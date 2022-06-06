Стоматолог рассказал об опасности домашнего отбеливания: «Можно сжечь себе десны и не почувствовать»

— Это не косметическая, а именно лечебная процедура, которая убирает твердый и мягкий налет, провоцирующий появление кариеса, — объяснил «Доктору Питеру» Евгений Иванькин. — Бывает, что после чистки кажется, что зубы стали белее, но это не отбеливание. Профессиональную чистку нужно проводить два раза в год, а отбеливание — только по желанию.



При отбеливании можно исправить цвет всех зубов или одиночных, которые отличаются от других по тону. Процедура способна убрать пятна.

