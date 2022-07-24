«Ударился головой и забыл всю свою жизнь». Кардиохирург разобрал 5 мифов из фильмов и сериалов про врачей
Мы узнали, так ли часто пациенту нужен разряд тока и можно ли выйти из комы в здравом уме
Фильмы и сериалы про врачей — один из самых популярных жанров в современном кинематографе. От «Доктора Хауса» и «Клиники» до отечественных «Интернов» и «Склифосовского». Мы решили разобрать часть медицинских штампов, которые часто проскакивают в сюжетах. Помог нам в этом сердечно-сосудистый хирург омской Областной клинической больницы Михаил Лепилин.
Штамп № 1: пациент сорвал катетер и убежал из больницы
Нередко в фильмах и сериалах происходит следующая сцена: пациент пробуждается после операции, срывает с тела венозный катетер и убегает из больницы по срочным делам. При этом человек чувствует себя вполне сносно — он быстро ходит, ясно мыслит и четко говорит. Так ли всё на самом деле?
— Если у пациента стоят катетеры, особенно если это катетеры центральные, которые ставят в большие вены — на шее, в подключичных областях, то это значит, что пациенту требуется постоянное вливание какого-то препарата, — говорит Михаил Лепилин. — Например, препарата, который поддерживает функцию сердца. Естественно, если пациент в нем нуждается, он не может встать и побежать. Если человек просыпается в реанимации после операции, никуда он не пойдет — в ближайшие часы точно. Пациент может потерять сознание. Да хоть что может произойти!
Человек потеряет очень много крови, потому что катетеры стоят в сосудах. Когда мы убираем их, то медсестра прижимает место прокола, предотвращая возможное кровотечение. Если ты просто выдернешь катетер, ты истечешь кровью и можешь от этого умереть. Хотя бывают всякие ситуации. После операции пациент может словить психоз. В состоянии аффекта он может всё сорвать с себя и даже попытаться куда-то уйти, но, как правило, это кратковременно. Пациенты быстро истощаются и благополучно возвращаются.
Штамп № 2: врач, который умеет всё
Одна из главных задач сценариста — создать обаятельного персонажа, который должен нравиться всем. Нередко в кино и сериалах про медиков главный герой — это талантливый врач, который умеет вообще всё. Его коллеги по сравнению с ним кажутся статистами, от которых мало что зависит. Кроме того, персонаж бывает настолько уверен в себе, что, например, говорит об операции на сердце как о походе за хлебом в ближайший супермаркет. А что в реальной жизни?
— Во-первых, абсолютной уверенности в реальной жизни не встретишь. Любой хирург, даже самый опытный, никогда не скажет, что всё точно пройдет хорошо. В хирургии всегда есть такой момент — нужно быть начеку. Любая мелочь может стоить человеку жизни. И когда в кадре персонаж бравирует опытом, то это бросается в глаза. Во-вторых, всегда есть четкое разделение обязанностей. Каждый должен заниматься своим делом. Это не потому, что хирург, к примеру, не умеет интубировать пациента, а потому что другой специалист, который делает это постоянно, справится и быстрее, и качественнее, — пояснил сердечно-сосудистый хирург.
Штамп № 3: дефибриллятор — всегда и везде
Когда в фильме пациент находится на грани жизни и смерти, врачи, пытаясь вытащить его с того света, практически всегда хватаются за дефибриллятор — прибор, который, по мнению сценариста и режиссера, способен в любых случаях творить чудеса. Ход мысли киноделов понятен. Суетящиеся медики, доктор кричит «Разряд!» — на экране всё это выглядит весьма эффектно. Но так ли часто нужен дефибриллятор, как нам показывают в фильмах?
— Дефибриллятор используется в экстренных ситуациях, когда у пациента случаются жизнеугрожающие нарушения ритма. Например, фибрилляция желудочков. Сердце начинает хаотично молотить, и эти сокращения неглубокие и неэффективные. Человек может потерять сознание, у него может не определяться пульс, так как сокращения вялые. Если ничего не сделать, то фибрилляция переходит в отсутствие сокращений. Тогда человек умирает. В этом случае пациенту нужно постараться восстановить ритм, и тогда дефибриллятор — вопрос выбора. Вместе с ним человеку вводятся и антиаритмические препараты.
Когда в фильме у пациента случается остановка сердца, на мониторе сердечных сокращений нет, обычно кричат: «Срочно дефибриллятор!» Но дефибриллятор здесь не нужен. Нужен непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Поэтому в реанимационных мероприятиях дефибриллятор мы используем крайне редко.
Но если пациент умирает, например, на улице, то, естественно, там нет ЭКГ-монитора. Сложно предположить, сокращается ли его сердце. В таком случае дефибриллятор можно использовать для перестраховки. Например, во многих западных странах в метро и поездах есть дефибриллятор. Но не всё так волшебно происходит. Даже если ты восстановишь ритм пациенту, он ведь, грубо говоря, какое-то время был в состоянии клинической смерти. То есть человек не сразу откроет глаза и захочет пожать тебе руку. Какое-то время он будет находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Ему будет не до этого, — сказал Михаил Лепилин.
Штамп № 4: после комы как огурчик
Еще один штамп в кино и сериалах: человек наконец выходит из комы, однако последствий от нее будто бы не ощущает. Адаптация ему не нужна. Пациент может ходить и разговаривать. Была ли кома вообще? Может, персонаж хорошо выспался? Разбираемся, что есть в реальности.
— Всё зависит от длительности и причины комы, — отметил Михаил Лепилин. — Если речь идет об отравлении и пациента искусственно держали в коме, чтобы защитить функции внутренних органов, то такое возможно. Если у пациента нет тяжелых сопутствующих заболеваний, он может быть относительно в ясном уме. Тем не менее если человек долго находится в коме, то его мускулатура подвергается атрофии. Он, конечно, не сможет встать на ноги и пойти. Такие пациенты истощены и нуждаются в уходе. Очень долго они находятся под наблюдением врача лечебной физкультуры.
Если мы говорим о коме после оперативных вмешательств, когда пациенты настолько тяжелые, что длительное время лежат в коме и не могут дышать, то это вообще исключено. У таких людей выход из комы постепенный. Несколько дней они только тренируют самостоятельное дыхание.
Штамп № 5: ударился головой и забыл всё
В большом количестве фильмов сюжет основан на том, что персонаж теряет память после какого-либо происшествия. Например, человек попадает в серьезное ДТП, ударяется головой и забывает, что с ним происходило в жизни до этого момента. Может ли в реальной жизни случиться подобное?
— Это возможно. Амнезий бывает несколько видов. Например, ретроградная амнезия, когда ты забываешь события, предшествующие травмирующему событию. Также есть антероградная амнезия, когда ты помнишь всё до случившегося, но не помнишь, что произошло после. Так бывает, это разные виды потери памяти, — заключил врач.