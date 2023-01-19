Риск инсультов и инфарктов вырастает в шесть раз: последствия свиного гриппа, которые замучают после выздоровления

В России продолжается вспышка заболеваемости — по последним данным Роспотребнадзора, за вторую неделю года число новых случаев гриппа и ОРВИ выросло на 53% по сравнению с предыдущей неделей. При этом большинство приходится именно на долю гриппа — почти 76%, а самым распространенным остается так называемый свиной грипп. Сам по себе грипп чаще всего протекает легко, однако не у всех — Всемирная организация здравоохранения сообщает, что он может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти, особенно у людей из групп высокого риска. И дело не только в самом гриппе — иногда опасность подстерегает уже после того, как вирус покинул организм.
— К вирусным инфекциям присоединяются так называемые вторичные инфекции, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Когда организм уже справляется с вирусом, на фоне ослабленных барьерных функций успевает развиться бактериофлора. Как правило, поражаются легкие, бронхи. Это могут быть бактериальные пневмонии, тонзиллиты, синуситы, фронтиты, фарингиты и так далее. Поэтому нужно обращать внимание, если человек болеет гриппом, через неделю ему стало лучше, а потом опять ухудшилось состояние, появились выделения из полости рта и носа, то это с высокой вероятностью свидетельствует о присоединении бактериальной инфекции и начала терапии антибиотиками. Но только тогда, не заранее.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Даже после того, как бактериальная инфекция вылечена или ее опасность миновала, последствия свиного гриппа могут догнать — точно так же, как постковид, но в меньшей степени. Особенно это проявляется у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, иммунодефицитами и в возрасте старше 65 лет.
— У пожилых людей есть понятие «хрупкость» — это невозможность организма справиться с вроде как обычным стрессом, который легко преодолевается молодыми здоровыми людьми. Поэтому пожилые люди могут выходить из заболевания тяжело, с ковидом еще хуже, но и с гриппом бывает непросто, — говорит Крючков. — Например, если заболевание длится две недели, а человек, как правило, соблюдает при этом постельный режим, то для пожилых это очень опасно. Это способствует преодолению этого барьера «хрупкости», человек резко теряет в качестве жизни, теряет аппетит, еще больше лежит, испытывает слабость, у него по спирали ухудшается состояние.
Именно поэтому для пожилых людей особенно важно быстро и эффективно лечиться и ни в коем случае не запускать хронические заболевания. Иногда заболевание гриппом может потребовать коррекции препаратов, которые человек принимает на постоянной основе. Подробнее об особенностях лечения гриппа у пациентов из групп риска мы рассказывали в этом материале.
Особенно внимательно отнестись к своему здоровью врачи советуют тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы — начиная от гипертензии и заканчивая ишемической болезнью сердца.
— Вирус гриппа может влиять на сердечно-сосудистую систему. Есть у него такая точка приложения. Сам по себе вирус в первую очередь вызывает поражение верхних дыхательных путей, — говорит инфекционист Алексей Болохов. — Но в дальнейшем, если его не лечить, возможно, конечно, и развитие осложнений. Сердечно-сосудистые осложнения описаны в литературе, но мы в своей больнице с ними не сталкивались, честно вам скажу. Такого опыта у нас в наблюдении нет.
Алексей Болохов — врач-инфекционист Ярославской областной инфекционной больницы.
Однако он отмечает, что европейские и мировые исследования показали, что вакцинация от гриппа снижает вероятность сердечно-сосудистой смерти в осенне-зимний период. Это достоверно доказано не только европейскими учеными, но и американскими. Иммунолог Николай Крючков, однако, отмечает, что последствия гриппа для сердца могут проявиться и не сразу.
— В результате заражения гриппом растут риски сердечно-сосудистых катастроф: частота инсультов, инфарктов и тромбозов в первую неделю после начала заболевания повышается в шесть раз, — говорит иммунолог. — Другие исследования показывают, что риски не неделю сохраняются, а как минимум месяц с начала заболевания, может быть, до двух месяцев. По ковиду известно, что риски сохраняются год, здесь меньше по времени.
Кстати о ковиде — тем, кто переболел ковидом, тоже стоит особенно себя беречь, поскольку коронавирус — это нагрузка не только на легкие и сердце, а вообще на все системы.
— Обратите внимание, все больные ковидом люди в дальнейшем жалуются на состояние здоровья. Обостряется большинство хронических заболеваний. Поэтому вакцинация от гриппа и была показана в первую очередь тем, кто переболел COVID-19, и тем, кто имеет хроническое поражение той же самой сердечно-сосудистой системы, — говорит Болохов.
К группе риска в случае гриппа также относятся маленькие дети до пяти лет: у них не вполне сформированы еще дыхательные пути, не в полной мере работает откашливание — малыши просто не могут откашлять скопившуюся слизь, мокроту. Кроме того, дети часто не могут подробно описать симптомы, а совсем малыши вообще никак не могут рассказать о своем самочувствии. Поэтому важно обращать внимание на поведенческие симптомы. Также стоит бить тревогу, если ребенок, казалось, уже пошел на поправку, но потом ему снова стало хуже.