Риск инсультов и инфарктов вырастает в шесть раз: последствия свиного гриппа, которые замучают после выздоровления

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



Даже после того, как бактериальная инфекция вылечена или ее опасность миновала, последствия свиного гриппа могут догнать — точно так же, как постковид, но в меньшей степени. Особенно это проявляется у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, иммунодефицитами и в возрасте старше 65 лет.



— У пожилых людей есть понятие «хрупкость» — это невозможность организма справиться с вроде как обычным стрессом, который легко преодолевается молодыми здоровыми людьми. Поэтому пожилые люди могут выходить из заболевания тяжело, с ковидом еще хуже, но и с гриппом бывает непросто, — говорит Крючков. — Например, если заболевание длится две недели, а человек, как правило, соблюдает при этом постельный режим, то для пожилых это очень опасно. Это способствует преодолению этого барьера «хрупкости», человек резко теряет в качестве жизни, теряет аппетит, еще больше лежит, испытывает слабость, у него по спирали ухудшается состояние.

