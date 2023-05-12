Алоэ и еще 6 растений в вашем доме, которые могут быть опасны для вашего здоровья

Стоит внимательнее отнестись к тому, какие растения вы ставите в своем доме. Вполне возможно, что безобидный красивый цветок на самом деле ядовит и опасен для вашей семьи. «Доктор Питер» выяснил это со специалистом.
Комнатные растения не только украшают дом и насыщают воздух кислородом. Некоторые из них — лекарственные, их можно использовать для укрепления иммунитета, заживления ран, борьбы с кожными заболеваниями. Но есть и такие, которые могут навредить людям. Какие растения опасно держать дома, рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Главное, не есть
Одно из самых популярных домашних растений — филодендрон. Он неприхотлив в уходе, быстро растет и отличается красивыми, причудливой формы листьями. Однако сок растения очень ядовитый, при попадании на кожу он вызывает дерматит.
Если съесть листья филодендрона, могут появиться неприятные симптомы: жжение во рту и в горле, тошнота, рвота, боль в животе, диарея.
Внешне на филодендрон очень похоже другое растение — сингониум ножколистный. Эта вечнозеленая лиана с яркими листьями с рельефными жилками и блестящей (реже бархатистой) поверхностью. При этом млечный сок сингониума вызывает ожоги на коже. А если употребить растение в пищу, то расстройства желудка и рвоты не миновать.
Спатифиллум, или «женское счастье», отлично очищает воздух от пыли и вредных испарений. Он неприхотлив и цветет красивыми белыми цветами, украшая интерьер. Но в доме к нему нужно относиться с осторожностью.
— Спатифиллум содержит оксалат кальция — вещество, токсичное для людей. Если случайно съесть какую-нибудь часть этого растения, то слизистая оболочка полости рта и пищевода может воспалиться. Затем появятся мучительные режущие боли в животе, тошнота, рвота, понос, — объясняет Екатерина Кашух.
Похожие симптомы появятся, если употребить в пищу стебли или листья диффенбахии, или, как ее еще называют, «немытого тростника». Как и спатифиллум, диффенбахия содержит кристаллы оксалата кальция.
Каладиум, известный в обиходе как «слоновьи уши» или «ангельские крылья», — эффектное растение с ярко-красными и розовыми листьями, по форме напоминающими сердечки. При этом он также содержит оксалаты кальция, вызывающие жжение и отек слизистых оболочек. Известны случаи, когда поедание листьев, стеблей или цветков каладиума приводило к полной блокировке дыхательных путей и, как следствие, к летальному исходу.
Эпипремнум золотистый, или в обиходе «плющ дьявола», «дьявольская лоза», обладает красивыми листьями — темно-зелеными, усеянными золотистыми полосками и пятнами. При таком эффектном внешнем виде растение неприхотливо в уходе и очень быстро размножается черенками, поэтому довольно скоро дома может появиться целая мини-плантация с эпипремнумом.
Однако сок «плюща дьявола» ядовит: он вызывает серьезные ожоги, может привести к отеку полости рта, рвоте, сильным спазмам в животе и диарее.
Алоэ традиционно считается лечебным растением: им лечат акне, псориаз, ожоги. В советское время сок алоэ закапывали в нос при насморке, мазали им укусы насекомых. А сегодня медики уверены: с этим растением нужно быть осторожнее.
В 2011 году в научном журнале New Scientist была опубликована сенсационная статья. В течение двух лет ученые кормили лабораторных крыс алоэ вера и поили водой, которая содержала 1,5%-ный экстракта растения. В финале эксперимента у 74% подопытных самцов и 39% самок животных были обнаружены опухоли.
— Сок алоэ не стоит принимать людям, у которых выявлены онкологические заболевания. Кроме того, противопоказан он и при беременности, — рассказывает врач Кашух.
Лилии — красивые цветы, которыми часто украшают помещения. Особенно эффектно они смотрятся в спальнях и детских. При этом растения источают очень сильный аромат, который может вызвать головные боли, головокружения и обмороки.
Фикус — еще один неоднозначный гость в квартирах и домах. С одной стороны, это красивое и неприхотливое растение, которое будет радовать глаз и украшать интерьер круглый год. С другой — фикус может навредить здоровью. Его сок очень токсичен и может спровоцировать дерматит. А съеденный листок может вызвать весь спектр проблем с ЖКТ: рвоту, диарею.
Обезопась себя и близких
Защитить домочадцев от ядовитых комнатных растений помогут нехитрые правила.
- Перед покупкой стоит изучить информацию о растении. Если всё же оно оказалось у вас дома, уберите его повыше — так, чтобы дети и животные не смогли дотянуться.
- Пересаживать и обрезать потенциально опасные растения нужно в перчатках. При этом нельзя тереть глаза и прикасаться к лицу, чтобы токсичный сок не попал на кожу и слизистые оболочки.
- Если сок растения всё же оказался на коже, нужно немедленно смыть его водой с мылом. Дополнительно кожу можно протереть спиртом или антисептиком. Если часть растения попала под ногти, их нужно тщательно почистить щеткой.
- Уменьшить зуд и предупредить появление на коже волдырей помогает лосьон с каламином или крем с гидрокортизоном (перед применением стоит посоветоваться с врачом). Для усиления эффекта можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. В случае если стебли, листья или цветки растения оказались во рту у ребенка, нужно аккуратно вытащить их остатки и прополоскать рот водой. Затем надо вызвать на дом педиатра, а если ребенок ведет себя необычно — слишком сонливый или, наоборот, перевозбужденный, — немедленно звонить в скорую. Врачам нужно обязательно назвать вид растения, которым отравился малыш.
Не так страшны растения, как их изображают
Ольга Камчатова, владелица зеленого ателье Oliver Green, нередко слышит от покупателей рассказы о вреде и даже магическом действии растений. Девушки ищут цветы, чтобы поймать удачу за хвост, кто-то скупает кактусы, чтобы спастись от компьютерного излучения. Хорошо, что хотя бы воду не заряжают! Ольга считает, что комнатные растения, особенно в большом количестве, прежде всего способствуют нормализации влажности воздуха. Считается, что для жизни людей и растений оптимальный уровень влажности находится в промежутке от 40% до 60%. Именно в этом «коридоре» сложнее размножаться патогенной микрофлоре.
— В наших квартирах, чаще всего независимо от сезона, влажность ниже нормы. Растения испаряют влагу в ходе естественных процессов, также вода испаряется с поверхности грунта. Таким образом, растения могут работать как увлажнитель воздуха и улучшать микробиологию помещения, способствуя вашему здоровью. Правда, растений нужно много, парочки фиалок на подоконнике недостаточно, — говорит Камчатова.
Комнатные растения — это, конечно, объект эстетики, особенно если говорить об общественных пространствах. Людям нравится видеть зеленые растительные акценты в интерьере, по результатам многих исследований, они умиротворяюще воздействуют на человека.
Конечно, полуживые пальмы в кадках в государственных учреждениях или диффенбахии, вытянувшиеся без света, растущие в ведрах от краски, наводят на другие мысли, но на самом деле это всего лишь иллюстрация того, как нам всем хочется немного больше окружить себя природными объектами в стрессовые моменты жизни (а поликлиники или госорганы — это почему-то всегда стресс) и как мы, сами не замечая, ищем в них поддержку.
А красивые, правильно подобранные и здоровые растения всё делают лучше: пространство, настроение и самих людей, — уверена Камчатова.