Ковид — от летучих мышей, оспа — от обезьян: почему болезни животных стали нам угрожать и будет ли новая пандемия

Ольга Чернявская — заведующий кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент.

Она отмечает, что на самом деле проблема распространения зоонозов никогда не утрачивала актуальности, а потому они постоянно находятся под контролем специалистов: изучаются свойства возбудителей, проводится постоянный мониторинг, принимаются меры по борьбе с их распространением. Например, уже много лет ВОЗ беспокоят вопросы решения проблемы бешенства — заболевания, которое в ста процентах случаев приводит к летальному исходу.



Часть зоонозов природноочаговые, то есть встречаются только на определенных территориях — природных очагах. Однако в последние годы, по словам Чернявской, отмечается расширение таких территорий, появление новых очагов там, где прежде их никогда не было.



— Например, Волгоградская область с 1999 года является природным очагом лихорадки Западного Нила, причем за прошедшие годы значительно расширились границы очага, сейчас это заболевание встречается и в более северных регионах России, — говорит инфекционист. — В данном случае основными источниками заболевания являются птицы околоводного бассейна, которые на зиму улетают в теплые края. Там они инфицировались, прилетели сюда, а у нас есть комары, с помощью которых от птиц инфекция передается и другим мелким животным: ежам, грызунам — вот и сформировался у нас свой природный очаг. Трудно сказать, почему это случилось именно в 1999 году. Вероятно, случаи возникновения этой лихорадки были и ранее, но они не распознавались, не регистрировались, да у нас в регионе тогда и тест-систем для диагностики этой инфекции не было, мы не ожидали ее на нашей территории (ну, где мы и где Западный Нил).