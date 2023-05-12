Алоэ и еще 6 растений в вашем доме, которые могут быть опасны для вашего здоровья

Спатифиллум, или «женское счастье», отлично очищает воздух от пыли и вредных испарений. Он неприхотлив и цветет красивыми белыми цветами, украшая интерьер. Но в доме к нему нужно относиться с осторожностью.



— Спатифиллум содержит оксалат кальция — вещество, токсичное для людей. Если случайно съесть какую-нибудь часть этого растения, то слизистая оболочка полости рта и пищевода может воспалиться. Затем появятся мучительные режущие боли в животе, тошнота, рвота, понос, — объясняет Екатерина Кашух.

