Получил повестку и заболел. Как быть в таком случае? Отвечает военком

Призванным из запаса нужно взять паузу и не приходить в военкомат по повестке, если они заболели. Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков ответил на вопрос, что делать тем, кто был мобилизован, но перед назначенным временем явки простудился или появились другие проблемы со здоровьем.



— Если человек получил повестку во время больничного, то ему сначала надо выздороветь. В военном комиссариате работают люди, которые беспокоятся за тот контингент, который призывают, — уточнил военком на пресс-конференции.