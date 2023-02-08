«Эта болезнь меня многому научила»: вдохновляющая история подростка, победившего рак четвертой стадии

Сергей признаётся: то, что у него рак, понял не сразу.



— А я вообще не знал, что у меня онкология, только через месяц понял, когда волосы начали выпадать, провожу рукой по голове, а в ней клочок волос, — говорит он. — Я загуглил, что такое лимфома, смотрю — онкология. Но я тогда даже не расстроился, лежу такой: «Мам, у меня, что ли, рак?» Она: «Да». Я это воспринял без эмоций, даже мыслей никаких не было.



— Он просто сказал: «Мам, я выздоровею, я тебе обещаю!» — добавляет Людмила.



Трансплантация

Пациенту провели шесть блоков химиотерапии с минимальными перерывами, но этого оказалось недостаточно.



— Лимфома Беркитта — достаточно редкое заболевание, обычно оно встречается в дошкольном или подростковом возрасте, но как-то так получается, что у подростков оно течет более агрессивно и достаточно часто встречаются резистентные формы, на которые обычный протокол, рекомендованный для этих опухолей, не всегда работает, — объясняет руководитель Центра детской онкологии и гематологии Челябинской областной детской больницы Ирина Спичак. — В случае с Сережей была резистентная форма, он получил шесть блоков химиотерапии — высокодозной, интенсивной, тем не менее у него были маркеры активности процесса.