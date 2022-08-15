«Об этом говорят 40% пациентов»: кардиолог назвала самый странный предвестник инфаркта

Дискомфорт в груди рано утром



Но иногда тяжесть и жжение в груди появляются не только во время физических нагрузок, усталости, но и после сна — в самые ранние утренние часы. Вы вдруг резко просыпаетесь часов в пять и какое-то время не можете уснуть снова из-за некоего дискомфорта. По словам кардиолога, большинство людей склонно списывать это на изжогу. Это состояние может длиться 5–15 минут, а потом само проходит, и многие просто стараются даже не вспоминать про эти неприятные минуты.



— Это тоже сигнал, на который нельзя не обращать внимание. Надо пойти и проверить организм по полной программе — одной кардиограммы будет недостаточно. Особенно если у вас есть факторы риска: ожирение, курение, гипертония, повышенный сахар и холестерин в крови, — добавила специалист.

