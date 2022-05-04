Частые простуды и еще 9 признаков «закисления» организма

О «закислении» принято говорить при повышении кислотности в организме и снижении pH крови, рассказывает «Доктор Питер». Это нарушение кислотно-щелочного баланса врачи называют ацидоз. По словам специалистов, желудку необходима высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунная система, наоборот, нуждается в щелочной среде. Чтобы внутренние органы работали нормально, pH крови должен быть нейтральным.



Нормальная кислотность крови составляет 7,35–7,45 по шкале рН. Смещение показателя ниже 7,35 говорит об ацидозе (увеличение кислотности), а при превышении 7,45 — об алкалозе (избытке в крови веществ со свойствами щелочей).

