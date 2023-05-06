Оргазм в спортзале? Да, такое бывает! Личный опыт посетительницы тренажерки и советы сексологов

А знаете ли вы, что женщины могут получить оргазм прямо во время спортивной тренировки? Да, такое бывает. Как говорят сексологи, для этого совершенно не нужно смотреть на накачанных мужчин в зале, можно даже ни о чём таком не думать и не фантазировать. Наши красноярские коллеги из NGS24.RU поговорили со специалистами и узнали, откуда берется внезапный спортивный оргазм, и даже нашли женщину, которая на условиях анонимности рассказала про свой опыт.
«Мотивация для занятий спортом»
Такое явление, как спортивный оргазм, известно еще с 2012 года. Тогда о нём заговорили американские ученые из Университета Индианы в Блумингтоне. Исследовала эту тему профессор, эксперт по вопросам человеческой сексуальности в СМИ Дебби Хербеник. В своей исследовательской работе она пришла к выводу, что женщины во время занятий спортом могут получать оргазм.
— Наиболее распространенными упражнениями, связанными с оргазмом, были тренировка брюшного пресса, лазание по шестам или канату, езда на велосипеде, вращение и поднятие тяжестей, — пишет автор исследования.
Эти результаты основаны на опросах 370 женщин, которые сообщили, что испытывали оргазм во время тренировок. Возраст женщин — от 18 до 63 лет. Большинство из них состояли в отношениях или были замужем. Эти данные публиковались в журнале Sexual and Relationship Therapy.
Мы пообщались с фитнес-инструкторами и нашли посетительницу спортзала в Красноярске, которая испытывала оргазм во время тренировки. Она согласилась рассказать о своих ощущениях на условиях анонимности:
— У меня самая обычная жизнь, замужем, один половой партнер. Оргазм привычным способом, во время секса, я испытываю, никаких проблем нет. Пару лет назад, когда решила скинуть вес после родов, пошла в спортзал. Хотелось подтянуть живот, я начала качать пресс. Тренер посоветовала поднимать ноги из положения лежа на спине. После 20-го повторения поняла, что продолжать тренировку не могу, — смеется женщина. — Я поделилась с тренером. Тема неудобная, перекинулись шутками по этому поводу, мол, вот какая мотивация для занятий спортом. Но она меня успокоила, сказала, что плохого в этом ничего нет. Со временем я научилась контролировать свое тело, теперь делаю паузы и продолжаю тренировку, когда готова.
В разговоре с корреспондентом NGS24.RU женщина отметила, что в момент, когда она получает спортивный оргазм, она «ни о чём таком» не думает.
— Это вообще не зависит от того, есть ли в зале мужчины, есть ли вообще кто-то рядом. В голове даже нет мыслей или каких-то фантазий. Просто происходит какая-то физика. Кровь приливает к мышцам и стимулирует нервные окончания, — предполагает женщина.
Суперспособности
У сексологов своя точка зрения на происходящее с женщинами во время спортивных тренировок. Мы удивились, но, оказывается, люди могут получить оргазм даже во время чистки зубов. Сексолог Ренат Курбанисмаилов рассказал, что это за суперспособность и какие бывают еще:
— У людей есть серьезные проблемы с оргазмом. Около 20% людей вообще не могут получить оргазм, либо у них редко получается. Это с половым партнером. У 5–10% не получается даже с мастурбацией. Но есть такие суперспособности у некоторых женщин, когда они могут получать оргазм во время спорта или даже силой мысли. Действительно, у меня есть такие пациенты, которые силой мысли могут вызвать у себя оргазм. Есть пациентка, которая чистит зубы, и вот эти движения тоже приводят ее к оргазму. В спортзале чаще всего это велотренажер. Это происходит из-за того, что у женщины восприимчивый клитор, а во время тренировки она его стимулирует.
У мужчин эта история происходит реже, но есть такие люди, которые от прикосновения могут получить оргазм. Описанный посетительницей спортзала случай [при выполнении упражнений на пресс] бывает очень редко. В моей практике такие не встречались. А вот велосипед, упражнения Кегеля [для мышц тазового дна] — такое встречается часто. Можно сказать, спорт приводит к оргазмам, — подтверждает специалист.
Какие делать упражнения, чтобы получить оргазм
Врач говорит, что у многих людей есть проблемы с сексом. Люди часто боятся мастурбировать или винят себя за это.
— Мы чаще всего говорим, что оргазм начинается с головы. Для большинства женщин важно, чтобы секс проходил в удобном месте, чтобы было не холодно, не жарко, женщина должна доверять мужчине. От мужчин многое зависит. Неудачи могут быть из-за того, что мужчины либо быстро завершают половой акт, либо ничего не умеют делать. Чаще всего это психология. Если женщина в стрессе, она никогда не получит оргазм. Первая причина неудачи — стрессы, переживания, психологический фактор. Может быть еще недоверие. Например, есть слова-убийцы, когда мужчина говорит женщине, что у нее что-то не так, какая-то не такая грудь, например. Есть люди, которые боятся мастурбировать или начинают винить себя за мастурбацию. Все проблемы в жизни — от секса. Если у человека нормальный секс, то и в жизни у него всё благополучно. А всё из-за того, что «в СССР секса не было», у нас не принято об этом говорить. Мастурбация — это хорошо, это круто, но женщине потом сложно перестроиться и получить оргазм с партнером, — говорит сексолог.
Ренат Курбанисмаилов считает, что спорт для секса — это важно. Особенно для мужчин.
— Когда мужчины занимаются спортом, у них растет тестостерон, это помогает заниматься сексом. Есть даже специальные упражнения, которые помогают мужчинам: нужно разводить ноги на тренажере. Женщины часто такое делают, ягодицы качают. Это упражнение обязательно нужно делать мужчинам, чтобы регулировать оргазм, чтобы быть более выносливым. Еще полезное упражнение — присед, когда ногами толкаешь вес. А женщинам мы рекомендуем, если вы хотите получить оргазм, сжимайте бедра, это подталкивает к оргазму, — советует врач.
Бывают и такие случаи, когда люди испытывают оргазм во сне, это очень распространено, часто бывает у беременных.
Компрессия и последствия
Но все перечисленные специалистом случаи мало похожи на историю нашей героини. Мы спросили сексолога Ольгу Сень, что же это может быть за оргазм такой — в спортзале, — и ответ нашелся.
— Я предполагаю, что это своего рода компрессионный массаж. Такой неадаптивный способ мастурбации в виде давления брюшной полости на матку. При растяжении тоже идет нагрузка на мышцы, есть давление на клитор, он стимулируется, и происходит оргазм. Но эта тема еще плохо изучена. Оргазм — это физиология и психология. Вся стимуляция происходит через клитор. На самом деле это большой орган, с большими крыльями, которые обнимают всё влагалище. Еще существует такое понятие, как рефлекс оргазма. Это когда мышцы держат в напряжении, а после расслабления происходят приятные ощущения, — рассказала Ольга Сень.
По словам сексолога, существуют разные виды оргазма. Всё зависит от половой конституции, либидо и других многочисленных факторов.
— Настолько у всех всё по-разному. Есть и мультиоргазмичные женщины, которые могут за раз получить до 10 оргазмов. Если это проблема, то мы решаем. Если не проблема, то и не ковыряемся. Но оргазм можно научиться контролировать, если человек это изучал для себя, отслеживал, где у него система газа, система тормоза, где у него плато предоргазмическое. Но в процессе физической нагрузки это не может быть контролируемо. Это прямое воздействие на клитор, даже минуя мозг, потому что мозг занят чем-то другим, — резюмирует сексолог.
Как мы уже говорили, оргазм никогда не испытывали около 20% человек. Вот еще некоторые цифры, которые могут быть интересны:
- средний возраст вступления в половую жизнь в России — 14 лет;
- в среднем у россиян 8 половых партнеров;
- 48% россиян испытывают затруднения в получении оргазма;
- 90% занимающихся мастурбацией получают оргазм;
- 54% россиян занимаются мастурбацией.
Но врач Ренат Курбанисмаилов, который поделился с нами статистикой, считает, что многие люди врут. На самом деле мастурбацией занимаются почти все, но скрывают это или, что еще хуже, винят себя.