Впервые за 10 лет: два случая редкой ку-лихорадки были зарегистрированы в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировано два случая ку-лихорадки. Случаи были зарегистрированы в сельской местности. Об этом рассказала в прямом эфире радио «Комсомольской правды» главная инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. На протяжении 10 лет случаи это лихорадки в области не выявлялись.

— Ку-лихорадка это клещевая инфекция, которая передается при укусе и наползании клещей. Тяжелое заболевание. Два пациента, которые у нас были, поправились. Болели крайне тяжело, — отметила Лариса Поднякова.