Может случиться с каждым: история мужчины, который болел ковидом 411 дней — у него были неочевидные симптомы

Все врачи, кто в течение пандемии изучал влияние этой инфекции на человека, сходятся в одном — течение и последствия коронавируса до сих пор сложно назвать предсказуемыми. Для одного заражение закончится легким насморком, другому потребуется госпитализация и длительное восстановление. Уже известны случаи хронического ковида, когда пациенты ощущают симптомы в течение года и более. Об одном из таких написали наши коллеги из «Вокруг света».
Тесты всё время положительные
В Лондоне вылечили мужчину, который болел коронавирусом более 411 дней. Врачи рассказали, что у 59-летнего британца была сильно ослаблена иммунная система, потому что он перенес трансплантацию почки и получал терапию иммунодепрессантом. Впервые мужчина узнал, что заразился ковидом в декабре 2020 года.
Сначала британец болел типично, потом симптомы становились всё легче, а иногда почти совсем ослабевали. Пациент снова прошел тестирование — все тесты, которые он сделал в период с февраля 2021 по январь 2022 года, снова показали положительный результат.
Врачи решили генетически проанализировать вирус на каждой стадии заболевания. И выяснили, что это не множественные инфекции, которыми мужчина мог заражаться снова и снова. Это оказался один штамм с небольшими вариациями, поэтому в этом случае можно говорить о хроническом ковиде.
— Сегодня все заражены омикроном, но когда мы посмотрели на его вирус, то увидели, что он существовал давным-давно — задолго до омикрона, задолго до дельты и даже до альфы. Это один из ранних вариантов, которые циркулируют с начала пандемии, — рассказал Люк Блэгдон Снелл, научный сотрудник Лондонского института медицинских наук.
По опыту врачей, у затяжного ковида обычно стойкие симптомы, которые проходят в течение примерно 3 недель. Если иммунитет ослаблен, болезнь может длится до 6 недель. Как же определить хронический коронавирус — по словам медиков, его отличают легкие симптомы, которые могут исчезать и проявляться снова.
Из-за запутанной клинической картины британцу было не показано лечение, которое применяют при тяжелом ковиде. У мужчины выявили вариант коронавируса B.1.177.18, который был распространен в Великобритании в конце 2020 года. В итоге медики подобрали ему терапию антителами — такое лечение показало эффективность против данного штамма, но оказалось практически бесполезно в борьбе с поздними вариантами. История 411-дневной болезни стала одной из самых длительных из известных.
Самый долгий ковид в России
Ученые сообщили об одном из самых долгих случаев течения коронавирусной инфекции в нашей стране — пациентка продолжала болеть 318 дней и выздоровела. Всё это время вирус присутствовал в организме и менялся — ученые насчитали 40 мутаций, которые произошли в ходе эволюции вируса в одном человеке. Об этом случае редакции Городских порталов рассказывал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии Андрей Комиссаров ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Женщина заболела в апреле 2020 года, а заинтересовала ученых после того, как у нее выявили вариант вируса, похожий на тот, что обнаруживали у норок в Дании. Пациентка утверждала, что на зверофермах не была и вообще не выезжала за границу. При этом у нее обнаружилось сопутствующее заболевание — диффузная B-клеточная неходжкинская лимфома (один из видов рака крови).
Изучая этот случай, ученые пришли к выводу, что длительное течение COVID-19 у иммунокомпрометированных пациентов (к таким относятся, например, люди, перенесшие инфекции, травмы, оперативные вмешательства) может приводить к появлению измененных вариантов коронавируса. В описанном российскими учеными случае новый вариант не распространился.
Больше чем у половины больных ковидом — насморк. Как его отличить от простудного?
За два с половиной года пандемии симптомы ковида много раз менялись — какие-то были обнаружены не сразу, другие появились вместе с новыми штаммами коронавируса. Сейчас в России распространяются преимущественно подвиды штамма омикрон (среди них сублинии «кентавр» и «ниндзя»), а он еще в начале года прославился насморком — прежде этого симптома у ковида не было.
— Сейчас насморк — один из самых частых симптомов, — рассказывал врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Встречается он точно больше чем у половины пациентов, совершенно разной степени выраженности — от легкой заложенности до достаточно обильных, преимущественно слизистых выделений.
Врач говорит, что отличить по насморку, по степени его выраженности, ковид это или нет, совершенно невозможно. Другие специалисты с ним согласны.
— Можно фантазировать на эту тему, но на практике отличить по клиническим признакам невозможно, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Еще в девяностых много изучали эту тему: можно ли по клиническим признакам отличить грипп от других вирусов. Оказалось, что невозможно. С коронавирусом ровно та же история. К тому же не забываем, что есть микст-инфекция — то есть смешанная, когда есть коронавирусная инфекция и еще что-то. Такое бывает, и это тоже не единичный случай.
Поздняков говорит, что ринит, он же насморк, это часть обычного симптомокомплекса, который встречается при подавляющем большинстве острых респираторно-вирусных инфекций. Каких-то специфических особенностей у него нет.
— Тот насморк, который я вижу, он характерен для всех ОРЗ и ОРВИ — светлые прозрачные выделения, иногда ринорея, то есть бежит из носа, нередко люди описывают заложенность носа, ощущение распирания и давления в области переносицы — это означает, что присоединяется катаральный синусит (воспаление эпителия носовых пазух. — Прим. ред.), — говорит терапевт Иван Скороходов. — Но всё это очень неспецифичные симптомы, которые характерны для всех вирусных инфекций. Омикрон на первых этапах протекает по типу ОРВИ, а это симптомы со стороны четырех наших органов: нос, горло, гортань, трахея.
Именно поэтому любые симптомы ОРВИ сегодня считают основанием для подозрения на ковид и просят не ходить с ними в поликлинику. Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию или уже получили положительный тест, мы рассказывали в этом материале.
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