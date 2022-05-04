Частые простуды и еще 9 признаков «закисления» организма
Причин частых ОРВИ может быть много, одна из них — нарушение кислотно-щелочного баланса
О «закислении» принято говорить при повышении кислотности в организме и снижении pH крови, рассказывает «Доктор Питер». Это нарушение кислотно-щелочного баланса врачи называют ацидоз. По словам специалистов, желудку необходима высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунная система, наоборот, нуждается в щелочной среде. Чтобы внутренние органы работали нормально, pH крови должен быть нейтральным.
Нормальная кислотность крови составляет 7,35–7,45 по шкале рН. Смещение показателя ниже 7,35 говорит об ацидозе (увеличение кислотности), а при превышении 7,45 — об алкалозе (избытке в крови веществ со свойствами щелочей).
Как понять, что это ацидоз
Распознать нарушение кислотно-щелочного баланса по клиническим признакам непросто — они характерны для многих заболеваний.
Вот 10 типичных проявлений ацидоза, которые назвала гастроэнтеролог ФМБА Ирина Бакулина.
Ирина Бакулина — врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России (Федерального научно-клинического центра ФМБА России).
- Проблемы с пищеварением (диарея, тошнота, рвота). Ацидоз может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, кишечный микоз.
- Головокружение.
- Склонность к частым простудам, бронхитам. Это объясняется тем, что кислая среда не способна противостоять вирусным инфекциям.
- Ожирение.
- Частый кариес.
- Бессонница.
- Усталость.
- Ломкость ногтей.
- Выпадение волос.
- Сухость кожи.
Кроме того, по словам доктора, повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда.
— Самое доступное средство для проверки кислотности в организме — лакмусовая бумага. Ее необходимо окунуть в слюну на 2–3 секунды и сравнить с цветом на специальной шкале, которая содержится в упаковке лакмусовой бумаги. В лабораторных условиях эффективно определить уровень кислотности помогут общие анализы крови и мочи, глюкозы, показатели работы печени и почек, — рассказала Ирина Бакулина.
Основные причины
По словам доктора, чаще всего ацидоз может развиваться после перенесенной операции на кишечнике, на фоне нарушения микрофлоры опять же кишечника, а также у тех, кто долго принимает сосудосуживающие средства. Но это не всё. К «закислению» могут приводить также:
- неправильный рацион (употребление большого количества красного мяса, яиц, морепродуктов, кофе) или, наоборот, голодание;
- нарушение обмена веществ;
- патологии дыхательной системы;
- патологии сердечно-сосудистой системы;
- беременность.
Что делать
Если «закисление» организма подтвердилось, врачи советуют в первую очередь скорректировать свой рацион питания.
6 советов от врача-гастроэнтеролога ФНКЦ ФМБА России:
- Сократите потребление кислой, жареной пищи и еды с большим гликемическим индексом (макароны, белый хлеб, рис).
- Добавьте в рацион зелень и зеленые овощи.
- Включите в меню крахмалистые корнеплоды — картофель, свёклу.
- Разнообразьте питание растительными белками — бобовыми и орехами.
- Не забывайте о фруктах.
- Сократите потребление токсинов — алкоголя, табака и медикаментов.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов считает, что для борьбы с «закислением» организма главное, что надо сделать, — отказаться от сахара.
Михаил Кутушов — врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий.
— Щелочная диета — наиболее простой и естественный способ для нормализации баланса pH и улучшения общего состояния, — говорит профессор Кутушов и объясняет, что в нее входит.
- В меню вводят листовую капусту, кабачки, шпинат, семечки, разные виды орехов, изюм, соли;
- максимально из рациона убирают молочные продукты, яйца, фастфуд, шоколад и сладости;
- также можно использовать травы, которые обладают ощелачивающим действием на организм: мать-и-мачеху, календулу, шиповник, мелиссу, мяту;
- по утрам можно выпивать стакан воды с лимоном. Несмотря на то, что этот фрукт кислый на вкус, щелочных веществ в нем все-таки больше, чем кислотных — при употреблении он дает в организме именно щелочную реакцию.