Может случиться с каждым: история мужчины, который болел ковидом 411 дней — у него были неочевидные симптомы

Врачи решили генетически проанализировать вирус на каждой стадии заболевания. И выяснили, что это не множественные инфекции, которыми мужчина мог заражаться снова и снова. Это оказался один штамм с небольшими вариациями, поэтому в этом случае можно говорить о хроническом ковиде.

— Сегодня все заражены омикроном, но когда мы посмотрели на его вирус, то увидели, что он существовал давным-давно — задолго до омикрона, задолго до дельты и даже до альфы. Это один из ранних вариантов, которые циркулируют с начала пандемии, — рассказал Люк Блэгдон Снелл, научный сотрудник Лондонского института медицинских наук.