алексей Жито.
Алексей Жито — терапевт, эндокринолог, кардиолог.
Диету нужно составить таким образом, чтобы нормализовать баланс липидов и углеводов, отрегулировать количество соли и ввести в ежедневный рацион биофлавоноиды, которые улучшают обмен веществ, укрепляют и восстанавливают стенки сосудов.
Упор нужно делать на следующие продукты:
- растительное масло;
- овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы);
- свежее молоко сниженной жирности;
- хлеб с отрубями;
- нежирное мясо;
- орехи;
- горький шоколад;
- жирная морская рыба (или рыбий жир).
А вот от копченой колбасы, чипсов, фастфуда, алкоголя, вяленой и соленой рыбы, молочного шоколада стоит отказаться. Кстати, эти рекомендации помогут снизить риски появления не только тромбоза, но и других опасных патологий.
Кстати
В России разработали собственный препарат, который растворяет тромбы. Он применяется при лечении больных с ишемическим инсультом. Статью о результатах исследования препарата опубликовали в самом уважаемом журнале по медицине The Lancet, в авторах статьи — главный внештатный невролог свердловского Минздрава Андрей Алашеев. Врач объяснил, что много лет во всём мире был лишь один зарубежный препарат, разрешенный для лечения больных с острым ишемическим инсультом. Но еще в 90-е годы в России началась разработка своего лекарства, которое растворяет структурную основу тромба. Однако сначала препарат вызывал аллергические реакции. В итоге российские ученые придумали, как сделать его неиммуногенным. С нулевых препарат начали применять кардиологи, а после пятилетнего исследования, могут и неврологи.
— Таким образом, наши ученые разработали новый препарат, который уже достаточно давно применяют для тромболизиса при лечении пациентов с инфарктами миокарда наши коллеги-кардиологи, — пояснил Андрей Алашеев. — А благодаря проведенному исследованию теперь этот препарат могут взять на вооружение и врачи-неврологи.
Исследование показало, что российский препарат сопоставим по эффективности и безопасности применения с лекарством предыдущего поколения, но при этом в два раза дешевле. К тому же его не нужно рассчитывать на массу тела пациента, и его вводят одномоментно, а зарубежный ставят с помощью дозатора в течение часа.