freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняМладенец погиб в роддоме Новосибирска
Все новости
Все новости

«Постепенно приходит в себя». Романа Костомарова выводят из медикаментозной комы

Спортсмен пережил спазм сосудов головного мозга

1 336

О том, что спортсмен попал в реанимацию, стало известно в начале января

Поделиться

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна. Об этом сообщил источник ТАСС.

— После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время, — рассказал источник.

Также ситуацию агентству прокомментировал экс-фигурист Максим Ставиский. Он поддержал Романа и сказал, что тот ведет «очередной бой, наверное, самый важный в его жизни».

— За его спиной стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него. Эта беда нашла и объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы, — сказал Ставиский.

Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис.

По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

Недавно назад олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили о том, что фигуристу ампутировали кисти.

Посмотрите короткое видео о том, что случилось с Костомаровым.

По теме

БолезньЛечениеЗдоровьеМедикаментозная комаРоман Костомаров
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter