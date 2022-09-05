«А чем вакцинироваться?». Ученые — о шокирующей ковидной статистике и о том, почему россиянам не делают прививки
Эксперты сообщили, когда всё это закончится
С официальной статистикой заболеваемости COVID-19 происходит что-то невероятное. В субботу, 3 сентября было выявлено
За ответом мы обратились к двум специалистам — вирусологу Петру Чумакову и микробиологу, научному руководителю ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академику РАН Виталию Звереву. Ученые объяснили, что происходит со статистикой и когда закончится рост заболеваемости.
Чумаков уверен, что судить о росте зараженных нужно не по ежедневной статистике, а по более длительному времени. Это позволит понять, растет ли заболеваемость или топчется на месте с большим разбросом.
— Тут имеет значение, с какой периодичностью приходит эта статистика и откуда. В крупных городах, например, могли провести исследования, но не вовремя эти данные отразились на общих цифрах. Такое бывает. Помимо этого, в разных местах по-разному считывают эту заболеваемость. Где-то нечасто тестируют людей, а где-то, наоборот, стали больше делать тестов. Было затишье — никого и не тестировали. Очень трудно судить по этим скачущим цифрам, — уверен член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
Вирусолог подтверждает, что заболеваемость сейчас идет вверх. Впрочем, по его мнению, этот рост должен закончиться в скорое время.
— Сейчас действительно болеют очень многие. Я считаю, подъем довольно быстро закончится. Да, у вируса очень высокая заразность, поэтому наблюдается очень высокий прирост. Но совсем скоро исчерпается та прослойка людей, которая высокочувствительна к новому варианту коронавируса (то есть они переболеют и у них появится иммунитет к коронавирусу. — Прим. ред.), и все затухнет. Я думаю, что буквально 2–3 недели, и все будет приближаться к тому уровню, который был в начале.
Также эксперт убежден, что ковидные ограничения, которые вводились в самом начале пандемии, возвращать не будут. Сейчас довольно спокойная ситуация — многие переносят ковид в легкой форме, больницы справляются с наплывом заболевших. Поэтому ждать ограничений не стоит.
— Очень много людей болеют сейчас бессимптомно или малосимптомно — люди даже не знают о том, что заразились коронавирусом. Тем не менее они приобретают полноценный иммунитет. Поэтому они уже уходят из этой категории людей, которые могут заразиться. Сейчас такая ситуация, что больницы не переполнены. Люди болеют в основном на дому. Тяжелых случаев крайне мало. Поэтому нет никаких оснований вводить карантин.
Зверев разделяет позицию Чумакова по поводу ковидной статистики.
— Это не очень правильно: смотреть на заболеваемость по дням, — уверен Виталий Зверев. — Да и больных в выходные дни всегда будет меньше, потому что в выходные работают далеко не все клиники. А во вторник, естественно, число больных вырастет. На мой взгляд, разница в один день — это ни о чем, надо смотреть прирост заболеваемости по неделям. Вот неделя — тогда очевидно, да, но при этом нужно смотреть на то, сколько было сделано тестов.
У нас каждый день проверяют полицию, врачей, работников транспорта и так далее. То есть у нас есть категории людей, которые тестируются постоянно, каждую неделю. Их, наверное, надо исключать, когда мы говорим о заболеваемости.
Также Зверев разделяет точку зрения Чумакова о том, что рост заболеваемости закончится в ближайшие недели.
— Такой рост числа зараженных происходит еще потому, что Москва — это большой перевалочный пункт, особенно в наше время, когда многие аэропорты закрыты, работают все вокзалы. Огромное количество людей каждый день приезжают в крупные города и уезжают, разнося инфекцию по всей стране. Но я согласен с Чумаковым — рост закончится через 3–4 недели. И надо учитывать, что коллективный иммунитет сейчас всё выше и выше. Просто уже очень много людей переболело этой инфекцией, и поэтому должна идти на убыль.
А где «Спутник»?
Также мы спросили у Виталия Зверева, почему российские вакцины перестали так активно рекламировать, как делали это год назад. По мнению специалиста — отечественные вакцины перестали быть эффективными против вируса.
— А чем вакцинироваться? «Спутник-V» был сделан против первого варианта коронавируса. Когда появилась дельта, он, да и другие вакцины, уже работали на десятки процентов ниже. Когда появился омикрон, они стали работать на уровне десяти процентов. Это уровень плацебо.
Ну а потом, так и не доказано, сколько раз вообще можно прививаться этими вакцинами. Потому что и так некоторые получили по три, по четыре дозы и всё равно болеют. Ну и надо признать, что омикрон протекает достаточно легко, смертность упала в десятки раз — она сейчас составляет десятые доли процента. Дети вообще или не болеют, или болеют бессимптомно. Поэтому я не знаю, какой смысл сейчас прививать и чем. Если б были новые вакцины, которые против этого штамма сделаны, ну можно было бы об этом говорить и думать. А сейчас? Как прививать, от чего?
Симптомы «Кентавра»
Новый штамм омикрона BA.5 («Кентавр»), который начал ковидную волну в России в августе этого года, по проявлениям очень похож на штамм омикрон. Протекает заболевание не очень тяжело. Первые симптомы заболевания — боль или першение в горле, насморк, при этом возможна температура. «Кентавр» также может вызывать симптомы, схожие с ротавирусом, — диарею и рвоту. Но сначала появляются признаки, характерные для омикрона:
- боль в горле;
- кашель;
- боль в глазах;
- головная боль;
- ломота;
- насморк;
- невысокая температура — до 38.
Растет и число тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. При этом человек может оставаться для других источником вируса и заражать окружающих.
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