СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 61.97
eur 65.92
Тема дняВодитель Hyundai скрылась после смертельного ДТП
Все новости
Все новости

Стоматолог рассказал об опасности домашнего отбеливания: «Можно сжечь себе десны и не почувствовать»

Мы узнали у эксперта, можно ли за один раз получить «голливудскую улыбку»

169
Стоматологи предупреждают об опасности домашнего отбеливания. Процедуру, если она вам требуется, лучше доверить профессионалам

Стоматологи предупреждают об опасности домашнего отбеливания. Процедуру, если она вам требуется, лучше доверить профессионалам

Поделиться

Белоснежная улыбка — мечта многих девушек и не только, рассказывает «Доктор Питер». Белые зубы считаются образцом здоровья и признаком того, что вы дружите с хорошим стоматологом. В крайнем случае, знаете секретный состав, который способен стереть с вашей улыбки следы всех съеденных и выпитых цветных продуктов.

Евгений Иванькин — главный врач стоматологической клиники «Пьер Фошар».

— Процедура появилась в связи с желанием людей иметь белые зубы, потому что это автоматически ассоциируется со здоровьем и красотой, — говорит руководитель и ведущий врач клиники «Пьер Фошар» Евгений Иванькин. — Отбеливание на самом деле только косвенно влияет на здоровье, скорее даже на психологическое состояние, так как красивые белые зубы придают уверенности в себе.

Если вам требуется чистка зубов, то стоматологи проводят профессиональную гигиену.

— Это не косметическая, а именно лечебная процедура, которая убирает твердый и мягкий налет, провоцирующий появление кариеса, — объяснил «Доктору Питеру» Евгений Иванькин. — Бывает, что после чистки кажется, что зубы стали белее, но это не отбеливание. Профессиональную чистку нужно проводить два раза в год, а отбеливание — только по желанию.

При отбеливании можно исправить цвет всех зубов или одиночных, которые отличаются от других по тону. Процедура способна убрать пятна.

— Но прогнозировать отбеливание практически невозможно, так как оно непрограммируемо, — предупреждает стоматолог. — У каждого производителя гелей для отбеливания есть своя шкала, которая оценивает, насколько можно улучшить цвет, но это среднестатистические цифры. Кто-то обещает белоснежную улыбку с осветлением на 18 тонов. В реальности отбеливание происходит на 2–3 тона, в зависимости от первоначального цвета зубов и если делать процедуру регулярно.

При этом надо учитывать, что отбеливание проводят достаточно агрессивными растворами. Из-за окислителей, которые растворяют пигменты, часто проводить процедуру нельзя. Максимум — 1–2 раза в год, да и то при условии, что во время работы врач учтет все нюансы.

— Существуют риски, которые могут ухудшить качество зубов при частом проведении процедуры, — предупреждает доктор Иванькин.

Самое опасное — домашнее отбеливание. Дело в том, что из-за неправильного применения растворов можно сжечь себе десну. Это изначально не больно и практически не чувствуется, есть очень высокая вероятность пропустить момент, когда надо удалять гель.

— При кабинетном отбеливании врач находится с пациентом, и в этом есть огромный плюс. Доктор знает и наблюдает, что идет так или нет, — говорит Евгений Иванькин. — Из-за ожога десны могут оголиться шейки зубов. Это очень сложно и дорого починить либо вообще невозможно.

Если появляются боли или непривычные ощущения в полости рта, стоматолог обычно прерывает процедуру. Ее можно будет продолжить спустя какое-то время. Дома поймать критический момент сложно.

— При правильном же использовании гелей для отбеливания рисков не существует, так как вещество направлено на растворение именно пигментов. Но подчеркну: при правильном использовании! — предупреждает врач.

Если уже так произошло, эмаль зуба или десны пострадали, шанс восстановить их всё же есть.

— Зубы можно достаточно часто восстановить, вопрос — как и чем. Либо это гели, содержащие кальций и фтор, если пострадала эмаль, либо хирургическое вмешательство, если это десна, — объяснил стоматолог Иванькин. — Но надо учитывать, что иногда десна сама может восстановиться.

В запущенных случаях потребуются более затратные методы, вплоть до имплантации. В любом случае увлекаться отбеливанием не стоит.

— Я ни разу не видел пациента, который после отбеливания с долгосрочным результатом и соблюдением специальной диеты не хотел бы сделать зубы еще белее, — рассказал эксперт. — Можно отбелить и осветлить зубы достаточно хорошо, но эту процедуру нужно будет повторять и поддерживать постоянно за счет ухода и питания. Отбеливание подходит, если свои зубы в идеальном состоянии. Плюс в том, что не нужно будет обтачивать их под виниры или коронки. А в целом мое мнение: если хочется сделать один раз и надолго, то это всё же виниры или коронки, в зависимости от показаний.

Кому нельзя отбеливать зубы?

  • Детям;
  • беременным женщинам;
  • кормящим женщинам;
  • людям с психологическими отклонениями;
  • с непереносимостью препаратов, которые используются во время процедуры.

По теме

зубыотбеливание зубовчистка зубов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2