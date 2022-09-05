«А чем вакцинироваться?». Ученые — о шокирующей ковидной статистике и о том, почему россиянам не делают прививки

За ответом мы обратились к двум специалистам — вирусологу Петру Чумакову и микробиологу, научному руководителю ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академику РАН Виталию Звереву. Ученые объяснили, что происходит со статистикой и когда закончится рост заболеваемости.

Чумаков уверен, что судить о росте зараженных нужно не по ежедневной статистике, а по более длительному времени. Это позволит понять, растет ли заболеваемость или топчется на месте с большим разбросом.



— Тут имеет значение, с какой периодичностью приходит эта статистика и откуда. В крупных городах, например, могли провести исследования, но не вовремя эти данные отразились на общих цифрах. Такое бывает. Помимо этого, в разных местах по-разному считывают эту заболеваемость. Где-то нечасто тестируют людей, а где-то, наоборот, стали больше делать тестов. Было затишье — никого и не тестировали. Очень трудно судить по этим скачущим цифрам, — уверен член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.