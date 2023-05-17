«Молчаливый» симптом. Врачи назвали первый признак, который говорит о том, что в сосудах уже образовываются тромбы

Различают два основных типа тромбоза:

венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;

артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.

Самое сложное — это заподозрить смертельную патологию. Люди зачастую игнорируют неприятные симптомы, думая, что к врачу идти необязательно.



Так, вас точно должен насторожить один симптом: это внезапно появившаяся ноющая боль в ноге или руке, говорят врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании.



Вы точно знаете, что не ударялись этим местом, там нет гематомы или припухлости (это уже признаки, что тромб довольно внушительный), однако почему-то какое-то место вас сильно беспокоит. Причем боль может то уходить, то появляться вновь — это довольно типичное состояние, когда кровяной сгусток только начинает образовываться.

