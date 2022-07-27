Впервые за 10 лет: два случая редкой ку-лихорадки были зарегистрированы в Новосибирской области
Двое жителей области выжили после тяжелой болезни
В Новосибирской области зарегистрировано два случая ку-лихорадки. Случаи были зарегистрированы в сельской местности. Об этом рассказала в прямом эфире радио «Комсомольской правды» главная инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. На протяжении 10 лет случаи это лихорадки в области не выявлялись.
— Ку-лихорадка это клещевая инфекция, которая передается при укусе и наползании клещей. Тяжелое заболевание. Два пациента, которые у нас были, поправились. Болели крайне тяжело, — отметила Лариса Поднякова.
Как объяснила инфекционист, сейчас клещевые инфекции в Новосибирской области это проблема номер 1.
— В два раза повысилась заболевание клещевого энцефалита. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 78 случаев клещевого энцефалита. И надо сказать, что он течет крайне тяжело с инвалидизацией и, к сожалению, с летальными исходами, поэтому эта инфекция выходит на первое место, — рассказала Лариса Позднякова.
Как отметила Лариса Позднякова, все люди, которые болеют в тяжелых формах — не вакцинированные.
Всего к 22 июля в области клещами было укушено больше 13 тысяч человек. Показываем на картах, какие районы города и региона наиболее опасны.