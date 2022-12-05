«Он умер, а я осталась с диагнозом»: история женщины за 50, которая заразилась ВИЧ от своего «позднего мужчины»

К тому моменту у Олега уже была запущенная форма туберкулеза, и он начал пропадать в больнице. Анна носила передачки, но общаться там разрешали только через стекло. В тот день, когда челябинка узнала о своем диагнозе, а Олег сбежал из стационара, она не думала о том, что рискует заразиться еще и туберкулезом, но случилось то, что случилось…



«Скрывать было сложно»

— В СПИД-центр я побежала на следующий же день [после того, как гинеколог озвучила диагноз], анализы сдала, прошла всех специалистов. Помню, в каждом кабинете меня успокаивают, а я даже разговаривать не могу, — говорит Анна. — Анализ на ВИЧ сдавала второй раз, он подтвердился, так что никаких сомнений уже не было. Когда я ложилась в больницу, на направлении написали: «ВИЧ-инфекция», отдаю его и думаю: «Будут про меня говорить, что я последний сорт». В палате вообще боялась разговаривать. Это потом уже узнала, что людям с ВИЧ просто в последнюю очередь делают операции.

