Оргазм в спортзале? Да, такое бывает! Личный опыт посетительницы тренажерки и советы сексологов

У мужчин эта история происходит реже, но есть такие люди, которые от прикосновения могут получить оргазм. Описанный посетительницей спортзала случай [при выполнении упражнений на пресс] бывает очень редко. В моей практике такие не встречались. А вот велосипед, упражнения Кегеля [для мышц тазового дна] — такое встречается часто. Можно сказать, спорт приводит к оргазмам, — подтверждает специалист.



Какие делать упражнения, чтобы получить оргазм

Врач говорит, что у многих людей есть проблемы с сексом. Люди часто боятся мастурбировать или винят себя за это.



— Мы чаще всего говорим, что оргазм начинается с головы. Для большинства женщин важно, чтобы секс проходил в удобном месте, чтобы было не холодно, не жарко, женщина должна доверять мужчине. От мужчин многое зависит. Неудачи могут быть из-за того, что мужчины либо быстро завершают половой акт, либо ничего не умеют делать. Чаще всего это психология. Если женщина в стрессе, она никогда не получит оргазм. Первая причина неудачи — стрессы, переживания, психологический фактор. Может быть еще недоверие. Например, есть слова-убийцы, когда мужчина говорит женщине, что у нее что-то не так, какая-то не такая грудь, например. Есть люди, которые боятся мастурбировать или начинают винить себя за мастурбацию. Все проблемы в жизни — от секса. Если у человека нормальный секс, то и в жизни у него всё благополучно. А всё из-за того, что «в СССР секса не было», у нас не принято об этом говорить. Мастурбация — это хорошо, это круто, но женщине потом сложно перестроиться и получить оргазм с партнером, — говорит сексолог.