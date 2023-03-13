«Чаще встречается у молодых женщин». Кардиолог — об инфаркте, который нельзя увидеть на обследовании

Мы много слышим про то, что Россия лидирует по количеству случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Они в нашей стране встречаются гораздо чаще, чем в той же Европе. Сказываются неправильное питание, сидячий образ жизни, лишний вес
Все мы можем представить себе человека, который пострадал от классического инфаркта миокарда: его привозят на скорой помощи, тут же отправляют на коронарографию, потом — на операцию к эндоваскулярному хирургу. Доктор ставит стент, тем самым помогая восстановить правильную работу сердца.
Но есть и такой инфаркт, который «не видно». Об этом заболевании надо знать, потому что на него приходится
— Myocardial infarction with non-obstructive, coronary arteries (MINOCA) — это инфаркт миокарда с необструктивной болезнью коронарных артерий. Очень много медицинских терминов, я знаю. Давайте поэтапно разбираться, что же это такое, — говорит кардиолог Ольга Бокерия.
Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
У пациентов с инфарктом MINOCA все видимые глазу коронарные сосуды проходимы и никаких атеросклеротических бляшек или тромбов нет. Тем не менее, как следует из названия, это инфаркт миокарда, но такой, при котором основные крупные и средние артерии, питающие сердце, остаются проходимыми, не заблокированными бляшками или тромбом. Также может быть диагностирована ишемическая болезнь сердца без обструкции коронарных артерий.
Инфаркт миокарда — это смерть клеток сердца, к которым перестает поступать питание и кислород в результате блокировки сосуда бляшкой или тромбом. Врачи ищут этот блок и, если находят, применяют различные методы для восстановления кровотока:
- аортокоронарное шунтирование,
- стентирование.
— При инфаркте миокарда без обструкции коронарных артерий симптомы такие же, только проблему мы найти не можем, потому что она в очень мелких сосудах, которые не увидеть глазом при коронарографии. Но там-то и происходит катастрофа. Эти мелкие артерии могут спонтанно рваться, там могут образовываться бляшки, тромбы или возникает так называемый спазм коронарных артерий, то есть резкое их сужение при, например, стрессе или при гипертоническом кризе. Поэтому более
Около
— Сегодня при подозрении на инфаркт смотрят так называемые кардиоферменты, которые выходят в кровь при гибели клеток сердца, например тропонин. У людей с инфарктом миокарда при необструктивной болезни коронарных артерий тропонин повышается так же, как и при «типичном» инфаркте, что порой ставит врачей в тупик, особенно если они не знают про MINOCA, — добавляет Ольга Бокерия.
Пока радикального способа лечения этого заболевания не существует. MINOCA чаще всего встречается у молодых женщин, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Женщины, как правило, меньше по размеру, чем мужчины, их сосуды также более миниатюрные, играет роль гормональная терапия.
Подобная проблема с сосудами может развиваться при воспалении и чрезмерном выбросе адреналина. В настоящее время основной метод лечения — медикаментозный. Помогают и здоровое питание, витамины, улучшающие метаболизм в клетках сердца, и коррекция проблем с позвоночником, заключила эксперт.
Врач — анестезиолог-реаниматолог Артур Симонян, восемнадцать лет проработавший в скорой помощи, в том числе в бригаде кардиореанимации, рассказал MSK1.RU о том, почему сердечно-сосудистые заболевания поражают людей в раннем возрасте, как распознать инфаркт и помочь человеку, у которого случился приступ, а также как защитить себя от болезни.
Инфаркт в широком смысле — это омертвение участка ткани или органа из-за недостатка кровоснабжения. По-простому — кровь перестала поступать (или плохо поступает) к органу и часть его начинает отмирать. Бывают инфаркты легкого, почки, головного мозга. Но чаще на слуху инфаркт миокарда (сердечной мышцы. — Прим. ред.). В большинстве случаев кровь перестает поступать к органу из-за частичной или полной закупорки сосуда.
Кто входит в группы риска?
Основные факторы риска, если говорить обо всех видах инфаркта: курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, повышенное давление, повышение в крови «плохого» холестерина. Сахарный диабет усугубляет всё вышеперечисленное.
Также к факторам риска относятся хронический стресс, мужской пол и женский в период менопаузы.
Каковы симптомы инфаркта?
К сожалению, кроме типичных симптомов инфаркта — давящей боли за грудиной, отдающей в левую руку, чувства нехватки воздуха, бледности и влажности кожи — есть еще так называемые атипичные симптомы. И нередко это могут быть симптомы, маскирующиеся под другие заболевания, или едва заметные признаки, на которые люди вообще не обращают внимания: боль в верхней половине живота, тошнота, рвота, зубная боль, слабость, случаи потери сознания, боль только в пальцах рук, например в мизинце.
Можно ли оказать первую помощь, пока едет скорая?
К сожалению, если вы не медработник, то говорить даже о подозрении на инфаркт вы не можете. В народе более правомерен термин «сердечный приступ», под которым может скрываться много заболеваний, в том числе и инфаркт. Помочь человеку можно так: расстегнуть тесную одежду, освободить помещение от большого количества людей и открыть окна. Как можно быстрее обратиться к медработникам, вызвать скорую и попросить кого-то (или самому) помочь бригаде быстрее найти пациента.
Давать какие-то медикаменты, если вы не медик, не рекомендуют. Однако есть пациенты, которые уже переносили сердечные приступы, обследованы, и им назначены лекарства. Сам больной может их принять, если считает нужным. Если нет возможности прямо сейчас обратиться к медикам, можно отвезти человека в больницу самостоятельно.