«Чаще встречается у молодых женщин». Кардиолог — об инфаркте, который нельзя увидеть на обследовании

Но есть и такой инфаркт, который «не видно». Об этом заболевании надо знать, потому что на него приходится 30% случаев инфаркта миокарда у женщин и примерно 10% — у мужчин. Об этом — в материале «Доктора Питера».

— Myocardial infarction with non-obstructive, coronary arteries (MINOCA) — это инфаркт миокарда с необструктивной болезнью коронарных артерий. Очень много медицинских терминов, я знаю. Давайте поэтапно разбираться, что же это такое, — говорит кардиолог Ольга Бокерия.

