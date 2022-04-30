«Врачи говорят, что мне еще повезло»: солдату, раненному в первый день спецоперации на Украине, делают экзоскелет
Медики пришли на помощь Юнусу Хасаеву, получившему тяжелейшие осколочные ранения
Уроженец Дагестана Юнус Хасаев был ранен в боях на Украине. Солдат получил страшное осколочное ранение в самый первый день специальной операции и почти два месяца провел в госпиталях. Кости после ранения срослись, но вот двигательные функции так и не восстановились. Юнус не может поднять руку и отвести ее в сторону. На помощь пришли волгоградские профессора и патриотически настроенные предприниматели. Для Юнуса в короткие сроки изготовят персональный экзоскелет.
Как сообщили V1.RU в Волгоградском государственном медицинском университете, Юнуса уже дважды оперировали, но без экзоскелета успешно действовать поврежденной рукой ему будет крайне сложно.
— Рядовой контрактной службы во время минометного обстрела получил огнестрельное слепое осколочное ранение левого плеча, сопровождающееся переломом верхней трети плечевой кости и повреждением ветвей левого плечевого сплетения. Дважды оперирован в военных госпиталях Ставрополя и Волгограда. Перелом к этому моменту сросся, — рассказали в медицинском университете. — В мае будут проведены замеры, а затем с помощью 3D-моделирования — доработаны детали экзоскелета. Затем военнослужащему придется обучиться навыкам обращения с инновационным приспособлением.
— Я родился в Дагестане, в Казбековском районе. В моей семье отец — военный, чернобылец, он в милиции много лет проработал. Два года назад я заключил контракт с Вооруженными силами России и пошел служить. Служил я в Чечне. Мы одни из первых отправились на Украину, — рассказал Юнус Хасаев. — Я служил в пехоте, гранатометчик. Уже на Украине в первый же день спецоперации я получил ранение. 24 февраля взорвалась мина, врачи говорят, что мне еще повезло, что осколок угодил только в руку, а не пошел дальше по телу.
Почти два месяца Юнус провел в госпиталях.
— После ранения меня эвакуировали в полевой госпиталь, затем в госпиталь в Симферополе. Перелом у меня сросся, раны зажили, но восстановить двигательную активность полностью не получилось, — рассказал солдат. — Я могу лишь на 20 градусов отклонить руку от тела и поднять ее примерно на 70 градусов. Дальше — рука не работает. Мне сказали, что в Волгограде могут помочь. Я сразу же приехал.
Вместе с Юнусом в Волгоград приехали и жена с дочкой. Годовалой малышке Абидат тоже требуется помощь волгоградских специалистов.
— Мы были во многих клиниках — и в Петербурге, и у нас в Дагестане, — рассказал Юнус. — У дочки диагноз — ДЦП легкой формы. Я уверен, что здесь, в Волгограде, смогут помочь. Здесь за нее уже взялись, уже осмотрели. Будем лечиться.
В Волгограде разработкой специальных экзоскелетов занимается профессор ВолгГМУ Александр Воробьев, начавший создавать их еще с 2013 года. Изначально «крылышки» предполагалось делать для помощи детям, страдающими серьезными проблемами с руками. Но после оказалось, что такая же помощь очень нужна и взрослым. Одной из тех, кому профессор сделал металлические «крылышки», стала паралимпийская чемпионка по плаванию Александра Агафонова. В конце прошлого года о его работе говорили даже на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
— Перелом у Юнуса был с поражением периферического нерва, с нарушением двигательных функций руки. Ему показан полный курс реабилитации, в том числе использование экзоскелета, — рассказал реабилитолог доктор Мати Джафнун. — Когда ему станет лучше, мы закончим разработку его собственного домашнего экзоскелета. Покажем, как всё работает, и научим. Потом раз в два месяца ему всё же нужно будет показываться нам.
В свою очередь занимающийся производством экзоскелета Евгений Зозуля рассказал, что Юнус получит лечение и помощь бесплатно.
— Экзоскелеты, которыми занимаемся мы, они уникальны, они пассивны. В них нет ни электроприводов, ни пневматики, ни любых других накопителей энергии, — рассказал директор компании «Инномед» Евгений Зозуля. — Ни один экзоскелет в мире не позволяет делать того, что позволяет делать наш. Сейчас у нас простаивают огромные площади филиала протезно-ортопедического производства, на базе которых возможно объединить и производство, и место размещения пациентов, и пищеблок. Мы заключаем с ними договор и выходим на правительство. Центр должен начать работу уже в этом году. Проблема по открытию центра у нас осталась одна — нам нужно попасть в перечень необходимых для реабилитации средств.
Юнус также стал одним из тех, кому поможет изобретение волгоградских ученых. Стоимость одного экзоскелета равна примерно 250 тысячам рублей. Предполагается, что военнослужащий сможет получить его бесплатно.
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— Экзоскелет для Юнуса мы создаем с помощью фонда «Русская мечта». Это проект Изборского клуба, в который входит интеллектуальная элита страны, — рассказал председатель Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества Виктор Василевский. — Участники клуба помогают в финансировании этого сложного изделия. То, что мы делаем для Юнуса, это возможность показать другим военнослужащим, что мы здесь в тылу не просто так сидим. Мы с профессором Александром Воробьевым — патриоты страны до мозга костей и готовы помогать!