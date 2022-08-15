«Об этом говорят 40% пациентов»: кардиолог назвала самый странный предвестник инфаркта

Наш организм бывает куда умнее нас самих и очень часто предупреждает о скорой катастрофе с сердцем, но люди не замечают его сигналов. Доктор назвала предвестники инфаркта, которые не стоит списывать на усталость или изжогу. Вы наверняка тоже с ними сталкивались, но постарались не заострять внимание и не поспешили сразу к врачу. А зря. Об этом предупреждает «Доктор Питер», пообщавшись со специалистами-кардиологами.
Дискомфорт в груди, когда поднимаетесь по лестнице
По словам Анны Кореневич, врача-кардиолога, особенность этого предвестника состоит в том, что он не похож на резкую боль или покалывание, которые обычно пугают. По интенсивности такой дискомфорт в грудной клетке выражен не очень ярко, именно поэтому на него часто не обращают внимания. Пациенты описывают его как жжение, тяжесть, сдавливание в груди. Также это ощущение может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть. И что важно, появляется такой дискомфорт при усилении физической нагрузки, например при ходьбе или подъеме по лестнице. Причем этаж необязательно должен быть каким-то запредельным, а может быть всего третьим. Самое главное: как только вы останавливаетесь, садитесь или ложитесь на любимый диван, он, этот синдром, быстро проходит. Потом он может повторяться, а может и нет. Вот почему многие думают, что только по причине усталости испытали неприятные минуты. После такого неудачного подъема по лестнице, с одышкой и покалыванием в груди, не каждый бежит на прием к кардиологу.
Анна Кореневич, врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук
— Это называется впервые возникшая стенокардия напряжения. Как только она у вас появилась, особенно если вы мужчина 40+, эмоциональный, нервный, много работаете, гиперответственны и еще при этом курите и мало занимаетесь спортом, то 100 процентов вы пациент кардиолога. Поэтому надо немедленно среагировать (на этот симптом) и пойти к врачу, чтобы дальше это не переросло в коронарную катастрофу и смерть, — предупредила Анна Кореневич подписчиков своего ютьюб-канала. И на это предупреждение хорошо бы обратить внимание женам мужчин 40+, потому как именно они, согласно всем опросам, меньше всего склонны обращать внимание на проблемы со здоровьем и реагировать на какие-то там неприятные сигналы организма.
Дискомфорт в груди рано утром
Но иногда тяжесть и жжение в груди появляются не только во время физических нагрузок, усталости, но и после сна — в самые ранние утренние часы. Вы вдруг резко просыпаетесь часов в пять и какое-то время не можете уснуть снова из-за некоего дискомфорта. По словам кардиолога, большинство людей склонно списывать это на изжогу. Это состояние может длиться 5–15 минут, а потом само проходит, и многие просто стараются даже не вспоминать про эти неприятные минуты.
— Это тоже сигнал, на который нельзя не обращать внимание. Надо пойти и проверить организм по полной программе — одной кардиограммы будет недостаточно. Особенно если у вас есть факторы риска: ожирение, курение, гипертония, повышенный сахар и холестерин в крови, — добавила специалист.
Отказ от сигарет и пива
Как рассказала Анна Кореневич, этот предвестник нигде не описан, но она его наблюдает у своих пациентов:
— Порядка 40 процентов пациентов делились со мной, что за полгода-год до инфаркта они вдруг, без каких-то явных причин, бросили курить и пить.
Многие, наоборот, подозревают, что из-за резкого отказа от вредных привычек у них и случился инфаркт. Но кардиолог так не считает.
— На самом деле не поэтому. Организм уже знал, что есть какая-то проблема, и сказал: «Хватит травить себя». Люди прекращают пить и курить, но через какое-то время у них всё равно случается инфаркт — просто потому, что принятых мер оказалось недостаточно, — уверена врач, считающая, что профилактика инфаркта зависит также от многих других факторов.
Однако, по словам врача, это не повод продолжать курить и пить.
— Если организм подсказывает, что пора бросать, — слушайте его. Совершенно точно не стоит делать это через силу. А далее проведите полный кардиологический чек-ап и начните заниматься собой, — советует кардиолог.
Признаки «немого» инфаркта
О них рассказывал ранее кардиолог Заур Шугушев. Врач уверен, что в принципе любой необычный симптом, с которым вам до этого не приходилось сталкиваться, — повод обратиться к врачу. Пусть вас лучше будут считать «перестраховщиком», но внимательность к своему организму может спасти вам жизнь.
4 симптома безболевого инфаркта
1. Страх смерти. Это самый частый симптом, когда человек в какой-то момент вдруг понимает, что может умереть, и у него начинается паника. Летальный исход «предсказывают» гибнущие клетки миокарда, из-за которых происходит выброс определенных веществ, действующих на нервную систему.
2. Резкая необъяснимая слабость.
3. Холодный липкий пот, который совсем не похож на обычную потливость.
4. Дискомфорт в нетипичных местах. Например, в челюсти, в левой руке или животе, около шеи.
Самое главное — уметь прислушиваться к своему организму и реагировать на его сигналы вовремя.