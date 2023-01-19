Гинеколог рассказала, на что пациентки часто жалуются зимой и как это лечится

— После переохлаждения возможно учащенное мочеиспускание — и это не цистит, а особый рефлекс — холодовый диурез! Кровь направляется к жизненно важным органам, подключая почки к этой работе, что, в свою очередь, активирует фильтрацию мочи, и, как следствие, мочи становится больше, а желание помочиться — чаще, — поясняет Юлия Вербовая. — А вот для того, чтобы заболеть пиелонефритом, циститом, аднекситом, вагинитом или обострился генитальный герпес, нужен источник инфекции.

