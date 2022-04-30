«Врачи говорят, что мне еще повезло»: солдату, раненному в первый день спецоперации на Украине, делают экзоскелет

Почти два месяца Юнус провел в госпиталях.



— После ранения меня эвакуировали в полевой госпиталь, затем в госпиталь в Симферополе. Перелом у меня сросся, раны зажили, но восстановить двигательную активность полностью не получилось, — рассказал солдат. — Я могу лишь на 20 градусов отклонить руку от тела и поднять ее примерно на 70 градусов. Дальше — рука не работает. Мне сказали, что в Волгограде могут помочь. Я сразу же приехал.



Вместе с Юнусом в Волгоград приехали и жена с дочкой. Годовалой малышке Абидат тоже требуется помощь волгоградских специалистов.



— Мы были во многих клиниках — и в Петербурге, и у нас в Дагестане, — рассказал Юнус. — У дочки диагноз — ДЦП легкой формы. Я уверен, что здесь, в Волгограде, смогут помочь. Здесь за нее уже взялись, уже осмотрели. Будем лечиться.