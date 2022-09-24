Новосибирские хирурги увеличили рост спортсмена на 8 сантиметров
За год мужчине провели четыре операции
Новосибирские хирурги помогли вырасти на 8 сантиметров 29-летнему Михаилу. Как сообщили медики, рост мужчины составлял 165 сантиметров, при этом обе ноги имели выраженную деформацию, из-за которой была нагрузка на суставы.
— Я начал заниматься треккингом, хотел покорять более серьезные горные маршруты, но у меня время от времени рвались мениски и меня буквально дотаскивали вниз, так как я ходить не мог. Это ощущается, будто иголкой под коленом колют, шаг делаю, вроде думаю, что могу идти, но боль мешает. Плюс искривление ног и дефицит роста очень беспокоили, и я стал искать врачей, — цитирует Михаила пресс-служба Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.
Чтобы помочь мужчине, хирурги при помощи аппарата Илизарова и фиксации костных отломков специальными штифтами увеличили рост сибиряка на 8 сантиметром. В течение года Михаилу провели четыре операции.
Сибиряк признался, что все этапы дались ему нелегко, так как периодически сопровождались болью и дискомфортом. Теперь мужчине предстоит пройти реабилитацию и соблюдать специальный режим.
В начале августа врачи спасли 31-летнюю пациентку с редким генетическим заболеванием — такие операции в мире единичны, а в России их делают только в Новосибирске.