«Ударился головой и забыл всю свою жизнь». Кардиохирург разобрал 5 мифов из фильмов и сериалов про врачей

Штамп № 3: дефибриллятор — всегда и везде

Когда в фильме пациент находится на грани жизни и смерти, врачи, пытаясь вытащить его с того света, практически всегда хватаются за дефибриллятор — прибор, который, по мнению сценариста и режиссера, способен в любых случаях творить чудеса. Ход мысли киноделов понятен. Суетящиеся медики, доктор кричит «Разряд!» — на экране всё это выглядит весьма эффектно. Но так ли часто нужен дефибриллятор, как нам показывают в фильмах?

— Дефибриллятор используется в экстренных ситуациях, когда у пациента случаются жизнеугрожающие нарушения ритма. Например, фибрилляция желудочков. Сердце начинает хаотично молотить, и эти сокращения неглубокие и неэффективные. Человек может потерять сознание, у него может не определяться пульс, так как сокращения вялые. Если ничего не сделать, то фибрилляция переходит в отсутствие сокращений. Тогда человек умирает. В этом случае пациенту нужно постараться восстановить ритм, и тогда дефибриллятор — вопрос выбора. Вместе с ним человеку вводятся и антиаритмические препараты.