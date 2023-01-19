Гинеколог рассказала, на что пациентки часто жалуются зимой и как это лечится

Именно зимой гинекологи часто слышат подобные жалобы от пациенток: «переохладилась, появился цистит или отморозила придатки...» Считается, что если в холода легко одеваться, носить короткую юбку и тонкие колготки, можно застудить придатки, почки или мочевой пузырь, рассказывает «Доктор Питер».
О том, есть ли в гинекологии сезонность заболеваний, объяснила врач.
Юлия Вербовая — акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской» в Санкт-Петербурге
— После переохлаждения возможно учащенное мочеиспускание — и это не цистит, а особый рефлекс — холодовый диурез! Кровь направляется к жизненно важным органам, подключая почки к этой работе, что, в свою очередь, активирует фильтрацию мочи, и, как следствие, мочи становится больше, а желание помочиться — чаще, — поясняет Юлия Вербовая. — А вот для того, чтобы заболеть пиелонефритом, циститом, аднекситом, вагинитом или обострился генитальный герпес, нужен источник инфекции.
Воспалительный процесс начинается, когда этот «источник» активизируется в женском организме на фоне переохлаждения.
Часто причиной бактериальных циститов и вагинитов может быть кишечная палочка, которая способна существовать в мочеполовых путях и не проявлять себя, пока женщина, например, не переохладится, отмечает врач.
Причинами аднекситов — это воспаление придатков матки (маточных труб и яичников) — могут быть инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз, микоплазмоз.
— Часто у женщин при переохлаждении в холодное время года, а также из-за других причин (снижение иммунитета, стресс и так далее) могут появиться высыпания в области половых органов. Так проявляется генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса 2-го типа (ВПЧ-2), — добавляет врач Юлия Вербовая. — Лекарства, которое бы помогло избавиться от герпеса, нет. Но есть те, которые помогут снизить болезненность, уменьшить количество высыпаний и ввести в ремиссию.
Все эти заболевания могут провоцироваться не только переохлаждением, есть и другие причины: это частая смена половых партнеров, несоблюдение интимной гигиены и гигиены половой жизни. А также они зависят от гормонального фона женщины: на фоне дефицита эстрогенов (период менопаузы) может быть истончение эпителия урогенитальной зоны и, как следствие, — воспаление.
Важно понимать, что холодное время года и переохлаждение — не причины воспалительных заболеваний у здоровой женщины. И если у вас есть подобные сезонные жалобы, гинеколог рекомендует не откладывать визит к врачу, чтобы исключить инфекции, передающиеся половым путем, и подобрать лечение.