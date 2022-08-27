Скорая немощь? Почему неравнодушной прохожей, которая вызывала врачей к задыхавшемуся ребенку, отказал диспетчер

Мальчик рассказал подошедшей к нему женщине, что его родители на работе и он не может до них дозвониться. В руках у него, по словам Оксаны, был разбитый телефон. Женщина предполагает, что он его уронил с испуга, когда начался приступ удушья.

— Первое, что я решила сделать, — позвонить в скорую помощь. Женщина на том конце провода выслушала меня, всё уточнила, записала мой номер телефона, спросила, смогу ли я дождаться машину скорой, и сказала: «Ждите», — продолжила рассказ прохожая. — Через какое-то время мне позвонила какая-то женщина и спросила, я ли вызвала скорую и сколько мне лет (что даст ей ответ на этот вопрос — непонятно). Выяснив информацию, она мне заявила, что они не могут приехать и осмотреть ребенка, так как, по закону, они не имеют права без подписанного согласия родителя осматривать детей до 15 лет. Я ей объясняю, что у мальчика приступ аллергии, она мне говорит: «Ищите маму, папу, бабушку». В конце концов они так и не приехали! Слава богу, всё обошлось, родители успели прибежать, но у меня в голове просто не укладывается: а если бы ребенок задохнулся?