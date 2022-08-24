Ковид — от летучих мышей, оспа — от обезьян: почему болезни животных стали нам угрожать и будет ли новая пандемия
ВОЗ относит зоонозы к одной из важнейших глобальных проблем
С началом пандемии коронавирусной инфекции к появлению новых или активному распространению редких заболеваний приковано особое внимание. Весной 2022 года всеобщее беспокойство вызвала оспа обезьян, которая была известна и раньше, но тут проявила не характерную ранее для нее активность. А совсем недавно, в начале августа, китайские ученые опубликовали статью о новом вирусе, получившем название Langya henipavirus: в ней упоминается 36 случаев заболевания. Примечательно, что все эти заболевания объединяет одно — это зоонозы. Так называются болезни, источник которых — животные.
О том, что в ближайшее время человечеству стоит бояться зоонозов, говорили уже давно: Всемирная организация здравоохранения поднимала этот вопрос еще в 1985 году. В 2016 году ВОЗ опубликовала доклад, в котором проблеме зоонозов уделялось особое внимание: специалисты предупреждали о нарастающей угрозе развития этих заболеваний. А через четыре года случилась пандемия ковида, в которой обвиняют летучих мышей. Впрочем, это далеко не первый зооноз — с некоторыми из них мы живем уже много лет. К примеру, к зоонозам относится бешенство. Тогда почему именно сейчас эта проблема стала особо важной?
Откуда берутся зоонозы?
Как уже было сказано раньше — из животного мира. У разных инфекций разные источники — это могут быть и птицы, и грызуны, и крупный рогатый скот. Летучие мыши, опять же.
— Бывают зоонозы в чистом виде, которые передаются человеку только от животных, а заболевший передать другим людям эту инфекцию уже не может, к таким болезням относится, например, бруцеллез. А бывают зооантропонозы, когда основной источник — животные, но и больной человек может быть заразным, стать причиной заболевания, — говорит инфекционист Ольга Чернявская, — к числу таких инфекций относится, к примеру, сальмонеллез.
Ольга Чернявская — заведующий кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент.
Она отмечает, что на самом деле проблема распространения зоонозов никогда не утрачивала актуальности, а потому они постоянно находятся под контролем специалистов: изучаются свойства возбудителей, проводится постоянный мониторинг, принимаются меры по борьбе с их распространением. Например, уже много лет ВОЗ беспокоят вопросы решения проблемы бешенства — заболевания, которое в ста процентах случаев приводит к летальному исходу.
Часть зоонозов природноочаговые, то есть встречаются только на определенных территориях — природных очагах. Однако в последние годы, по словам Чернявской, отмечается расширение таких территорий, появление новых очагов там, где прежде их никогда не было.
— Например, Волгоградская область с 1999 года является природным очагом лихорадки Западного Нила, причем за прошедшие годы значительно расширились границы очага, сейчас это заболевание встречается и в более северных регионах России, — говорит инфекционист. — В данном случае основными источниками заболевания являются птицы околоводного бассейна, которые на зиму улетают в теплые края. Там они инфицировались, прилетели сюда, а у нас есть комары, с помощью которых от птиц инфекция передается и другим мелким животным: ежам, грызунам — вот и сформировался у нас свой природный очаг. Трудно сказать, почему это случилось именно в 1999 году. Вероятно, случаи возникновения этой лихорадки были и ранее, но они не распознавались, не регистрировались, да у нас в регионе тогда и тест-систем для диагностики этой инфекции не было, мы не ожидали ее на нашей территории (ну, где мы и где Западный Нил).
Почему болезни животных стали проблемой человека?
Иммунолог Николай Крючков говорит, что на распространение зоонозов есть несколько причин.
— Первая — это освоение, скажем так, диких территорий. То есть лесозаготовки, охота, геолого-разведывательная деятельность, промышленные предприятия, особенно там, где экономическое развитие мощно идет, — объясняет Николай Крючков. — Это мы говорим о странах Африки, Китае, Индии в меньшей степени, в Южной Америке — там человек очень глубоко продолжает проникать в природу, соответственно, контакты человека и животных усиливаются. Кроме того, все это влияет на экосистему даже при относительно небольших внешних изменениях и может приводить к тому, что приоритет получают животные, способные распространять некую инфекцию. Второй момент — глобальное потепление и связанное с ним расширение ареала распространения переносчиков для опасных инфекций. Те же самые москиты, клещи, вот это всё идет северней. Это касается и млекопитающих, которые являются резервуарами, грызунов, например.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Он отмечает, что характер возбудителей тоже претерпевает определенные изменения, и в силу случайных даже событий повышается риск мутации, а в результате контактов человека с животными увеличивается риск «случайной» передачи. То есть с одной стороны появляется эффективный мутант, а с другой — близко находятся люди.
Можно ли не допустить новой пандемии?
Главная проблема с зоонозами в том, что все факторы риска со временем только усугубляются. Человечество не прекращает осваивать новые территории, меняя экосистему. Глобальное потепление тоже не прекращается.
— Единственное, что сейчас можно сделать, — это предпринимать серьезные усилия по мониторингу, в том числе болезней, которые не являются зоонозами и остаются внутри животных популяций, — говорит иммунолог. — Также очень внимательно изучать случаи передачи от животных к человеку и тем более от человека к человеку. На всех этапах должен быть выстроен глобальный процесс, особенно в странах, которые наиболее опасны: экваториальная Африка, практически вся Азия, Южная Америка и отдельные территории, эндемичные по определенным заболеваниям. Например, по чуме.
По словам Крючкова, для решения проблемы нужны финансирование, специалисты, которых очень не хватает, математическое моделирование, система международного мониторинга. Решить вопрос можно с помощью приостановки глобального потепления, приостановки неэкологичного внедрения человека в окружающую среду и серьезного контроля за поеданием диких животных и разведением крупного рогатого скота и птицы: птичий и свиной грипп, эпидемии которых случались с человечеством совсем недавно, тоже были зоонозами.