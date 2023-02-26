«Постепенно приходит в себя». Романа Костомарова выводят из медикаментозной комы

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна. Об этом сообщил источник ТАСС.



— После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время, — рассказал источник.