«Постепенно приходит в себя». Романа Костомарова выводят из медикаментозной комы

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна. Об этом сообщил источник ТАСС.
— После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время, — рассказал источник.
Также ситуацию агентству прокомментировал экс-фигурист Максим Ставиский. Он поддержал Романа и сказал, что тот ведет «очередной бой, наверное, самый важный в его жизни».
— За его спиной стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него. Эта беда нашла и объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы, — сказал Ставиский.
Костомарова экстренно госпитализировали 10 января с болью в груди. Медики установили, что у него прогрессирующая пневмония, также у пациента диагностировали деформацию легких и развился сепсис.
По словам вице-чемпиона Олимпийских игр по танцам на льду Ильи Авербуха, Костомаров попал в реанимацию. Позднее стало известно, что его в тяжелом состоянии отправили в Коммунарку. Спортсмена подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, однако у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.
Недавно назад олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили о том, что фигуристу ампутировали кисти.
Посмотрите короткое видео о том, что случилось с Костомаровым.