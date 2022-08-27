Скорая немощь? Почему неравнодушной прохожей, которая вызывала врачей к задыхавшемуся ребенку, отказал диспетчер
Что делать, чтобы добиться приезда экстренной службы к не знакомому вам человеку
Читателей 74.RU на этой неделе всерьез обеспокоила ситуация, когда диспетчер в Миассе отказалась отправить скорую к задыхающемуся ребенку после сообщения случайной свидетельницы приступа у мальчика. Принявший звонок человек объяснял, что такие вызовы могут делать только родные несовершеннолетнего, и этот аргумент вызвал бурную дискуссию не только среди южноуральцев, но и среди всех россиян, ведь с такой ситуацией приходится сталкиваться многим. А дело было так:
— Я столкнулась с вопиющей ситуацией, от которой до сих пор не могу прийти в себя. В понедельник, 22 августа, я проходила мимо жилого дома и услышала истошный крик ребенка, он звал на помощь, — написала в группе «Текслер (губернатор Челябинской области. — Прим. ред.), помоги» во «ВКонтакте» жительница Миасса Оксана Киселева. — Я пошла на крик и увидела мальчика лет девяти, сидящего на балконе первого этажа. Ребенка трясло, у него были красные опухшие глаза, он чихал и кашлял. Сказал, что ему тяжело дышать, что у него аллергия.
Мальчик рассказал подошедшей к нему женщине, что его родители на работе и он не может до них дозвониться. В руках у него, по словам Оксаны, был разбитый телефон. Женщина предполагает, что он его уронил с испуга, когда начался приступ удушья.
— Первое, что я решила сделать, — позвонить в скорую помощь. Женщина на том конце провода выслушала меня, всё уточнила, записала мой номер телефона, спросила, смогу ли я дождаться машину скорой, и сказала: «Ждите», — продолжила рассказ прохожая. — Через какое-то время мне позвонила какая-то женщина и спросила, я ли вызвала скорую и сколько мне лет (что даст ей ответ на этот вопрос — непонятно). Выяснив информацию, она мне заявила, что они не могут приехать и осмотреть ребенка, так как, по закону, они не имеют права без подписанного согласия родителя осматривать детей до 15 лет. Я ей объясняю, что у мальчика приступ аллергии, она мне говорит: «Ищите маму, папу, бабушку». В конце концов они так и не приехали! Слава богу, всё обошлось, родители успели прибежать, но у меня в голове просто не укладывается: а если бы ребенок задохнулся?
74.RU разбирается вместе со специалистом, почему это не так и как правильно вызвать скорую незнакомцу.
«Всё-таки скорая приедет или нет?»
— Ужас! У меня внук с ДЦП, и что же, если ему станет плохо на улице, ему не смогут оказать помощь? — задается вопросом читательница 74.RU Светлана.
— У моего сына тоже астма, то есть если ребенку станет плохо на улице, в английском клубе, магазине, то можно даже не пытаться звонить в неотложку? — не понимает другая родительница.
— Что за бред? Если я вижу, как ребенок выпал из окна, то, прежде чем вызвать скорую, я должна найти его родителей? — возмущена еще одна читательница 74.RU.
— То есть если гуляющему на улице ребенку станет плохо на моих глазах, мне надо просто встать и уйти, чтобы не видеть, как он загнется, потому как мой звонок в скорую не примут? — пишет наш пользователь.
— Всё-таки скорая приедет или нет, если ребенку ее вызовет посторонний взрослый? — не понимают горожане.
Пожалуй, это главный вопрос, который взволновал родителей после выхода нашего материала. В Минздраве журналистам сразу сообщили, что диспетчер пройдет повторный инструктаж, так как в экстренной ситуации всё-таки жизнь и здоровье ребенка в приоритете, а это значит, что скорую может вызвать не только родитель. Тем более экстренные ситуации могут происходить не только дома, но и в школе, детсаду, в секции, на улице.
— Конечно, любой человек может вызвать скорую помощь, — успокаивает фельдшер челябинской станции скорой помощи, руководитель городского центра подготовки спасателей «Акваспас» Дмитрий Микрюков. — Есть приказ
Почему диспетчер не отправила бригаду к ребенку?
Сейчас остается только догадываться, почему диспетчер отказалась сразу отправить скорую к ребенку, который начал задыхаться. Как предполагает фельдшер и спасатель со стажем, проблема крылась в том, что ребенок был заперт один в квартире.
— Квартира — это частная собственность, проникать туда сотрудники скорой помощи, естественно, не могут. А ребенок находится в квартире. В службе спасения такая ситуация называется «пострадавший заблокирован», он закрыт и сам не может выйти из этой квартиры. Поэтому, когда происходят такие ситуации (необязательно с детьми, это могут быть и пожилые люди или просто взрослые, которые зовут на помощь и при этом находятся в квартире), к такому вызову обязательно привлекаются сотрудники полиции как представители правоохранительных органов, которые имеют право принять решение о проникновении в квартиру в случае угрозы жизни и здоровью человека, — объясняет Дмитрий Микрюков. — Во-вторых, к такому вызову при необходимости привлекаются спасатели, поскольку деблокировать пострадавшего, в данном случае вскрыть дверь, — это уже задача спасателей, опять же, обязательно с разрешения сотрудников МВД. И скорая помощь — это уже третий эшелон. Медики подключаются тогда, когда обеспечен законный доступ в помещение.
Проблема эта вполне разрешима, тем более для системы 112, где аккумулируются диспетчерские всех экстренных служб.
— Диспетчер обычно действует в соответствии с алгоритмами и понимает, что пусть и субъективно, но есть угроза жизни человека в квартире, и скорая помощь не выехать на этот вызов не может. А дальше диспетчер понимает, что нужны законные основания на проникновение в квартиру и само проникновение, поэтому он передает вызов либо на систему 112, откуда идет рассылка на полицию и спасателей, либо непосредственно звонит в полицию и спасательную службу, — продолжает специалист. — У системы 112 есть все необходимые силы и средства для того, чтобы организовать помощь в подобных ситуациях. Другое дело, как сработала диспетчер, шла ли она по алгоритму и вообще есть ли у них в Миассе такой алгоритм.
Зачем диспетчер скорой задает так много вопросов?
Вызывающие скорую помощь люди часто недоумевают, зачем диспетчер уточняет персональные данные нуждающегося в помощи, его возраст, дотошно выспрашивает все симптомы, вместо того чтобы сразу отправить машину с мигалками к больному (в случае с ребенком в Миассе было так же). По словам фельдшера, это очень важно.
— Вопросы, которые задают диспетчеры, утверждены протоколом, и там нет лишних, все они важны для принятия оперативного решения. Диспетчер должен понимать примерный возраст пациента, примерные симптомы для того, чтобы определить, какую бригаду отправить — реанимационную, кардиологическую, педиатрическую или линейную, — перечисляет сотрудник скорой. — Опять же, заблокирован человек или нет, например, в ДТП, если машина искорежена, есть пострадавший, но он заблокирован, бригада скорой помощи вытащить его не сможет, поэтому к месту аварии диспетчер направляет еще пожарно-спасательную службу для деблокации.
Чем точнее вызывающий скорую опишет ситуацию, тем лучше.
— Одно дело, когда говорят: «Человеку плохо, он лежит». Плохо — понятие очень растяжимое. Плохо — это он лежит пьяный и песни поет, и плохо — это когда человек упал и у него сердце остановилось, это разные вещи, — объясняет медицинский работник. — Другое дело, когда мы говорим: «Человек без сознания, потому что я к нему обратился, потрогал за плечо, он не ответил. И он не дышит, потому что я визуально не наблюдаю у него дыхания». Тогда диспетчер понимает, что это первая категория срочности: человек не дышит, он без сознания, и туда направляется первая свободная бригада.
Когда точно нужно вызвать скорую?
Иногда люди видят лежащего на земле человека и сразу начинают звонить по телефону 103. Дмитрий Микрюков советует сначала постараться уточнить, нужна ли ему помощь, оценить ситуацию и только после этого обращаться в скорую.
— Мы можем вызвать скорую, когда видим, что человеку угрожает опасность по состоянию здоровья. Чтобы сделать это максимально правильно, нужно обладать элементарными навыками диагностики состояния. Одно дело, когда человек пьяный лежит на травке и ему помощь не нужна, тут элементарно нужно спросить: «Мужчина, с вами всё в порядке?» Если он отвечает: «Всё хорошо, иди куда шел», мы понимаем, что он разговаривает, его ветром не сдувает, снегом не заносит, ему больше хорошо, чем плохо, к сожалению, таких случаев много. И совсем другая ситуация, когда человек лежит, я к нему обращаюсь, а он не реагирует. Вот тут я уже вправе сказать как обыватель, что человек без сознания. Это уже повод вызвать скорую, — советует Дмитрий Микрюков. — А если я еще присмотрюсь и мне кажется, что он не дышит, это уже человек, который требует экстренной помощи. Понятно, что вызывающий помощь не врач, не диагност, он вправе ошибиться, но если вам кажется, что у человека опасное для жизни состояние, нужно вызвать скорую помощь.
Неоднозначная ситуация, когда диспетчер отказалась отправлять бригаду скорой помощи к задыхающемуся ребенку, произошла на этой неделе в Миассе. Подробности этой истории и комментарии Минздрава — в нашем материале.
Ранее мы разбирали, в каких случаях нужно вызывать скорую, а когда — неотложку или врача на дом.